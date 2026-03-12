尖沙咀港青酒店自助餐优惠 低至$167任食波士顿龙虾/蟹脚 $333叹双人海鲜拼盘｜亲子优惠

喜欢吃日韩美食的爸妈，今日（12日）不要错过尖沙咀港青酒店自助餐优惠，快闪优惠低至$166.5即可品尝超过20款日韩特色美食，更可任食9大冰镇海鲜，包括波士顿龙虾、蟹脚！更有上炖人参鸡汤、即煎虎虾、寿司刺身等可以尽情吃！同场加映$333双人海鲜拼盘最啱海鲜控，即睇自助餐优惠与快抢连结，到时去抢！

亲子优惠｜尖沙咀港青酒店自助餐优惠低至$167

尖沙咀港青酒店于即日起至4月份推出「日韩风味」自助晚餐，有9大冻海鲜任食，包括波士顿龙虾、鳕场蟹脚、黑青口、龙虾仔、青口、龙虾钳、熟虾、熟蚬、面包蟹，亦有三文鱼、八爪鱼、希灵鱼、赤贝、油甘鱼、立鱼、矶煮鲍鱼，同场有烧有骨牛肉西冷、即煎虎虾、即煎和牛、和牛汉堡，还有韩式寿司饭卷、韩式牛肉/午餐肉/牛油果，爱饮汤的朋友必试韩式牛骨汤、人参鸡汤，而妈妈就要试冧酒栗子蛋糕、自家制鲷鱼烧、黑金蛋卷、十胜红豆绿茶布甸、白玉丸子红豆汤、迷你大福、栗子提拉米苏、迷你香印提子挞、日式芝士蛋糕心太软！

（图片来源：KKday）

而自助午餐精选也有不少冻海鲜提供，如熟虾、熟蚬、蓝青口、翡翠螺、青口、小龙虾，另有烟三文鱼、肝酱多士、芝士拼盆，还有寿司、云吞面档、烧有骨西冷等，甜品亦有丰富选择，如乌龙茶果冻、面包布甸、雪糕、YMCA自家制曲奇饼、蓝莓奶冻、木糠布甸。

（图片来源：KKday）

点击图片浏览自助餐优惠：

【KKday「复活感谢祭」HK$333/2位】「日韩风味」自助晚餐

用餐时间：18:15-21:30

优惠：

．星期一至日 HK$333/2位，平均HK$166.5/位（原价：星期一至四成人/长者 HK$738+10%/位；

．星期五至日、公众假期及前夕成人/长者 HK$848+10%/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday「复活感谢祭」｜买二送二，人均HK$443/位起】「日韩风味」自助晚餐

优惠：

．星期一至四 HK$1,772/4位，平均HK$443/位（原价成人/长者HK$738+10%/位；儿童HK$488+10%/位）

．星期五至日、公众假期及前夕 HK$2,036/4位，平均HK$509/位（原价成人/长者HK$848+10%/位；儿童HK$578+10%/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday「复活感谢祭」HK$333/2位】「日韩风味」自助午餐

平日自助午餐：星期一至五（公众假期除外）12:00至14:30

假日自助午餐：星期六至日及公众假期12:00至14:45

优惠：

．星期一至日HK$333/2位，平均HK$166.5/位（原价平日星期一至五（公众假期除外）成人/长者 HK$328+10%/位；

．星期六至日及公众假期 成人/长者 HK$428+10%/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday「复活感谢祭」长者买一送一｜人均HK$197/位起】自助午餐｜需购买最少一位成人

优惠：

．星期一至五长者HK$394/2位，平均HK$197/位（原价长者HK$328+10%/位）

．星期六日及公众假期HK$514/2位，平均HK$257/位（原价长者HK$428+10%/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期：2026年3月12日12:00至3月25日23:59

使用期：2026年3月13日至2026年4月26日

收费标准：3 – 11岁为小童价，60岁或以上为长者价

用餐地点：香港九龙尖沙咀梳士巴利道41号再临阁 (南座四楼) / 北座四楼

*以上优惠价已包括原价之加一服务费

（图片来源：KKday）

同场亦有海鲜拼盘（2人份）优惠，只需$333即可叹2人份海鲜 ，包括有海虾、面包蟹、龙虾、蟹脚、青口。

【KKday「复活感谢祭」｜HK$333/个】港青咖啡座｜海鲜拼盘（2人份）

优惠：HK$333/2 人份，平均HK$166.5/位（原价HK$488+10%）

*用餐时间：晚上 18:00 - 20:00

*费用已包括10%服务费

*优惠只适用于堂食，不可外携

优惠详情：

优惠期：2026年3月12日12:00至3月25日23:59

使用期：2026年3月14日至2026年4月26日

用餐地点：香港九龙尖沙咀梳士巴利道41号

