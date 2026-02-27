Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

免费食牛角！Kiztopia/Bouncetopia室内游乐场买门票送烧肉放题 先玩后食、5分店合用｜亲子好去处2026

亲子
近日天气湿湿漉漉，意味潮湿的春天到了。想带孩子去放电又不想到户外公园玩到「周身湿」，就可以去全港拥有多间分店的Kiztopia/Bouncetopia室内游乐场，「弹」住释放电力之余，现在更室内游乐场优惠推出，只要入手Kiztopia 120分钟或Bouncetopia 90分钟门票，即送免费请小朋友叹牛角/牛角Buffet烧肉放题，先玩后食，可以乘机补充体力。即睇室内游乐场优惠与购票达情。

亲子好去处2026｜Kiztopia/Bouncetopia室内游乐场买门票送烧肉放题 免费食牛角

新加坡知名亲子游乐品牌Kiztopia近日与人气烧肉品牌牛角（Gyu-Kaku）及牛角Buffet合作联乘推出重量级优惠，只要于活动期间，在指定购物平台入手Kiztopia 120 分钟或Bouncetopia 90分钟门票，小朋友即可于牛角或牛角Buffet免费享用烧肉放题，实行「先玩后食」！优惠更包括 Kiztopia旗下全港 5 间分店，家长只需一个动作，即可轻松规划一整天的行程。

亲子好去处2026｜Kiztopia/Bouncetopia室内游乐场买门票送烧肉放题 免费食牛角！（图片来源：Kiztopia）
亲子好去处2026｜Kiztopia/Bouncetopia室内游乐场买门票送烧肉放题 免费食牛角！（图片来源：Kiztopia）

【买门票请小朋友免费食牛角】香港Kiztopia/Bouncetopia儿童室内游乐场门票
优惠期：即日起至2026年3月31日
适用日期：即日起至2026年3月31日

（参考图片/图片来源：牛角）
（参考图片/图片来源：牛角）

香港Kiztopia儿童室内游乐场门票 
．合和商场 ＞＞按此＜＜ 
．新城市广场 ＞＞按此＜＜ 
．将军澳中心  ＞＞按此＜＜ 

香港Bouncetopia儿童室内游乐场门票 
．启德AIRSIDE ＞＞按此＜＜ 
．奥海城 ＞＞按此＜＜ 

建伸阅读：合和商场Kiztopia室内游乐场 18大游乐体验保卫城市

Kiztopia位于合和商场的港岛首间分店占地17,000呎，为Kiztopia全港最大分店亲子教育游乐中心。室内游乐场以KiztopiaFriends超级英雄为主题，8位Kiztopia Friends化身保卫城市的战士，带领各位小朋友变身小英雄，挑战18大刺激好玩的全新游乐体验。18个游乐体验区域中，必玩升级版「MojoZone超巨型攀爬区」，内有四大焦点地带设多个障碍游戏，包括首次新设的8米长空中飞索挑战，加上全新极斜滑梯及二阶式滑梯等4条不同主题的极速滑梯，还有拥有网状隔层的两层自由攀爬区，刺激度满分，最啱大胆的小英雄去玩。

Tiger's Mojo Zone超巨型攀爬区（图片来源：Kiztopia）
Tiger's Mojo Zone超巨型攀爬区（图片来源：Kiztopia）

而「耐力大爆发」就有两大障碍赛，包括逾千呎的一体式巨型充气弹床城堡，上面有一连串感觉统合训练障碍关卡，如木人桩、榔牙棒、滑梯、平衡木等；也有铁人障碍赛，小朋友要穿越晃动的吊轮等去考验体力耐力。另外，全新设置的「城市打地鼠」大型扑傻瓜地带、全新七彩陶瓷粒池及一系列弹床互动挑战和职业体验，一起拥抱「从游戏中学习，寓学习于玩乐」的游乐理念，潜移默化地提升8大成长智能（图像、身体、逻辑、人际关系、音乐、自然、自我和文字），晋身超级英雄行列！

High-speed Slide Zone极速滑梯地带 （图片来源：Kiztopia）
High-speed Slide Zone极速滑梯地带 （图片来源：Kiztopia）

点击图片浏览亲子好去处2026：

过千呎巨型积木房

场内亦有适合不同年龄孩子的玩乐设施，如全新创意陶瓷粒池、多个迷你弹床、三大职业体验等，「创意积木工程 Mark's Blocks」亦设有近千呎的积木建筑主题房，小朋友可坐上可移动的「Transport Mini Train运输小火车」穿梭在酒店大楼、消防局等建筑之间，以「Brick Claw Machine积木夹公仔机」筛选出所需的建筑积木，与Kiztopia Friends一同重建被破坏的城市。湾仔分店亦设有「3大职业体验」、「活力弹跳地带」等，也有PartyRoom可「打通」变大型派对房，让更多小朋友可跟KiztopiaFriends一起开盛大生日会！

