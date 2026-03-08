儿童职业体验｜彩丰小小配方师体验日做配方师制作沐浴露 认识包装流程/做小店长

小朋友每天洗白白时会用到沐浴产品，可有想过自己亲手制作一支专属沐浴露呢？本地个人护理及护肤品品牌「彩丰」近年推出的「小小配方师」体验日，每次甫推出均即爆满，今个春季再次加推，在新一年大、小朋友一起做「配方师」，亲手调配充满爱的沐浴露。

儿童职业体验｜彩丰小小配方师体验日制作沐浴露

小朋友可于活动中认识及接触配方师工作，还可了解护肤产品的包装流程，体验及了解产品回收分类，亲手生产并手动入料，之后齐齐换上全套白袍和头套装备，DIY调配彩丰皇牌蔗糖特滋润沐浴露。

除了可以带专属沐浴露回家，每个小朋友亦可获得一袋礼物包及证书，更可获得游戏金币扭蛋换礼物呢！

各位小小配方师，快快穿上白袍和头套装备， 一起DIY调配沐浴露喇！（图片来源：彩丰）

除了可以做「小小配方师」，想试试产品售销的小朋友，亦可参加限定的「小小店长」体验活动。可了解彩丰品牌发展成长之余，还可到店学习产品分类及上货流程、体验即场顾客互动、体验模拟收款流程，还可获取大量试用装回家慢慢试呢！当然也有派发证书及打卡时间，也有礼品包及每位小朋友派发证书后获2枚游戏金币夹公仔，爸妈还可趁机购物呢！

彩丰小小配方师体验日

日期： 3月8、22日，4月1、3、5、7、19日， 5月1、10、24日

时间：11:00 - 12:30 （4月1日为15:00 - 16:30）

地址：屯门天后路18号南丰工业城1座6楼609 - 610室

对象：3 - 12岁

费用： $200 / 1大1小（额外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）

报名方法：https://forms.gle/zyRHdMPxooXsLmkx9

*整个活动预计1.5小时内完成；

*每场小朋友人数不少于15人，不多于20人；

*所有参加者须大人与小朋友一同参与；

*名额有限，先到先得。

小小店长彩丰体验日 — 4月限定场

日期：4月3、5日

时间：14:00 -15:30

对象：3 - 12岁

费用： $200 / 1大1小（额外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）

报名表格：https://forms.gle/BejHqQWuB6qb43856

* 每场包场小朋友人数不少于15人，不多于20人。

* 所有参加者须大人与小朋友一同参与，缔造美好回忆。

*名额有限，先到先得

*如有任何争议，彩丰将保留最终决定权。

