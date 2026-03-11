小朋友潜能远超想像！从台北101的传奇无绳攀登 看孩子新年的勇气之路｜林德育校长随笔

当农历新年的欢乐声渐渐淡去，孩子们背着书包重返校园，我们都在思考同一个问题：如何让孩子在新的一年，以更勇敢、坚定的姿态迎接时代的挑战？巧合的是，2026年1月25日，一场惊人的壮举为我们提供了最好的答案。

（图片来源：IG@netflix）

让我们先还原这场挑战的全貌。世界顶尖攀岩家艾力克斯˙霍诺德（Alex Honnold）用1小时31分钟，徒手无绳攀登了台北101大楼，成为全球首位完成此壮举的人。没有安全绳、没有保护装备，只有双手双脚、专注与意志。当霍诺德最终登顶的那一刻，全世界都屏住呼吸。他用行动证明了一件事：人类的潜能远超过我们的想像，只要愿意面对恐惧、一步一脚印、坚持不懈。

（图片来源：IG@netflix）

作为一位校长，我经常在思考：教育的本质是甚么？不是堆积知识，而是培养孩子面对人生的勇气与智慧。台北101的这场攀登，为我们提供了五个深刻的学习启发。

启发1：专注力如利刃

在高空中霍诺德无法分心。他不能让任何杂念进入脑海，这种极致的专注，正是现代孩子最缺乏的能力。我们的孩子生活在一个充满干扰的世界 —— 手机、平板、社群媒体，每一秒都在争夺他们的注意力。新学年开始，我们应该教导孩子学习霍诺德的专注：当坐在书桌前做功课，就像攀登高峰一样，全心投入、排除杂念。这种专注力，将成为他们学习任何新技能的基础。

（图片来源：IG@netflix）

启发2：勇敢面对恐惧

恐惧是人类的本能。看着台北101的高度，任何人都会害怕。但霍诺德没有因为恐惧而退缩，反而将恐惧转化为动力：他知道每一步都必须完美，这个认知让他更谨慎和专注。孩子也会面对恐惧：害怕考试、失败、被嘲笑。新年后我想告诉孩子们：恐惧不是敌人，它是你前进的指南针。当你感到害怕时，恰恰说明你正在挑战自己的极限。这时候不是退缩，而是深呼吸、向前迈进。

（图片来源：《星岛日报》路透社图片）

启发3：一步一脚印的坚持

1小时31分钟听起来不长，但这是经过多年训练、失败及无数次的准备才能成就。农历新年后，许多孩子会设定新年目标，但往往到了2月中旬，热情就开始消退。真正的成就来自每天的小坚持。不需要一次性的大爆发，只需要每天进步一点点，就像霍诺德一步步往上攀登一样。

（图片来源：PhotoAC）

启发4：无安全网的责任感

这一点最值得家长们深思。没有安全绳，这意味着霍诺德要对自己的每一个决定负责。没有人能救他，没有备份计划，只有他自己。在家庭教育中，我们有时会过度保护孩子，给他们太多的「安全网」 —— 替孩子出面、帮他们解决所有问题，这样只是在削弱他们的责任感。不妨放手让孩子经历一些失败，让他们学会为自己的选择负责，拥抱这人生最宝贵的资产。

（图片来源：PhotoAC）

启发5：极限突破的喜悦

当霍诺德登顶的那一刻，他经历的不只是身体的疲惫，更是一种灵魂的升华。那种突破极限、实现梦想的喜悦是无法言喻。希望每个孩子都能体验到这种喜悦，或许是完成一条困难的数学题、在运动会上创造自己的最佳纪录。这些小小的成就累积起来，就是孩子人生中最宝贵的回忆。我想邀请家长与孩子，一起效法霍诺德的精神，鼓励他们攀登自己人生中的「高楼」。这个新年，不妨与孩子一起设定几个目标，可以是学业、运动、艺术或品格方面。重要的不是目标大小，而是与孩子一起制定计划、面对挑战、一起庆祝成功的过程。当感到想要放弃，只要记住台北101上那个坚定的身影，我们就会找到勇气继续前进。

（图片来源：IG@netflix）

林德育 — 将军澳循道卫理小学校长

从事教育24年。这些年来，发现自己不是一个喜欢 「得肉」 的人，所以喜欢行山、跑步，减少身上的肉，自律地锻炼身体；自觉是一个喜欢 「德育」的人，很喜欢与学生、家长、老师分享德育故事，造就别人，成就自己，追求卓越。