Mark's Blocks 创意积木工程（图片来源：Kiztopia）
Mark's Blocks 创意积木工程（图片来源：Kiztopia）

Kiztopia湾仔分店
地址：湾仔皇后大道东183号合和商场6楼Shops613 - 615&6B
时间：星期一至五（非公众假期）11:00 - 20:00，星期六、日及公众假期10:00 - 20:00
查询：2891 2038 / 6936 4663（WhatsApp）
网址：http://www.kiztopia.com.hk/
购票：https://bit.ly/3EHdNsl

延伸阅读：启德Airside Bouncetopia一体式巨型儿童充气弹床城堡

 Bouncetopia by Kiztopia启德AIRSIDE旗舰店特别为2至10岁的孩童而设，主打一体式巨型儿童充气弹床城堡，以热带丛林为主题，设计起用有助增强安全性的圆滑线条，色彩上以草绿和明黄为主调，明亮柔和又能带来适度的感官刺激，营造出沉浸式丛林历奇氛围！全场划分为13个站点，长度逾54米的一体式充气弹床，拥有8站低冲击的障碍游戏，由Kiztopia 8位人气原创卡通角色为主角，小朋友置身其中既可享受跳弹床的无重力乐趣之余，也可挑战灵敏度和空间感，同时训练策略思维和快速决策能力！

Bouncetopia巨型儿童充气弹床城堡登陆启德AIRSIDE（图片来源：Kiztopia）
Bouncetopia巨型儿童充气弹床城堡登陆启德AIRSIDE（图片来源：Kiztopia）

点击图片浏览亲子好去处2026：

8站低冲击的障碍游戏

必玩「小象Eli之滑滑探险船」，于超过3米高探险船滑梯直冲往下跌进大型波波池，可跟朋友仔欢快「畅泳」；也可挑战「河马Happy之舞出迷宫」，走过多重迷幻关卡大考身手；「小熊Bell之蜜糖竞技场」内有小白花流星锤、树干木人桩等，一齐勇闯去玩极具挑战性的障碍游戏！记住玩埋「蜜蜂Honey之跳弹花园」、「兔子Raby之跨越萝卜田」、「恐龙Drago之激流漂流」、「猴子Mark之亚热带水果园」！这里还有三大自由创意玩乐站，可于「砂粒玩乐池」发挥创意，也可到「亲子丛林打卡站」自制棉花糖，于「玩乐热身站」更可小休买纪念品！

Bouncetopia巨型儿童充气弹床城堡「砂粒玩乐池」（图片来源：Kiztopia）
Bouncetopia巨型儿童充气弹床城堡「砂粒玩乐池」（图片来源：Kiztopia）

点击图片浏览Bouncetopia巨型儿童充气弹床城堡：

Bouncetopia by Kiztopia旗舰店
地址：启德AIRSIDE 4楼401 & 422店 
营业时间：12:00 - 20:30（星期一至五）、10:00 - 20:30（星期六、日及公众假期）

延伸阅读：奥海城Bouncetopia运动竞技主题弹床天地

这个6,000平方呎、以运动竞技作灵感的Bouncetopia by Kiztopia弹跳乐园，可以让小朋友边放电边训练身体各部分的小肌肉。场内设有14大「肌肉Fun练站」，每个关卡设计简单易明，主打无重力跳跃快感，结合各种趣味小游戏，可全方位挑战身体灵敏度和空间感，训练策略思维和应变能力！还有以26款多元弹床设备组成的七大「活力弹跳地带」，如特制斜面弹床的「反重力弹跳床」、全面锻炼肌肉力量与攀爬技巧的「勇者攀登墙」、挑战速度和反应与全身协调的「闪击拍灯王」等，绝对考验小朋友的体力与智力。

（图片来源：Bouncetopia by Kiztopia）
（图片来源：Bouncetopia by Kiztopia）

同场还有「运动弹跳历险」城堡，也有欢乐职业体验区，小朋友可在「Raby's Mart购物超市」化身超级店员，或到「Bell's Cuisine美食厨房」做小小厨师烹调「竞技补给餐」，各种玩乐设施均可以培养小朋友的八大成长智能，如图像、身体、逻辑、人际关系、音乐、自然、自我和文字，让他们透过玩乐建立社交技巧和自信心！

（图片来源：Bouncetopia by Kiztopia）
（图片来源：Bouncetopia by Kiztopia）

 

