香港机场快线车票单程票买一送一 青衣站出发低至$27.5 附优惠码享限量75折︳亲子优惠

香港机场快线优惠｜快到复活节长假期，又是一家大小旅行的好机会，爸妈可跟孩子快闪出游放松一下！无论到哪处旅行，坐飞机当然要先入机场，除了机场巴士，市区往返机场最方便当然乘住坐香港机场快线，但每程动辄过百元，一家大小所费不菲。今日（9日）早上10点就有快闪优惠买一送一，青衣站出发低至$27.5！即到以下购买连结入手机场快线车票！

香港机场快线优惠︳香港机场快线车票单程票买一送一

去机场最方便当然是拣香港机场快线，于香港站出发更有免费市区预办登机服务（只适用于国泰航空/香港航空营运的航班），车上还有免费高速Wifi与充电区，非常贴心。今次的机场快线车票最优惠首选青衣站往返机场，低至$27.5一程，另可自选香港站、九龙站、青衣站往返机场，亦有限定75折优惠，使用日期至4月30日。优惠车票数量有限，售完即止，想抵住去旅行就要快快去抢！

（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠：

【限定｜买一送一】香港机场快线单程票 (青衣站）

优惠： HK$55/2 张，平均HK$27.5/张（原价HK$73/张）

购买连结：＞＞按此＜＜

【限定｜新会员限定单程$33】香港机场快线单程票 (青衣站）

KKDay首购新会员输入「HKAE33」即享KKday 优惠： HK$33/张 （原价HK$73/张）

购买连结：＞＞按此＜＜

【限量优惠75折】香港机场快线单程票

优惠：

．香港站单程票： HK$90/张（原价HK$120/张）

．九龙站单程票： HK$79/张（原价HK$105/张）

．青衣站单程票： HK$55/张（原价HK$73/张）

购买连结：＞＞按此＜＜



【限量优惠75折】香港机场快线来回票

优惠：

．香港站来回票： HK$161/张（原价HK$215/张）

．九龙站来回票： HK$146/张（原价HK$195/张）

．青衣站来回票： HK$98/张（原价HK$130/张）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026年3月9日10:00至3月15日23:59

车票使用日期：2026年3月9日至2026年4月30日

KKday特别优惠（预订本地及环球产品）：

．满 HK$300 减 HK$20 优惠，优惠码【26KKDPAY20】

．满 HK$500 减 HK$35 优惠，优惠码【26KKDPAY35】

．满 HK$1,000 减 HK$75 优惠，优惠码【26KKDPAY75】



相关文章︳香港柏宁酒店自助餐第2位$10 联乘恒香老饼家叹鲍鱼龙虾、周末自助早午餐必食鱼子酱｜亲子优惠