古埃及主题历奇亲子夜 香港故宫文化博物馆两日一夜玩古埃及传统游戏/角色扮演体验｜亲子好去处

去年于香港故宫文化博物馆登场的「古埃及文明大展 ─ 埃及博物馆珍藏」成为全城热话，250件来自七间埃及重要博物馆和萨卡拉考古遗址的古埃及瑰宝震撼香港人的心，同场推出的周边商品亦掀起抢购潮，人人都想拥有一只「法老猫」公仔。单单参观未够刺激，不如跟小朋友展开一场古埃及神奇魅力的沉浸式冒险之旅，参加两日一夜的「古埃及主题历奇亲子夜」！即睇活动详情与报名方法。

亲子好去处｜香港故宫文化博物馆古埃及主题历奇亲子夜

单单参观「古埃及文明大展 ─ 埃及博物馆珍藏」未够刺激，即刻带小朋友一起参加香港故宫文化博物馆在这个复活节将举办「古埃及主题历奇亲子夜」，展开沉浸式的古埃及冒险之旅，感受其神奇魅力！大家可跟着古埃及猫女神巴斯特，一起走进博物馆开启古埃及神秘世界！

（图片来源：香港故宫文化博物馆）

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两日一夜的活动包括参观专属展厅，由「巴斯特」和「古埃及人」为大家边解谜边探索重点展品，从有趣的古埃及传统游戏及角色扮演体验中探索古埃及文化，解开金字塔与圣书体的奇妙奥秘。想跟孩子在夜幕下享受独特的博物馆亲子时光，就要快快报名喇！

相信这种 「宿营体验」， 连爸爸也未试过呀！（图片来源：香港故宫文化博物馆）

活动内容

2026年4月2日（星期四） 下午6时至6时30分 遇见猫神巴斯特（报到） 下午6时30分至7时15分 古埃及守则解码 下午7时15分至10时30分 寻找萨卡拉宝藏及夜游古埃及（专属观展时间） 下午10时30分至11时 准备就寝 下午11时30分 沉睡中的法老 （关灯）

2026年4月3日（星期五） 上午8时至8时30分 准备迎接太阳神拉 上午8时30分至9时15分 早餐 上午9时15分至11时30分 尼罗河大冒险 上午11时30分 历奇结束

博物馆历奇亲子夜（古埃及主题）

日期及时间：4月2日 18:00 - 4月3日 11:00

对象：6 - 12岁的儿童及家长（必须由成人陪同）

地点： 香港故宫文化博物馆故宫学堂（地下低层）崇文馆

语言：粤语

门票：每位 $1,300

截止报名日期：3月22日

报名方法：https://bit.ly/46n3yoe

*成功报名人士将于活动前至少3个工作天收到本馆电邮联络，以确认参加者登记信息、食物敏感或特别膳食要求等资料；

*本活动会提供指定宵夜轻食、早餐和茶水，请自备水樽，展厅内不准饮食；

*场地不设沐浴设施，请自备轻便衣服更换；

*请自备行动电源、睡垫、睡袋、保暖衣物（基于文物保护的需求，展厅温度维持于摄氏18度至22度间）、个人常备药物、刷洗用具和助眠用品（如耳塞、眼罩）等。请勿使用尺寸超过210 x 210 cm （长 x 宽）的帐篷；禁止使用营钉。

*闭馆期间将不可进出博物馆，参加者须配合活动流程，在指定范围活动。

*请于准时报到，以预留充足时间登记和入场。

* 成功报名人士可通过确认电邮中的连结加购「金字塔纸艺模型」和「古埃及文明大展」少年探索手册；

* 参加者将获得4月3日（星期五）的博物馆门票，可于当日活动结束后继续参观展厅1至7及9（除个别展厅暂停开放外）

香港故宫文化博物馆保留更改节目的权利，恕不另行通知。

如报名人数不足，香港故宫文化博物馆将保留取消活动的权利。参加者所缴费用，将会按程序全数退回。

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