点击图片浏览亲子好去处2026详情：

Bouncetopia by Kiztopia奥海城分店
地址：奥海城3期G02，G05 - G08，G13及G15店
时间： 星期一至五 11:00 - 20:00，星期六、日及公众假期 10:00 - 20:00
查询：6936 4663 （WhatsApp）
 * 每次容许1名2 - 10岁小童及1名18岁或以上的成人免费陪同入场

延伸阅读：沙田新城市广场Kiztopia室内游乐场

新加坡大型亲子游乐中心Kiztopia占地12,000呎，有多达15个游乐体验区域，加上8个原创卡通角色主题职业体验区，以提升8大儿童成长智能为目标 — 图像、身体、逻辑、人际关系、音乐、自然、自我和文字，为孩子带来感官刺激之余，更糅合特定学习目标，集齐「玩乐、学习、美食和亲子游乐」的一站式体验， 实行让小朋友寓教于乐！

（图片来源：klook）
（图片来源：klook）

Raby's Corner幼童看护区拥有迷你版城堡和滑梯，还有攀爬墙和跳飞机，让婴幼儿也可边玩乐边增进大肌肉的活动和协调能力；Hero Square英雄广场会不定期上演丰富教学新节目的大型广场舞台，包括魔术表演和气球扭扭乐等。Star Lite派对房内有魔术表演、扭扭气球、面部彩绘等活动，让小主角与朋友享受两小时的私人欢乐时光。

点击图片浏览室内游乐场详情：

Kiztopia好玩推介

超巨型Mojo Zone历奇攀爬区有设置8条、最高4米长滑梯的Mojo Zone魔力历奇地带，还有Ninja Warrior忍者训练地带、Mark's Trampoline活力弹跳地带，可以训练小朋友大肌肉发展，训练独立性；6大职业体验区以八位大受欢迎的原创角色为主题，包括厨师小熊Bell、舞蹈员河马Happy、工程师小象Eli、教师兔子Raby、科学家猴子Mark等，让小朋友在区内体验不同职业的工作。小朋友可于Drago弹跳城堡勇敢迎向各种障碍，学习有技巧地使用身体不同部位的肌肉；长达6米的创意积木游戏墙，让孩子可发挥无限想像及创意，想点砌就点砌！

（图片来源：klook）
（图片来源：klook）

 

沙田Kiztopia分店
地址：沙田正街18-19号新城市广场一期 LB 层 PLAY PARK LB08-LB09 号舖

延伸阅读：将军澳Kiztopia室内游乐场19大游乐体验

Kiztopia位于将军澳中心的分店占地13,000呎，游乐场以「太空」为主题，新店以宇宙蓝为主色系，四周都有各式各样的星球装饰，并有结合多元化创新科技元素的19个游乐体验区域，希望小朋友可于19个寓教于乐的游乐体验区域中，提升8大成长智能—图像、身体、逻辑、人际关系、音乐、自然、自我和文字，激发个人小宇宙！

亲子好去处2024︳将军澳Kiztopia全港最大游乐场19大游乐体验（图片来源：Kiztopia）
亲子好去处2024︳将军澳Kiztopia全港最大游乐场19大游乐体验（图片来源：Kiztopia）

将军澳Kiztopia必玩1：刺激挑战主打Tiger's Mojo Zone超巨型攀爬区

面积4,300呎的「Tiger’s Mojo Zone超巨型攀爬区」是全场占地最大、最瞩目且最具挑战性的游乐设施，亦是全港规模数一数二的儿童攀爬设备，由「运动健将Tiger」化身太空人，带小朋友去挑战各个障碍游戏，此区设有4大焦点地带，包括乘坐橡皮艇坐垫自由滑落8.5米长滑梯的「极速滑梯地带」、橙红色和岩灰色组合而成的800呎波波池「火山滑梯地带」、有多个大大小小攀爬架考验孩子的「魔力历奇地带」、有多项极具挑战性障碍游戏的「忍者训练地带」，等待4岁以上的小朋友来星际迷航挑战！

将军澳Kiztopia必玩1：刺激挑战主打Tiger's Mojo Zone超巨型攀爬区（图片来源：Kiztopia）
将军澳Kiztopia必玩1：刺激挑战主打Tiger's Mojo Zone超巨型攀爬区（图片来源：Kiztopia）

点击图片浏览亲子好去处2026详情：

将军澳Kiztopia必玩2：5大多元科技领域

Kiztopia一向主张「从游戏中学习，寓学习于玩乐」理念，今次新店就将科技Alpha世代元素结合游戏中，带来刺激好玩的「5大多元科技领域」，包括极具挑战性的机械人竞技、趣味无限的体感互动装置，以及逼真吸引的投影技术等，启发小朋友思维与快速决策能力。

