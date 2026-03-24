温习法｜6招攻陷心仪直资小学 一种记忆法助收知识 面试前必读一款故事书

温习法｜家有独生子的周太，囝囝现正读小一，坦言他是万千宠爱在一身。「囝囝个性活泼，学得快、极具好奇心，但一个学习快和醒目的小朋友，一样需要父母陪伴和关注。」周太认为孩子要拥有快乐的童年，童年要靠父母带领，所以父母都要出力，而她就选择当全职妈妈，有这种想法全因来自其童年经历。「妈妈是职业妇女，在我成长的年代是少数，当时照顾我的是『契马姐』，她本来是爸爸的马姐，后来索性上了契，读书后自问是自动自觉一类人，双亲更加不用特别照顾我。」这种懂事简直是天使小孩，但小朋友始终需要关注，周太直言长大后也感受到有所缺失，所以当自己有下一代，就想多投放时间在小朋友身上。「因为10岁前你都可以管，10岁后你想管也管不了。」

温习法｜6招攻陷心仪直资小学 一种记忆法助收知识 面试前必读一款故事书周太（图：李沃涛）

6招简单策略攻陷心仪直资小学

当全职妈妈前是专业人士，因为工作关系，周太常接触小朋友，深明因材施教的重要性。「有些小朋友本身就很乖，有些年纪少少已经原则性很高，好像我仔个性活泼，但又好喜欢睇good manners（礼仪学习套装书）那类图书，估佢唔到！」一粒仔，周太曾想过是否要规范一下他呢？尤其是准备考小一前，也担心过其跳脱性格可能影响面试。最后周太想通，应该因着他的性格去调整，因材施教。「坊间有很多厉害方法，一定比我优胜，而我的攻略可能很多人会嫌简单，但我们就是这样升读心仪的直资小学。」周太说其攻略第一步就是陪伴，全心全意陪伴囝囝学习、走过每一步，给予他最高的安全感。

儿子还是幼稚园生时，周太喜欢跟他看《我要做个好公民》这款「小跳豆幼儿好行为情境故事书系列」，教养而不说教，不需死记硬背已经学习到很多生字、成语。「呢啲讲故仔系最好，带出街睇都方便。」（图：李沃涛）

要一位五岁幼儿面对升小一这关，周太深信只要不是揠苗助长，就算是「难」的知识也可以教。「幼稚园不鼓励背诵，K3才正式写字，细心解读是希望家长不要让孩子学习超于个人能力的知识，但我有刻意给囝囝『难』的东西，好像一些逻辑题，不是要他答到，而是要尝试。又例如认字，应该鼓励孩子尽量去吸收，却不需要全部懂得写，就如你认得一个『周』字，你以后便懂得『周』字了。」记者突然想到古龙先生的名句：他很快，他比他更快 —— 就是这个道理。

路不拾遗的道理，既是品德学习，也是一句成语，睇故事书一举多得，最重要是气氛轻松。（图：李沃涛）

1. 认真做功课

讲到儿子的升小「简单」攻略，周太认为最重要是做好每一样幼稚园给的assignment（功课）。「一定要做得好！不要因为是幼稚园功课就不认真，那些全都是幼儿应该学习的基本知识。」

2. 练好双语

中、英文每天一定要朗读，很多家长只顾自己读，周太说需要要求孩子「跟着读」、手指指着字，还要计时。 「计时不是逼迫，而是建立时间观念，避免拖延。连吃饭我都计时呀！（笑）三、四岁孩子易分心，边吃饭边聊天，时间不够用呀！（笑）」

3. 记忆分类法

孩子的记性很重要，如果记性好，小学吸收知识就很快，因此周太特意培训孩子的记忆分类。 「最方便用字卡，自己做也很方便，print一些形容词出来，然后让孩子讲故事。」周太会将字词分类为人物、时间、地点、天气、动作、心情，再加入形容词如快乐、美丽等。「最初囝囝面对字卡只会目瞪口呆，由最初的『天气晴朗』，后来便越砌越长『我和妈妈去郊野公园』。」周太强调最初要任由孩子自由发挥，只要不太偏离现实就行。

