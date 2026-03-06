Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港医学博物馆30周年免费开放日 古迹内学防疫史/限定电车巡游/人气器官锁匙扣｜亲子好去处

亲子
更新时间：11:15 2026-03-06 HKT
发布时间：11:15 2026-03-06 HKT

香港医学博物馆器官锁匙扣一度热爆全城，更成为小红书人气「手信」，被游客们疯抢。其实这间位于上环半山的香港医学博物馆除了有可爱有趣的博物馆纪念品，更拥有丰富的藏品及展览，让大家了解到香港自开埠以来的医学及防疫史，博物馆亦不定期开设工作坊、讲座，由医生、专业教大家更多医学知识。今年香港医学博物馆30周年，为此馆方将于3月21、22日免费开放，欢迎爸妈们带孩子去参观。

亲子好去处｜香港医学博物馆免费开放日 古迹内学防疫史

坐落于上环半山的红砖建筑——香港医学博物馆，已经守护香港医学历史30年了。为庆祝30岁生日，香港医学博物馆特别于3月21、22日举办「香港医学博物馆免费开放日」，免费让大家去发掘医学与生命的教事。同时于即日起至3月21日，更有会香港医学博物馆「30周年电车巡游」，限定电车将会游走港岛，让医学历史走入社区。

香港医学博物馆因这个超可爱周边商品而「人气急升」!（图片来源：小红书@阿屁penny）
香港医学博物馆因这个超可爱周边商品而「人气急升」!（图片来源：小红书@阿屁penny）

小朋友可能只知近日发生的新冠疫情，抗疫情景历历在目，但其实香港历史上曾发生数次大型瘟疫及流行病，而在香港医学博物馆内便有丰富的藏品及展览，就让大家认识香港力抗传染病的事迹，并且透过影片、像真度极高的场景和互动游戏等，认识香港医疗发展与健康，以及人体结构知识、各种疾病及中国传统草药等。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

博物馆前身是旧病理检验所，是香港法定古迹之一，红砖外墙及内里的木楼梯等相当有味道，顺道可欣赏昔日殖民地建筑风格。而博物馆旁的游乐场也可让小朋友放电，红白色彩恍如城堡的设计也十分特别有趣，让人流连忘返。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子好去处2026：

同场加映：香港医学博物馆器官锁匙扣 超受旅客欢迎

超人气香港医学博物馆器官锁匙扣，自前年热爆小红书，超过60款以身体各部位器官做主题的锁匙扣绝对是最强纪念品，难怪每次一推出即被扫光。博物馆更会定期「上新」加入「新血」，最新一批要数去年10月1日推出的两个新成员：血浆与脾脏。

根据馆方「贴士」，最上一行、中间的「荷包蛋」，就是「血浆」呀！（图片来源：香港医学博物馆）
根据馆方「贴士」，最上一行、中间的「荷包蛋」，就是「血浆」呀！（图片来源：香港医学博物馆）

这个被称为港版Jellycat非以食物、动物及植物做主角，反而用跟博物馆甚为「贴题」的器官做主角，每只都有大大眼睛，心、肝、脾、肺肾通通有份，就连多巴胺、咖啡因、大肠杆菌、Covid-19都有，当中最受欢迎必属「子宫」，不少游客将「子宫」挂在名牌袋上，成为超人气装饰品！

点击图片浏览香港医学博物馆器官锁匙扣全员：

香港医学博物馆免费开放日
日期：2026年3月21-22日（星期六、日）
时间：10:00 – 17:00
门票：全免！（无需预约，即场入场）

香港医学博物馆
地址：上环半山坚巷2号
开放时间：星期二至六 10:00 - 17:00；星期日及公众假期13:00 - 17:00；星期一、圣诞日、元旦、农历年初一至三休息；圣诞日前夕及农历
年前夕10:00 - 15:00
入场费：成人$20，全日制学生、60岁或以上长者、残疾人士及六岁以下小童$10，家庭套票（包括2位成人及最多3名儿童）
查询：www.hkmms.org.hk/

相关文章｜中环海滨沉浸式艺术花展Henderson Land x Cj Hendry Flower Market展出15万枝毛绒花/免费入场送毛绒花｜亲子好去处

 

 