Mark's Trampoline 活力弹跳地带：除了跳弹床带来的瞬间无重力乐趣外，玩家需要进一步理解四周投影所给出的星际任务指示，例如在起跳时同时投球夺分或把整个身体贴上墙等，与其他玩家进行竞赛，比一般跳弹床更具挑战性和刺激感。（图片来源：Kiztopia）
Mark's Trampoline 活力弹跳地带：除了跳弹床带来的瞬间无重力乐趣外，玩家需要进一步理解四周投影所给出的星际任务指示，例如在起跳时同时投球夺分或把整个身体贴上墙等，与其他玩家进行竞赛，比一般跳弹床更具挑战性和刺激感。（图片来源：Kiztopia）

点击图片浏览亲子好去处2026详情：

将军澳Kiztopia必玩3：5大原创角色职业体验

当然少不了以提升八大儿童成长智能为目标的「职业体验区」，有两款全新主题职业，小朋友可于「Honey's Farm趣味农场」当一日农夫，也可在「Raby's Clinic动物诊所」换上医生袍治疗小动物，让小朋友和八位人气原创卡通角色一起发掘游乐和学习的乐趣！

Raby's Clinic 动物诊所：爱心满满的兔子 Raby换上医生袍，跟大家一起合力治疗小动物，透过角色扮演了解健康护理知识，同时锻炼发出指令和跟从指示的能力，增强沟通和合作技巧。（图片来源：Kiztopia）
Raby's Clinic 动物诊所：爱心满满的兔子 Raby换上医生袍，跟大家一起合力治疗小动物，透过角色扮演了解健康护理知识，同时锻炼发出指令和跟从指示的能力，增强沟通和合作技巧。（图片来源：Kiztopia）

点击图片浏览亲子好去处2026详情：

将军澳Kiztopia必玩4：3大体力+脑力大考验

Kiztopia新店又怎少得品牌标志性的好玩充气弹床，今次就由太空人小熊Bell带大家登月，快去跟Bell到宇宙挑战星球障碍弹床城堡，学习有技巧地使用身体不同部位的肌肉！场内亦特设Mark' Block 创意积木工程与Eli Sandpit 宇宙木粒池，透过积木与木粒子，锻炼孩子小肌肉发展与创意。

将军澳Kiztopia必玩4：3大体力+脑力大考验（图片来源：Kiztopia）
将军澳Kiztopia必玩4：3大体力+脑力大考验（图片来源：Kiztopia）

点击图片浏览亲子好去处2024详情：

将军澳Kiztopia必玩5：开幕热身！Kiztopia星际弹游太空站充气弹床

为让大家发掘Kiztopia太空主题店的神秘魔力，「将军澳中心 x Kiztopia 星际弹游太空站」由即日起至5月26日变身期间限定的23米长太空主题一体式弹床城堡，8位人气原创卡通角色为大家准备了5大低冲击障碍游戏，当中主打「冲刺跑道」、「投篮火箭波波池」、「榔牙棒隧道」、「6 米高滑梯」及「弹弓障碍赛道」， Fun练孩子「弹」上太空！

将军澳Kiztopia必玩5：开幕热身！Kiztopia星际弹游太空站充气弹床（图片来源：Kiztopia）
将军澳Kiztopia必玩5：开幕热身！Kiztopia星际弹游太空站充气弹床（图片来源：Kiztopia）

点击图片浏览亲子好去处2024详情：

将军澳Kiztopia必玩6：精彩特备节目

除了刺激好玩的玩乐设施，将军澳Kiztopia亦会不定期举行工作坊，Hero Square 英雄广场也会有精彩节目，而6岁以下的小朋友记住要玩Junior's Corner 初阶训练基地，还可以在此开生日派对。

Star Lite 派对房可让生日小主角与朋友享受两小时的欢乐时光，主题房间将可安排魔术表演、扭扭气球、面部彩绘等精彩活动！（图片来源：Kiztopia）
Star Lite 派对房可让生日小主角与朋友享受两小时的欢乐时光，主题房间将可安排魔术表演、扭扭气球、面部彩绘等精彩活动！（图片来源：Kiztopia）

点击图片浏览亲子好去处2024详情：

Kiztopia 将军澳店
地址    ：将军澳唐德街9号将军澳中心G35
电话    ：2891 2037 / 2891 2038 / 6936 4663（WhatsApp）
时间    ：10:00 - 20:00
网址    ：http://www.kiztopia.com.hk/

相关文章｜嘉顿厂房参观活动 免费玩！自制面包/参观生产线+展览馆/工作纸游戏 附报名方法｜亲子好去处2026

 

