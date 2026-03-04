香港道教联合会圆玄学院石围角小学英语嘉年华 幼稚园阅读活动免费参加｜学校开放日

学校开放日｜想帮小朋友打开通往世界的大门？香港道教联合会圆玄学院石围角小学将于3月举办「PASSPORT TO THE WORLD」英语嘉年华，带孩子环游世界学英文！学校同期还有幼稚园阅读活动，分有英语、普通话与粤语，由老师跟幼稚园生与家长共读绘本，活动均为免费，有兴趣的小朋友快快参加。

学校开放日｜香港道教联合会圆玄学院石围角小学两大免费活动推广语文

香港道教联合会圆玄学院石围角小学一向重视两文三语，校内有多位外籍老师合力打造沉浸式英语环境，平日更有英语日、英语室等活动，让学生轻松爱上英文。当日特设多个以世界不同国家为主题的游戏摊位及互动工作坊，让幼稚园小朋友在玩乐中自然接触英语，家长亦可亲身体验校园浓厚的英语学习氛围，机会难得。

（图片来源：香港道教联合会圆玄学院石围角小学校网）

另外，香港道教联合会圆玄学院石围角小学亦正在举办幼稚园阅读活动，由外籍老师/本地老师与大家共读绘本，以及进行延伸活动，如小手工、实验等，活动后更可于校内图书馆继续阅读之旅。欢迎K2、K3小朋友及家长参加，可于有趣的环境下共度亲子时光。

（图片来源：香港道教联合会圆玄学院石围角小学校网）

点击图片浏览去年香港道教联合会圆玄学院石围角小学英语嘉年华活动点滴：

香港道教联合会圆玄学院石围角小学「PASSPORT TO THE WORLD」英语嘉年华

日期：3月20日（星期五）

时间：09:00 - 11:00

地址：荃湾石围角邨第二小学校舍

查询：https://www.swk.edu.hk

报名：＞＞按此＜＜



幼稚园阅读活动

日期：3月7日（英语）、3月21日（普通话）、4月11日（粤语）、4月25日（英语）

时间：10:00 - 11:15

地点：学校一楼图书馆

查询：https://www.swk.edu.hk / 2415 5447

*稍后学校会以电话或 WhatsApp 与家长确认有关活动的报名。

报名：＞＞按此＜＜

