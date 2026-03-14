地球一小时前奏免费活动「生态终迹」展览 手工艺摊位/水墨x保育工作坊/专家讲座｜亲子好去处

亲子好去处｜世界自然基金会香港分会发起的「地球一小时」是全球最大型环保行动，旨在提高大众对气候变化的关注。今年「地球一小时」将于3月28日举行，而前奏活动 —— 「生态终迹」展览将邀请大家一起探索香港令人惊喜的丰富物种，以及本地生态系统正面临的巨大压力。

亲子好去处｜免费玩！「生态终迹」展览认识环保

「生态终迹」展览将为大家生动地呈现《香港生物多样性现状2025》报告的内容，邀请大家一起探索香港令人惊喜的丰富物种，以及本地生态系统正面临的巨大压力。活动内容多样化，除了香港生物多样性现状展览，亦会有由本地保育专家主持的讲座，深入解读本地野生动物面临的威胁，包括生境丧失等问题；现场亦会有不同主题的教育摊位，让大家可体验本地艺术家提供的野生动物脸部或手部彩绘，欣赏并选购以香港野生生物为主题的本地手工艺摊位。同场亦有「水墨 x 保育」工作坊，教大家以写意笔法描绘香港濒危野生动物。

可爱吉祥物欧亚水獭Lutra当日亦会与大家见面。（图片来源：世界自然基金会香港分会）

而地球一小时嘉年华将会于3月28日在尖沙咀1881举行，到时生态多样性展览「生态终迹」移师现场，还有可持续市集，大家可于环保摊位中学习在日常生活中减少环境足迹的实用贴士！亦有小朋友环保音乐表演以及乐队「晚安莉莉」的演出，到时大家可一起迎接晚上8时30分的熄灯时刻，实践可持续生活，为地球发声。

收费工作坊 「水墨×保育」， 教你用水墨画绘画香港的濒危物种。（图片来源：世界自然基金会香港分会）

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Ian ｘ 洪嘉豪声音导航引领走过黑暗世界

而今年陈卓贤（Ian）与洪嘉豪继续担任活动大使，两人亦抽空拍摄全新宣传短片，以日常生活作为灵感，提醒大众由生活细节开始实践环保，齐齐为地球熄灯一小时，好好爱护地球。

陈卓贤（Ian）与洪嘉豪继续担任地球一小时活动大使。（图片来源：世界自然基金会香港分会）

两人亦会以声音导航，于即日至9月13日举行的全新感官体验「连系黑暗一小时」中，带大家走入一个完全黑暗的世界，换个角度认识本地生态及检视日常生活细节。

（图片来源：世界自然基金会香港分会）

（图片来源：世界自然基金会香港分会）

「生态终迹」展览

日期： 3月14及15日 （星期六及日）

时间：10:30 - 17:30

地点： WWF中环访客中心（山顶缆车站旁）

费用： 免费（附加工作坊除外）

工作坊报名连结：＞＞按此＜＜

地球一小时嘉年华

日期：3月28日

时间：13:00 - 16:30

地点：尖沙咀「1881」

WWF x「黑暗中对话基金会」：连系黑暗一小时

日期：即日至 9月13日

地点：长沙湾长义街9号D2 Place一期7楼B室黑暗中对话体验馆

票价：$380

活动内容：WWF 与「黑暗中对话基金会」携手合作，推出全新感官体验「连系黑暗一小时」。「地球一小时」活动大使陈卓贤及洪嘉豪以声音导航，带大家走入一个完全黑暗的世界，换个角度认识本地生态及检视日常生活细节。

*门票收益将全数拨捐黑暗中对话（香港）基金会作慈善用途，以支持基金会发展更多创新体验，培育多元人才，为各界带来社会共融、多样性和平等的新视角。

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