香港迪士尼乐园快闪优惠1日门票半价跟Duffy与好友同萌 附半价优惠码︳亲子好去处2026

各位香港迪士尼乐园粉丝要留意，今日（28日）晚上9时将有香港迪士尼1日门票半价优惠，可以准备出发参力3月20日至6月7日举行的「Duffy与好友同萌游」，在春日与Duffy与好友再次相聚，到时七位萌友将首次限时同台亮相20周年城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派对」，大家快快以优惠价尽情投入他们的萌萌世界之中。即睇取得半价优惠的方法与半价优惠码，即时入手香港迪士尼乐园门票。

亲子好去处2026｜「Duffy与好友同萌游」3月20日登场

新春过后，年度粉丝盛会「Duffy与好友同萌游」将会于3月20日至6月7日回归香港迪士尼乐园，换上全新春日服装的七位Duffy与好友，将会首次限时同台亮相20周年城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派对」。换上全新水手装的Duffy、ShellieMay、Gelatoni 、StellaLou、CookieAnn、'Olu Mel及LinaBell将会在Duffy与好友游玩屋内等大家来近距离互动，游玩屋内亦添上春日主题装饰，甜蜜又温馨。

（图片来源：香港迪士尼乐园）

大家记住带著心爱毛公仔，于园区不同「可爱座」打卡，打卡位遍布乐园各处， 除了奇妙梦想城堡、探险世界、灰熊山谷、迷离庄园外，今年更会新增三个全新「可爱座」！美国小镇大街的热闹气氛！Duffy与好友全员一同登上「迪士尼好友巡游派对」花车，以音乐及舞蹈为整条大街注入满满春日气息与活力。

（图片来源：香港迪士尼乐园）

喜欢看Parade的小朋友，就不要错过香港迪士尼开幕以来最大型巡游表演「 Friendtastic! 」，Duffy与好友全员一同登上「迪士尼好友巡游派对」花车，以音乐及舞蹈为整条大街注入满满春日气息与活力。Duffy与好友亦会现身于20周年限定「迪士尼星梦光影之旅：星空派对」上，以灿烂笑容点亮夜空。想旅程更圆满，可享用以Duffy与好友为灵感打造的特色美食，亦可入手全新Duffy与好友「春日启航」系列精品，纪念旅程。

（图片来源：香港迪士尼乐园）

【1日门票半价】

．购买香港迪士尼乐园1日门票，消费满HK$1,200，输入优惠码【HKDLFEB27】，即享半价优惠！

购买连结：＞＞按此＜＜

【低至85折】

．购买香港迪士尼乐园1日门票，输入优惠码【HKDL1515】，即享85折优惠

购买连结：＞＞按此＜＜

