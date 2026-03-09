少年太空人体验营2026 ︳暑假免费参观北京航天城/酒泉衞星发射中心/体验航天员训练 即睇报名详情

少年太空人体验营2026 ︳小朋友都梦想冲出地球，到外太空漫游，感受一下无重状态！想成为真正的太空人，除了要努力读书学习，钻研太空与科学知识，也可参加由康文署与香港中华总商会合办的「少年太空人体验营2026」，于今个暑假一尝「太空梦」了解及体验航天员的生活、工作与相关训练及知识。活动于即日起至3月31日接受报名，想知活动内容及报名方法，即睇以下资讯！

少年太空人体验营2026 ︳做个少年太空人 体验航天员工作

康文署与香港中华总商会自2009年起合办「少年太空人体验营」，每年会挑选30名中学生，于暑假期间免费到北京、酒泉及西安等地体验航天员训练，学习太空科学及天文知识，加深对中国航天科技发展及成就的认识。

（图片来源：香港太空馆）

「少年太空人体验营2026」由香港太空馆负责统筹，于3月3日至3月31日期间接受全港中学提名学生参加活动，体验营将于7月23日至31日举行，入选学员将于为期9日的行程中，前往北京、酒泉及西安，参观多个国家重点的航天及天文设施，如北京航天城、酒泉衞星发射中心、国家天文台兴隆观测站等等。此外，学员将体验航天员训练，更有机会与航天员及航天专家会面交流，体会航天人不懈的奋斗精神。

（图片来源：政府资讯中心）

点击图片浏览少年太空人体验营2025花絮：

「少年太空人体验营」名额30名。参加者须为12岁或以上、属2025/26学年本港中二至中六全日制学生，并须由学校提名参加，每间中学最多可提名两名学生。获提名的学生须经过问答比赛、营前集训和面试三轮甄选，表现优异的学生方可获选参加体验营，想了解更多详情，可参加于香港太空馆在3月17日（星期二）下午举行体验营简介会。

（图片来源：政府资讯中心）

点击图片浏览少年太空人体验营以往活动花絮：

参加者资格

为2025/26学年本港中二至中六（或同等程度）全日制学生；

年满12岁（以2026年1月1日计算）或以上；

身体健康、体格良好；

具备良好的中文程度。

费用：费用全免（由香港中华总商会赞助）

报名表：＞＞按此＜＜

详名详情：＞＞按此＜＜

提名日期：即日起至2026年3月31日（晚上11时59分或之前）

报名方法：于提名期内，每间学校可提名最多两位学生。获学校提名及家长同意后，请将填妥的提名表格透过电邮发送至香港太空馆青年节目组，并在标题注明参加者姓名：少年太空人体验营2026报名（参加者姓名）。

申请电邮：[email protected]

*详情请参阅报名须知及提名表格，合资格的参加者将于4月14日（星期二）或之前透过电邮收到「第一轮甄选通知书」。

*参加者须经过问答比赛、营前集训和面试三轮甄选，当中表现最优秀的30位学生将获选参加「少年太空人体验营2026」。

（图片来源：政府资讯中心）

简介会详情

为协助师生清楚了解体验营的活动和要求，香港太空馆将举行简介会。简介会将介绍体验营资讯、甄选程序，并包括毕业营员分享。

日期：2026年3月17日（星期二）

时间：下午4时30分至6时

地点：香港太空馆

讲者：香港太空馆助理馆长和「少年太空人体验营」毕业营员

语言：粤语讲解

*简介会只限本港中学老师和学生出席，无需预约，即场入座，座位先到先得，不设网上直播。

甄选程序

参加者须经过问答比赛、营前集训和面试三轮甄选，当中表现最优秀的30位学生将获选参加「少年太空人体验营2026」；所有甄选程序均为实体形式，每一轮的甄选详情会以电邮向入选该轮甄选的参加者发放。

第一轮甄选：问答比赛

日期：2026年4月21日（星期二）

时间：15:30 - 17:00

地点：香港太空馆天象厅

第二轮甄选：营前集训

日期：2026年5月1日至3日（星期五至日）

集合及解散时间：（5月1日）10:00 - 至（5月3日）14:00

集合及解散地点：香港太空馆

集训地点：西贡麦理浩夫人度假村

备注：若参加者未能全程出席营前集训，必须事先得到本馆同意。若参加者缺席营前集训的总时数多于5小时（以集合至解散时间计），其第二轮成绩将被扣减20%。

第三轮甄选：面试

日期：2026年5月23日（星期六）下午

地点：香港太空馆演讲厅



相关文章｜香港医学博物馆30周年免费开放日 古迹内学防疫史/限定电车巡游/人气器官锁匙扣｜亲子好去处