2本大师级儿童绘本推介 解开人生迷团 在世界中寻找属于自己的颜色 ｜好书推介

好书推介｜我们花了大半辈子的时间，试图回答两个问题：第一，「我属于哪里？」第二，「为甚么我跟别人不一样？」小时候，我们渴望跟别人一样，因为「不一样」意味着孤单，会被指指点点；长大后，我们又害怕跟别人一样，因为「一样」意味着平庸，也意味着面目模糊。

两本大师级作者的绘本，李欧．李奥尼（Leo Lionni）的《小块》与大卫．麦基（David McKee）的《大象艾玛》，刚好是这两个人生大哉问的解答。

儿童绘本推介1：《小块》

先来说说《小块》（Pezzettino），主角是一个橙色的小方块，名字就叫「小块」。它生活在一个巨人的世界里，身边的朋友都是巨人。相比之下，它又小又弱。这让小块产生了一个合乎逻辑却又令人心碎的怀疑：「大家都那么大，我这么小，我一定是某个家伙身上掉下来的一小块碎片吧？」

（图片来源：受访者提供）

我是谁的碎片？

于是它踏上了旅程，逢人就问：「我是你的一小块吗？」这像极了我们在实际生活的样子，试图透过跟随更强大的人和事来定义自己的价值。我们总觉得自己不够，一定是哪里缺了一角，或是谁的附属品。

（图片来源：受访者提供）

直到小块来到一座荒岛，不小心跌得粉碎。当它慢慢把自己拼凑回来时，它突然顿悟，原来自己也是由好多小块组成的。无论你多微小，你都不是别人的碎片。你本身，就是一个完整的宇宙。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《大象艾玛》

《大象艾玛》（Elmer）故事中的艾玛是一只花格子大象，身上有黄色、红色、紫色⋯⋯就是没有大象该有的灰色。牠是大家的开心果，但牠却不快乐。因为牠觉得大家笑是因为牠长得「怪」。

（图片来源：受访者提供）

当彩色大象想涂成灰色

「谁听说过世界上有彩色的大象呢？」这句话背后，藏着多少孩子（甚至大人）想隐藏自我的痛苦？作者大卫．麦基（David McKee）创作这个故事的灵感，来自于一次令人心碎的经历。他的女儿因为混血肤色，在街上被指着骂。这让他决定写一个故事，告诉孩子：「你的不同，不是缺陷，而是天赋。」

（图片来源：受访者提供）

故事中有一幕让人印象深刻，艾玛找到了一些灰色的果实，然后把全身涂成了灰色，偷偷回到大象群。牠终于「正常」了，大家也都认不出牠了。但结果呢？大象群变得死气沉沉，安静得可怕。直到艾玛忍不住笑了出来，这场变装才被打破，大家跟着哄堂大笑。

其他大象说：「艾玛，我们比较喜欢你原本的样子。」

（图片来源：受访者提供）

拥抱那个格格不入的自己

像小块一样，不要向外寻找归属感。你不必成为强者身上的一块才算有价值，你只要完整地成为那个橙色的小方块，就足够了。像艾玛一样，不要为了合群而褪色。这个世界已经有太多灰色的普通大象了，需要的是一种幽默和温暖的花格子色彩。

（图片来源：受访者提供）

这是很奇妙的疗愈。我们常常不自觉地把孩子打磨成完美无瑕，或者涂成统一的灰色，但这两位绘本大师提醒我们：

如果你是小块，就做一个快乐的小块；

如果你是花格子，就大胆地在阳光下闪耀；

因为，唯有当你接受了「我是我自己」，世界才会开始拥抱你。

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

