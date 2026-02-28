4大园艺治疗策略 跨越社交障碍 助SEN幼儿踏出社交第一步｜SEN学堂

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

园艺治疗游戏融合自然与互动，能为有特殊学习需要（SEN）幼儿提供丰富的感官体验和社交机会。研究显示，园艺活动能刺激幼儿的多重感官，创造轻松自然的社交互动情境。以下四个经实证研究证实有效的园艺治疗策略，不仅能帮助SEN幼儿跨越社交障碍，更能为他们的成长历程增添缤纷色彩。让我们善用这份大自然的礼物，为孩子打开一扇通往世界的大门。

策略1：引导式自然探索

利用户外环境进行有引导的探索活动，能为SEN幼儿提供丰富的感官刺激和互动机会。教师可以根据幼儿的兴趣和能力设计不同层次的探索活动，例如收集落叶、观察昆虫、辨识植物等。还可在园区设置「自然探索区」，让幼儿能在安全环境中进行探索和分享。例如，在「植物寻宝」活动中，可以让幼儿两人一组合作完成任务，培养沟通和合作能力。要强调的是，自然探索活动需要给予适当的引导和支持，并鼓励幼儿主动分享。教师亦可使用表格或照片，帮助幼儿记录观察结果并与同侪分享讨论。

策略2：种植照顾体验

透过亲手种植和照顾植物，能帮助SEN幼儿建立责任感和社交互动技巧。园区可以设置「小园丁」专区，提供简单的种植工具和适合幼儿栽种的植物，如豆芽、香草等。透过「植物护理」活动，安排幼儿轮流担任照顾者，学习协调与分工。建议教师观察幼儿在照顾植物过程中的表现，适时提供鼓励和指导。配合制作生长日志，让幼儿记录植物变化，并在分享环节与同侪交流心得。重要的是，教师要营造正向的氛围，赞赏幼儿的付出和进步。

策略3：创意园艺制作

结合艺术创作的园艺活动，能激发SEN幼儿的表达欲望和社交兴趣。教师可设计各种创意园艺活动，如押花制作、叶子拓印、植物拼贴等。幼儿能在共同创作中自然产生互动，培养分享和欣赏的态度。例如在「自然艺术」活动中，幼儿可以小组合作形式制作植物装饰品，练习沟通和协调能力。活动设计需考虑幼儿的个别能力，提供适切的协助与调整。教师也可以定期举办作品展示会，鼓励幼儿主动介绍自己的作品，增加表达的信心。

策略4：情境式团体园艺活动

设计小组形式的情境园艺活动，能促进SEN幼儿的社交参与和主动与人互动。建议定期规划团体园艺活动，如种植比赛、园艺小市集等，让幼儿在情境中练习社交技巧。教师可以为每位幼儿安排不同的任务角色，鼓励他们主动参与和表达。例如，可以让幼儿轮流担任「小老师」，向同学介绍植物知识或示范照顾方法。这些活动有助教师观察幼儿的社交发展，并适时提供引导。团体活动还能培养幼儿的归属感和集体意识，创造自然的社交学习机会。

园艺治疗游戏提升社交主动性的关键，在于营造「安全支持」的环境与提供「循序渐进」的引导，让SEN幼儿能在自然情境中逐步建立社交信心。同时注重活动的趣味性与成功经验的累积，以帮助幼儿建立正向的社交动机。当园艺活动能适当融入日常生活中，便能为SEN幼儿提供丰富的社交学习机会，培养他们主动与人互动的意愿和能力。最后特别提醒，每个孩子的特质和学习步调都不同，教师需要保持耐心和弹性，透过持续的观察和调整，确保园艺治疗能真正帮助幼儿在社交发展上有所突破。

Natalie Sun

香港大学教育硕士、资深教师及 绘本作家。通过在本地及国际学校的 教学经验，以及在各种各样的研究发 现，SEN家长的压力并非仅来自于孩 子的学习问题，而是多方面因素的交织。每位SEN家长都有独特的处境， 找到适合自己家庭的应对方式才能有 效纾解压力，维持家庭和谐。

