温习法｜升中3阶段温习计划 妈妈自制教具助女儿过渡呈分升Band1中学

温习法｜在本地当妈，有时实在为难。为子女筹谋就被冠上「虎妈」、「怪兽家长」之名，难道真的一点计划也不需要吗？自问自己已做不到。常说妈妈是孩子的第一个老师，本地妈妈简直是神级，由为孩子报读N班开始，一路冲锋陷阵、披荆斩棘，挨到升中才稍有好日子过，期间倾注的心血与精力，胆敢讲句劲过AI！平凡妈妈付出100%心力陪伴孩子全力前行，只希望儿女在学业路上没有落伍，而后来的茁壮成长、闪耀光芒，就是意想不到的珍贵回报了。妈咪们，大家一起同行吧！

温习法｜升中3阶段温习计划 妈妈自制教具助女儿过渡呈分升Band1中学程妈妈（图：李沃涛）

程妈妈 大女为自己上了一课

育有两女的程妈妈，记者是在threads看到她主理的「程妈妈亲职教育」分享温习心得，又会自制教具。曾是老师的程妈妈，大女已经是中学生，细女正就读六年级，正面对升中呈分；当上全职妈妈后，自然将「教功课」成为己任，一切以为顺利无碍，但回头看大女的小学阶段，曾教她手足无措，也是从错误中学习的最佳例子。「第一个女自然想给予最好，样样做足，但她读小二时竟有三科不合格，才惊觉问题来自我自己。」程妈妈不讳言，最初没有好好正视大女的问题，即使小一到健康院做听力测试失败，只推说大女该天状态欠佳所致，后来程妈妈发现大女容易因压力导致身体出现状况，如各种敏感症、甩头发甚至耳水不平衡，还伴随轻微读写障碍：镜面字、跳字、抄漏字等症状。「当时她也有专注力不足问题，不止时间管理差、书枱杂乱，更常常遗失物品。」说不担心，没有人相信吧！

这是部分传统中学英文科选用的课本，程妈妈让女儿作为平日的英文读物之一。（图：李沃涛）

（图：李沃涛）

升中温习计划3个阶段大公开

大女一下子涌现各种问题，程妈妈终于面对：有问题即是可以解决！「先克服专注力问题，我会形容为面对现实。既然专注时间不长，那就先学习重点，把握有专注力的时间。眼见她有阅读困难，于是改以用『声音』来学习，伴读增强语感。」明知学习太赶急会导致大女有压力，程妈妈善用长假期来预习，同时保持足够休息时间，尽量有均衡时间表、饮食均衡，少吃含大量色素食物，因为敏感症亦是影响大女专注力的一种源头。

（图：李沃涛）

此外，程妈妈也找到新方法为大女度身订造温习计划。「原来大女具备唱歌天分，可能一边耳听觉稍弱，所以唱歌大声又够气，她会『唱歌学各科』，将中英数常『唱』出来。」最令程妈妈动容，是大女自知能力有限，因此特别勤力及坚持，也很有恒心。「当时会跟她一起看许多励志故事、新闻访问，默默地鼓励她。」不过，真正激发大女成绩突破要归功五年级的数学老师，她说中、英文很难考获100分，但数学可以。「因为这句信任的说话，让我们积极起来，一起努力，结果大女由四年级的全级80名，到五年级呈分试已在全级10名内，亦顺利升上Band 1联系中学。」为两名性格相异的女儿设计温习计划，程妈妈说最重要是规律及必须有休息时间，其他家长要参考啊！

（参考图片/图片来源：PhotoAC）

1. 日常温习：预习是必需

课前必需预习，特别是中文及常识科，可以问问前辈家长将会教哪一课（有时不是顺序教授），细女的强项是英文及数学，长假期如暑假会先预习这两科，每年6月底至9月初都会预习好约两个学段或全年课程，着重理解概念而不是做练习。

程妈妈Tips：

自己着重功课，从中可看出女儿有多理解课堂所学，每天特意用10至15分钟厘清不明白的概念。日常尽量于黄昏六时半前完成所有功课，之后是晚饭及休息，八时开始伴读，争取九时睡觉。生活习惯及作息定时，远比所有操练重要，不过有时亦需要调节，像大女现在已经读中五，课程紧密，延至十时才睡觉。

（参考图片/图片来源：PhotoAC）

2. 测考前：一个月前准备

大女小学阶段的主科是中、英、数、常，细女的呈分试也同样主力是这几科。关于准备测考，建议提早一个月准备。我们会将每天的伴读时间改为选一科来「精读」，如阅读写作技巧书或玩数学、常识问答，在轻松氛围下，知识不知不觉巩固了，不是一味的督促。

程妈妈Tips：

不止是温习，更要调整生活，须知要有健康体魄才能应

付频繁测考。认真告诉大家，大女从前常在考试期间因为身体不适而影响成绩，做妈妈永远最紧张孩子的健康状况，成绩反而是其次。

（参考图片/图片来源：PhotoAC）

3. 考试期：温习重点 注意休息

仍然要注意休息时间，每次温习约一小时后，就要休息15分钟，全日温习时间不可以超过三小时，因为测考范围早于一个月前已经熟读，考试前一天只是重温重点，而且要比平日特别早睡，即八时半便睡觉了。

程妈妈Tips：

考试期间反而是最开心日子（笑），预备很多女儿们喜欢而营养丰富的健康食物，每天放学就是吃，用美食为她们打气。

女儿的笔记有条理，程妈妈说是老师功劳。（图：李沃涛）

自制教具+读物无私分享

每个孩子都是独一无二，程妈妈感恩大女的启发，细女在学术上相对顺利，加上她肯自主学习，程妈妈多了空闲帮助更有需要的小朋友。「会在家长群组分享教学心得，或制作教具帮助有需要同学。」程妈妈赞成自己做教具，可贴合孩子需要，表达形式要花点心思，激发起孩子与趣。

Irregular Verb：简单地分类，立即更易记。（图：李沃涛）

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后记：揽揽力量

两个女两份牵挂，大女明年便要考DSE，程妈妈期望她能找到自己的路，开心快乐地生活。「反正人生可能有120岁，即使40岁才继续学习也不迟，重要是积极面对困难，凡事都要正面解决，而不是缠绕着问题。」至于细女，程妈妈形容她的校园生活多姿多彩，既是校园小记者，也是视艺、田径（短跑及跳高）、奥数、足球等校队，也有参加升旗队。「全是她喜欢和自愿参加的，所以一早与她定下（温习）规矩，亦因为有长假期预习习惯，所以日常只需留心上课便能顺利发展。」

大女需要陪伴及支持，细女则只需要认同，程妈妈认为人人都需要爱，不止在心中，既要说出口也要有行动。「做练习累了要拥抱，细女经常说出口要『揽揽力量』，考试期间试过每半小时便一个拥抱十个吻，最高纪录一日吻了60次！」真系好有画面，系好有爱的画面，甜「鼠」了！

女儿笔下的程妈妈，表情如影印。（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：李沃涛

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