香港演艺学院开放日免费体验过百艺术活动：互动AI工作坊/后台揭秘/参观伯大尼古迹校园｜亲子好去处2026

香港演艺学院开放日｜想开启孩子的艺术表演天分，可以透过沉浸式的艺术活动，发掘隐藏天赋！香港演艺学院每年3月份都会举办一年一度的开放日，今年香港演艺学院开放日定于3月8日（星期日），到时将会免费开放湾仔本部及薄扶林伯大尼古迹校园，更有逾百场免费表演艺术活动 。即睇这个亲子好去处详情与活动时间表，跟孩子一起开展艺术文化之旅。

香港演艺学院开放日｜香港演艺学院开放日免费体验过百艺术活动

香港演艺学院开放日为学校每年一度的重点活动，到时将会免费开放予大众，不需报名即可免费参观演艺学院两个校园之余，亦有由六大学院才华横溢的学生和教职员呈献逾百场免费表演艺术活动。

（图片来源：Facebook@香港演艺学院）

当中包括中乐及西乐音乐会、音乐剧、戏剧、中国戏曲选段演出、舞蹈体验课，大、小朋友亦可亲身探索电影制作的奇幻旅程，不止可以参与虚拟制作，也可以观赏学生制作的短片，并能走进后台，近距离欣赏布景、道具、服装，体验科艺制作，还可跟专业的舞台及项目管理对谈，沉浸于各式各样的艺术活动中。

（图片来源：Facebook@香港演艺学院）

免费穿梭巴士来往薄扶林伯大尼古迹校园

同场亦设有互动AI实践工作坊，了解互动萤幕艺术技术、动作捕捉及特效等，也有虚拟摄像机制作技术示范；学院图书馆亦会根据大、小朋友的个人喜好，推荐专属电影作品，让小朋友开展电影之旅。到时除了可以参观六大学院、演艺进修学院和校友分享站，了解学院多姿多彩的校园生活与课程，还有免费专车载大家到薄扶林伯大尼古迹校园，参观这所百年历史的建筑。

（图片来源：香港演艺学院）

点击图片浏览以往香港演艺学院开放日花絮：

香港演艺学院开放日2026

日期：2026年3月8日（星期日）

时间：10:00 - 17:00（湾仔本部）、13:00 - 17:00（伯大尼古迹校园）

门票：免费入场、毋须报名

重点活动内容：https://www.hkapa.edu/tch/event/hkapa-open-day2026

详情：虚拟制作、 后台揭秘、互动 AI 工作坊、戏剧、中西乐演出、舞蹈体验、电影制作探索、粤剧演出

*设免费专车往返两校园，额满即止。

相关文章｜香港医学博物馆30周年免费开放日 古迹内学防疫史/限定电车巡游/人气器官锁匙扣｜亲子好去处

相关文章｜中环海滨沉浸式艺术花展Henderson Land x Cj Hendry Flower Market展出15万枝毛绒花/免费入场送毛绒花｜亲子好去处