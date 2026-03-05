亲子优惠｜各位大、小朱古力控要留意，都会海逸酒店推出「美禄® 聪明豆®缤纷乐园」周末下午茶自助餐，将美禄的浓郁可可香气与聪明豆的缤纷欢乐色调变成美味的下午味，更有特别优惠买一送一，低至$298就可以叹到！同场还有自助午餐、自助晚餐买一送亚优惠，可以任食雪花蟹脚、龙虾等美食，即睇自助餐优惠详情与购买连结，带埋小朋友一齐去叹。

都会海逸酒店自助餐买一送一 低至$298叹美禄聪明豆童趣下午茶/自助晚餐叹避风塘美食｜亲子优惠（图片来源：KKday）

亲子优惠｜都会海逸酒店自助餐买一送一

都会海逸酒店Promenade提供一系列精致的国际自助餐，包括新鲜的海鲜、诱人的甜点和各种即场烹调的美食。特别推介「美禄® 聪明豆®缤纷乐园」周末下午茶自助餐，将两款经典的甜品元素结合，浓郁可可香气的美禄与缤纷欢乐的聪明豆原来如此夹，分别造出美禄朱古力榛子脆脆慕丝蛋糕、美禄可可球芝士蛋糕与聪明豆麻糬忌廉蛋糕等，为春日午后添上甜蜜滋味惊喜，最适合与家人共享快乐时光。

（图片来源：KKday）

而「国际美食」自助午餐则有多款来自世界各地的特色美馔。必食雪花蟹脚、海鲜拼盘、杂锦剌身，还有多款滋味热荤、芝士拼盘及精致甜品，包括芒果拿破仑、即制班戟等，大小朋友一样啱！

（图片来源：KKday）

至于「香江旧城风味」海鲜自助晚餐以以旧城风貌与昔日香江的人情味为灵感，将九龙饮食记忆变成经典佳肴，如原壳烧海鲜拼盘，还有避风塘蒜香辣炸蚝、避风塘 M9 和牛粒。必试将新鲜生蚝裹上薄薄面衣，炸至金黄酥脆的炸蚝，香气四溢的蒜蓉与微辣椒香令口感更添层次，外脆内嫩、鲜味浓郁，展现地道风味。 自助晚餐亦提供龙虾、鸭肝等美食，现在有买一送一，绝对超值。

（图片来源：KKday）

【独家快闪｜买一送一】周末下午茶自助餐｜无限畅饮果汁或汽水

优惠： HK$596/2 位，平均 HK$298/位 （原价：HK$596/位）

*消费满HK$400，均可享用三小时免费代客泊车服务

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪｜买一送一】国际美食自助午餐｜星期六、日及公众假期享有无限畅饮指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

优惠：

．星期一至五HK$696/2位，平均HK$348/位；星期六HK$776/2位，平均HK$388/位

．星期日HK$816/2位，平均HK$408/位 （原价：HK$816/位）（已包括加一服务费）

*消费满HK$400，均可享用三小时免费代客泊车服务

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【独家快闪｜买一送一】香江旧城风味海鲜自助晚餐｜无限畅饮指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

优惠：

．星期一至四HK$1,056/2位，平均HKD$528/位；

．星期五至六HK$1,136/2位，平均HKD$568/位

．星期日HK$1,116/2 位，平均HKD$558/位（原价：HK$1,136/位）（已包括加一服务费）

*消费满HK$600，均可享用三小时免费代客泊车服务

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期） : 2026年3月5日15:00至3月11日23:59

使用日期：2026年3月5日至3月31日

地址：九龙红磡都会道7号都会海逸酒店7楼西餐厅

*以上优惠价已包括加一服务费

相关文章｜尖沙咀凯悦酒店自助餐买二送二低至$329 亲子周日早午餐小童/自助晚餐叹波士顿龙虾︳亲子优惠