周太笑言现在做纸卡也很方便，网上很多免费资源，又可以找AI帮手。（图片来源：PhotoAC）

4. 培养数感

「数学一定出20以内的问题，所以『数感』好重要，我会让囝囝自行购物。给他20元纸币买鸡蛋仔，让他知道钱是甚么回事，毕竟现在太依赖电子支付。」

5. 丰富生活历程

多带孩子到不同地方游历，增加其生活经验，好像坐巴士、电车、渡轮，甚至参观巴士厂，走到香港动植物公园看野生虫鸟、花草树木，而不是只看过花店的花。「这些经验孩子未必会牢牢记住，但当有需要时，往往会用自己的方式说出来。」此外，周太会趁乘坐交通公具时跟囝囝玩接龙，好像：咖啡 —— 啡色 —— 色彩……「这样储词汇只会觉得好玩，不用刻意背诵。」

6. 增加真实经验

小人儿需要甚么真实经验呢？「对生活所有事建立敏感度，当老师问到相关问题，他才能转化经验回答。」周太要求儿子放假时自己收拾床铺、饭后洗碗。「如果小一面试老师问『你有甚么好行为？』」，他便可以回答『我帮爸妈执碗』。」

第一个评估的温习方法

儿子现在是小一生，访问时刚收到上学期评估成绩，周太说满意。「分数不是最重要，那只是反映他懂得多少，他能力没问题，只是不小心。从来没有要求他拿100分。」有一次儿子跟周太说几个同学都拿了满分，她便告诉囝囝千万不要每天追求满分。「不过他后来真的不小心坐了『飞机』（成绩下滑），变成要挑战。（笑）」

（图：李沃涛）

回顾第一次小学评估前温习，周太先让儿子将所有工作纸重做一次。「重做能检视遗忘或不懂的地方，而且一定要计时。学校是45分钟做九张纸，拖拉就会做不完，阿仔做得快，30分钟内已能完成，但粗心呢！」周太提醒，升上小学，中文比英文更关键，她会利用AI出填充题，确保儿子真正理解词语。「阅读理解要针对小一常见的词语反复练习，每晚睡前要中、英文阅读，我先读，然后他跟读。常常跟儿子进行无形练习，逛街或坐车时我们会玩『I see......』游戏，斗快找招牌上的字读出来。」眼见周太肩付如此多教导方案，忍不住问「不累吗？」

「怎会不累！很累时就让孩子听姐姐讲故事 —— 家长也需要休息啊！YouTube有个频道叫《采姐姐的故事王国》，技巧很好，非常生动，小朋友喜欢，家长也能偷师。」 —— 又话休息。

2款桌游玩中学推介

周太笑言她的教具很普通，倒推介两款益智桌游。

推介1：繁忙通道急逃走

繁忙通道急逃走（图片来源：网上图片）

玩家需在游戏盘上依照40张游戏卡牌之一来布置车辆，然后设法移动红色轿车，让它在壅堵的车阵中突围而出。「一个关于塞车的游戏，不但好玩又可训练思考分析能力，更要勇于尝试和挑战。」

推介2：百变方块

百变方块（图片来源：网上图片）

七巧板拼图，使用各种几何形状的积木来组合成不同的图案。「完全是七巧版的加强版，训练孩子对形状的敏感度，需要他们主动去尝试和思考，有助于脑力训练。」

后记：我是孩子的大队长

以前周太会把育儿视为一种家庭责任，不太懂得享受；但现在只要儿子不发脾气（笑），她也很享受和囝囝一起做很多事情，过程中自己也感受到快乐与满足。「把自己定位为队长，孩子就是队友，彼此合作前行。说出来可能吓人一跳，我对孩子是没有期望，因为『没有期望』就是最好的期望，你不设任何限制，孩子反而给你惊喜。」

儿子升上小一后，曾有朋友说周太「这么辛苦干嘛？还没考试你就输一半了」，每个人心里都有一把尺，在周太这把尺里，能做到的都想做，但从不预设结果。「所谓的结果，可能三个月后都没有回报，但一年后却超出期望，所以永远不用为孩子设下固定期望，只要陪伴他们一起面对所有事情，已经足够。」

囝囝说「I love Mum」，简直是含金量最高的一句话。（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：李沃涛

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