明爱两校发展「医护中学」 接轨专上教育 校长：「帮助弱势学生，要有选择也要有方向」｜梁永乐专栏

不要以为时下年轻人物质不缺、生活安稳，必然就感到幸福；如果你接触过他们，就会发现很多其实是「悲观底」 —— 升学选择越多，人生方向感却越低，人工智能极速发展更加深化了他们对未来的不安：七年后完成高中和大学，今天选修的学科到时是否仍被社会需要？借用子华神的那句经典反问：「跟住去边度？」，切实反映年轻人失落的呼声。

揾出路 先建立人生方向感

回应年轻人对前途的疑问，并不是不断为他们增加选项就可以解决，更重要是协助他们建立人生方向感，找到一个值得投入的目标，他们才会有向前走的动力。有留意人力市场走势的中学校长跟我分享，凡属「以人为本」的工作，例如医护及相关服务行业，最难被人工智能全面取代，于是学校透过办学团体推行的「明爱贤才教育计划」，在高中增设「健康护理证书课程」，为学生开辟一条更实在的出路。这个课程不止是一般高中选修科，随着办学团体于2024年成立私立圣方济各大学，加上明爱社区书院，加起来就贯穿成一条更完整的升学阶梯：学生完成「健康护理证书课程」并通过评核，可取得资历架构第三级资格，相当于中学毕业水平，再升读副学士或高级文凭，朝护理专业迈进。

（图片来源：明爱马鞍山中学）

2中学设「健康护理证书课程」

目前开办课程的包括明爱屯门马登基金中学及明爱马鞍山中学，两校以服务学术较弱的学生为主，明爱屯门马登基金中学朱婉仪校长分享，新来港或少数族裔学生通常语文成绩较输蚀，未必符合大学入学要求；每年亦见到学生因为DSE失手，被截断升学之路，这个医护证书课程，正好提供一张「升学安全网」 —— 万一DSE失手，同学仍可升读副学士或高级文凭；成绩理想的话，相关深化学习亦有助日后升学面试或求职。

（图片来源：明爱屯门马登基金中学）

至于明爱马鞍山中学，则积极发展成为「全方位医护中学」，设有「健康护理实习专室」，并安排学生走入社区，在专业医护人员指导下为街坊量血压、做视力检查、「拮手指」进行血糖测试。透过社区服务学习，让学生明白投身医护行业，学业成绩固然重要，但关怀别人的心同样不可少。正如曹雪莲校长所讲，要培养学生成为「以爱为根基、以健康为使命」的医护专才，才是教育的方向。

（图片来源：明爱马鞍山中学）

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

担任教育公关超过十年，同时为香港电台家长节目 《我们不是怪兽》及商业电台教育节目 《334校网》 主持人，致力将学校特色、优点，透过媒体及各种途径宣扬，让公众特别是家长了解学校的理念更多。

