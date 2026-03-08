Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

儿童职业体验｜彩丰小小配方师体验日做配方师制作沐浴露 认识包装流程/做小店长

亲子
更新时间：09:56 2026-03-08 HKT
发布时间：09:56 2026-03-08 HKT

小朋友每天洗白白时会用到沐浴产品，可有想过自己亲手制作一支专属沐浴露呢？本地个人护理及护肤品品牌「彩丰」近年推出的「小小配方师」体验日，每次甫推出均即爆满，今个春季再次加推，在新一年大、小朋友一起做「配方师」，亲手调配充满爱的沐浴露。

儿童职业体验｜彩丰小小配方师体验日制作沐浴露

小朋友可于活动中认识及接触配方师工作，还可了解护肤产品的包装流程，体验及了解产品回收分类，亲手生产并手动入料，之后齐齐换上全套白袍和头套装备，DIY调配彩丰皇牌蔗糖特滋润沐浴露。

（图片来源：彩丰）
（图片来源：彩丰）

除了可以带专属沐浴露回家，每个小朋友亦可获得一袋礼物包及证书，更可获得游戏金币扭蛋换礼物呢！

各位小小配方师，快快穿上白袍和头套装备， 一起DIY调配沐浴露喇！（图片来源：彩丰）
各位小小配方师，快快穿上白袍和头套装备， 一起DIY调配沐浴露喇！（图片来源：彩丰）

点击图片浏览亲子好去处2026：

儿童职业体验｜小小店长彩丰体验日

除了可以做「小小配方师」，想试试产品售销的小朋友，亦可参加限定的「小小店长」体验活动。可了解彩丰品牌发展成长之余，还可到店学习产品分类及上货流程、体验即场顾客互动、体验模拟收款流程，还可获取大量试用装回家慢慢试呢！当然也有派发证书及打卡时间，也有礼品包及每位小朋友派发证书后获2枚游戏金币夹公仔，爸妈还可趁机购物呢！

（图片来源：彩丰）
（图片来源：彩丰）

点击图片浏览亲子好去处2026：

彩丰小小配方师体验日
日期： 3月8、22日，4月1、3、5、7、19日， 5月1、10、24日
时间：11:00 - 12:30 （4月1日为15:00 - 16:30）
地址：屯门天后路18号南丰工业城1座6楼609 - 610室  
对象：3 - 12岁
费用： $200 / 1大1小（额外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）
报名方法：https://forms.gle/zyRHdMPxooXsLmkx9

*整个活动预计1.5小时内完成；
*每场小朋友人数不少于15人，不多于20人；
*所有参加者须大人与小朋友一同参与；
*名额有限，先到先得。

（图片来源：彩丰）
（图片来源：彩丰）

小小店长彩丰体验日 — 4月限定场
日期：4月3、5日
时间：14:00 -15:30
对象：3 - 12岁
费用： $200 / 1大1小（额外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）
报名表格：https://forms.gle/BejHqQWuB6qb43856

* 每场包场小朋友人数不少于15人，不多于20人。
* 所有参加者须大人与小朋友一同参与，缔造美好回忆。
*名额有限，先到先得
*如有任何争议，彩丰将保留最终决定权。

相关文章｜香港医学博物馆30周年免费开放日 古迹内学防疫史/限定电车巡游/人气器官锁匙扣｜亲子好去处

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
4小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
17小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
17小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
21小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
14小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
12小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
3小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
2026-03-07 09:00 HKT
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
21小时前
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
影视圈
13小时前