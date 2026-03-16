小学呈分试｜2026/27学年大改革 拆解中英数占分比重/第三次呈分真的影响叩门？

小学呈分试｜踏入3、4月，高小学生均严阵以待，因为小五学生将迎来首次呈分试（呈一），小六学生则需为最后一次呈分试把关（呈三）。小学呈分试 是小学生升上中学的重要关卡，教育局会根据学生的校内成绩，为全港小学生排名，作为升中派位的重要依据。与公开试不同，小学呈分试 没有统一试卷，而是以各校校内评核为基础，学生小五下学期、小六上学期及小六下学期的校内成绩，将呈交教育局。

小学呈分试｜2026/27学年大改革 拆解「999632」/中英数占分比重/第三次呈分真的影响叩门？（图片来源：PhotoAC）

小学呈分试｜中英数占分最多 2026/27学年大改革

小学呈分试是决定小学生升中派位的重要里程，学生在三次呈分试的表现，将决定他们升中派位的Banding。现时小学呈分试按「999632」这个比重计算学生得分，「999」表示中文、英文、数学三科主科的占分比重为9；常识科占6，视觉艺术及音乐科分别占3及2。至下学年（2026 - 27学年），呈分试比重及计分方法将有所调整，常识科将分拆为科学科及人文科，体育科亦会纳入呈分试，计分比重将改为「88844222」，中、英、数三科比重由9下调至8，人文及科学科各占4，体育、视艺、音乐各占2，总分数维持在38。

小学呈分试｜中英数占分最多 2026/27学年大改革（图片来源：PhotoAC）

小学呈分试｜第三次呈分成绩影响叩门？

由于全港小学的水平不一，为了平衡不同学校间的评分差异，教育局会根据学生的呈分试成绩，以及该校过往毕业生在「中一入学前香港学科测验」（中一编班试）的表现，对呈分试成绩进行「校本调整」，以确保升中派位的公平性。根据呈分试的成绩，全港学生会被分为三个派位组别（俗称Band 1、Band 2、Band 3），一般而言，组别越高，学生获派入心仪中学的机会亦相对较大。学生及家长需要注意是，三次呈分试的成绩皆对升中结果有关键影响，因为即使在 「自行分配学位」阶段或「统一派位」阶段未能获派心仪中学，第三次呈分试的成绩对于后续的叩门申请依然重要。因此，无论哪一阶段，学生都应全力以赴。

小学呈分试｜第三次呈分成绩影响叩门？（图片来源：PhotoAC）

根据目前呈分试「999632」的科目比重，学生除了要专注在中、英、数三科外，常识、视艺和音乐科也不可忽略，因为这些科目的分数同样会影响总成绩。孩子升读小四后，家长应尽早规划其学习进度，避免等到小五下学期才临急抱佛脚。若小五初次呈分试失手，学生及家长应及时找出原因，对症下药，在之后的两次呈分试努力追回分数。

（图片来源：Freepik）

小学呈分试举行时间表

呈分试没有统一试卷，而是以各小学的校内评核为基础。每所小学需要按照教育局指引，呈交学生于小五下学期、小六上学期及小六下学期三个指定学期的校内成绩。这些成绩不仅包括期末考试，还涵盖日常小测、功课表现等，一般而言，大部分小学的呈分试分别于以下三个时间举行：

小五下学期 约每年5月至6月 小六上学期 约每年10月底至11月 小六下学期 约每年5月至6月

文：佘君仪 图：资料图片、受访者提供

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