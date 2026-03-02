复活节亲子好去处｜Jumptopia巨型弹跳活动门票优惠早鸟9折 3月登场将军澳MCP+马鞍山MOSTown

复活节亲子好去处｜小朋友电力无穷，复活节长假期家长们安排了哪些节目予孩子去放电？天气开始炎热，最好是去室内跳弹床喇！恒基两大商场 — 马鞍山MOSTown新港城中心及将军澳MCP新都城中心，今个复活节2026将带来两大Jumptopia主题游乐弹床，现在入手更有早鸟优惠，即刻买定飞跟小朋友去玩喇！

复活节亲子好去处｜马鞍山新港坊Ｘ 「复活岛最勇登山队」弹床游乐区

马鞍山MOSTown新港城中心L2天幕广场将于3月13日展开「MOSTown 新港城中心 x Jumptopia复活岛最勇登山队」主题历险弹床游乐区，全长逾30米丛林主题，首度破天荒引入完整故事线及多重感官特效，让大家享受沉浸式历险体验！

复活节亲子好去处｜马鞍山新港坊Ｘ 「复活岛最勇登山队」弹床游乐区（图片来源：MOSTown 新港城中心）

到时小朋友将会化身成「登山探险队员」，一同前往传说中遥远的复活岛，勇闯古文明岛的3大关卡：20米长障碍赛道「勇气试炼场」、Jumptopia史上最高9米垂直「神圣大山」，以及近千呎巨型彩色波波池「重启快乐古城」，沿途伴随鸟鸣、风声、瀑布等特效，宛如置身远古复活岛冒险！Kiztopia Friends人气角色「Happy」亦会于指定日子现身「Kiztopia Friends周末见面会」，还有「Kiztopia Friends期间限定店」、「扭扭兔工作坊」等活动，齐齐将复活节欢乐带回家！

（图片来源：MOSTown 新港城中心）

点击图片浏览复活节亲子好去处详情：

「MOSTown 新港城中心 x Jumptopia 复活岛最勇登山队」

日期：3月13日（星期五）至4月19日（星期日）

早鸟优惠：3月2日至3月13日（购买任何门票，可享9折早鸟优惠）

公开发售：3月2日起至售完即止

单次入场门票种类 （星期一至五） 平日门票 （星期六、日及公众假期） 假日门票 25分钟 HK$58/每位每节 HK$68/每位每节 50分钟 HK$88/每位每节 HK$118/每位每节

主题历险弹床游乐区及「Kiztopia Friends期间限定店」

• 星期一至五 12:00 - 20:00

• 星期六、日及公众假期 11:00 - 20:00

地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场（港铁马鞍山站B出口）

复活节亲子好去处｜将军澳MCP 「Jumptopia 巨大化『虫』林世界」充气乐园

于3月21日至4月26日，以神秘的爬虫及昆虫为主题「Jumptopia 巨大化『虫』林世界」充气乐园将会于将军澳MCP新都城中心登场，Kiztopia人气角色更以「异宠」造型全球首次亮相，小朋友可以勇闯搭配沉浸式音效与环境的7米高巨型「蛇」滑梯，设施配合逼真的蛇嘶音效与喷雾装置，营造如置身蛇窟的独特感官体验，还有6米高、炫彩灯光动态变色的「口甜『舌』滑变色龙」滑梯，从高处一滑而下，感受速度与声雾弥漫的刺激快感。记住玩埋结合蜘蛛网绳索攀爬与摇晃独木桥的「蜘蛛吐丝『毒』木桥」、甲虫造型弹床的「瓢虫跳弹波波池」，尽情释放活力！

复活节亲子好去处｜将军澳MCP 「Jumptopia 巨大化『虫』林世界」充气乐园（图片来源：将军澳MCP新都城中心）

MCP新都城中心亦会联同香港昆虫教育及科普中心，打造富有教育意义的复活「寻『虫』记」亲子探险体验，展出来自世界各地近20种以「4大超能力」分类的珍奇生物，包括世界最长锹形虫长颈鹿锯锹形虫及「防御大师」红眼树蛙等奇珍异宠；周末亦会举办「虫虫特工队！超能力探险团」工作坊，引领小朋友进入爬虫世界。

复活「寻『虫』记」亲子探险体验（图片来源：将军澳MCP新都城中心）

同时场内设有「爬虫伏匿匿」与「动物小百科」等趣味小挑战，寓教于乐，让小朋友在游戏中轻松学习。同场还特设Kiztopia周边商品贩售专区，将有全港首卖Kiztopia Friends独家「异宠」造型系列精品；另外亦有备受欢迎的复活节萌兔Raby粉丝见面会，小朋友记住去打卡呀！

（图片来源：将军澳MCP新都城中心）

点击图片浏览复活节亲子好去处详情：

「MCP x Jumptopia 巨大化『虫』林世界」及 复活寻「虫」记 互动体验教育区

日期：3月21日至4月26 日

地点：将军澳新都城中心2期MCP CENTRAL L1天幕广场

复活寻「虫」记 互动体验教育区

时间：11:00 - 20:00

MCP x Jumptopia 巨大化「虫」林世界

时间：

• 星期一至五 12:00 - 20:00

• 星期六、日及公众假期 11:00 - 20:00

预售早鸟优惠：3月2日至 20日（9折早鸟优惠）

公开发售：3月21日至4月26日

单次入场门票种类 （星期一至五） 平日门票 （星期六、日及公众假期） 假日门票 25分钟 HK$58/每位每节 HK$68/每位每节 50分钟 HK$88/每位每节 HK$118/每位每节

相关文章｜免费食牛角！Kiztopia/Bouncetopia室内游乐场买门票送烧肉放题 先玩后食、5分店合用｜亲子好去处2026