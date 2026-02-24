新春花车巡游民间搞迷你版 街坊自制32架「土炮」花车行大运 网民：成件事好有爱｜亲子热话

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：12:00 2026-02-24 HKT
发布时间：12:00 2026-02-24 HKT

亲子热话｜「国泰新春国际汇演之夜」的新春花车巡游已于大年初一（2月17日）圆满举行，近60队花车及表演队伍演出，花车其后将现身城中多个地点至正月十五（3月3日），除了香港启德、海洋公园、大埔林村、沙田马场、铜锣湾维多利亚公园，有网民发现有「花车」于屯门蓝地出现？原来居于蓝地的一班街坊、义工、读书会成员，今年实践多年的梦想，于农历新年期间举办「第一届蓝地大街新年迷你花车巡游」，更有32架「土炮」花车参与。

亲子热话｜蓝地新春花车巡游 街坊自制32架「土炮」花车行大运

每年农历新年大年初一，尖沙咀都会举办一年一度的花车巡游与民同乐，今年更有近60队花车及表演队伍演出！想欣赏花车不止可于正月十五前（3月3日）到香港启德、海洋公园、大埔林村、沙田马场、铜锣湾维多利亚公园等地，原来位于屯门的蓝地大街一带都有花车巡游，虽然这些花车未及新春巡游的花车美轮美奂，但胜在够「土炮」，全由家长与小朋友发挥创意，亲子一手一脚以各式各样的纸品、装饰制作，成本不足但诚意十足，贺年气氛满满。

搞手之一 Facebook@百好绘本士多 表示，「蓝地大街新年花车巡游」为一班街坊、义工、读书会成员多年来的梦想，今年终于决心实践「认真做无聊事」举办第一届。「本来想试试大家反应，想不到竟有32架试下迷你花车参与。」

（图片来源：Facebook@百好绘本士多）
（图片来源：Facebook@百好绘本士多）

在没有花费大预算下，大家靠著诚意与创意，同纸皮、厕纸筒等材料制出花车，在蓝地社区走一圈，声势一样浩大。

（图片来源：Facebook@百好绘本士多）
（图片来源：Facebook@百好绘本士多）

网民大赞街坊创意，留言赞：「有你哋个世界更可爱！」、「我就系要睇呢啲！」、「好正㖞… 啲花车又靓，大埔人好羡慕……出年可摸耳join？」、「哇！成件事好有爱」、「好难得系依个时代，仲有班街坊会系大时大节聚埋一齐玩，仲要个个都土砲得黎又有心机又有创意」，大家都表示「唔系街坊都想join」，看来今今次不会是第一届及最后一届，下年可以「再见」！

（图片来源：Facebook@百好绘本士多）
（图片来源：Facebook@百好绘本士多）

点击图片浏览蓝地大街新年花车巡游详情：

街坊有爱定期办免费社区活动同乐 

百好绘本士多版主指邻居街坊互惠友爱，经常一起办活动。「大家都很友好，区内还有其他单位，时常一齐合作，为小朋友搅活动。」小区每个月都会举办不同活动，2月份除了有「第一届蓝地大街新年迷你花车巡游」，亦有以纸皮为主题的「爱在社群｜送旧迎新纸皮游戏日」，利用整个蓝地大街与部分福亨村路为场地大玩社区游戏活动。

（图片来源：Facebook@百好绘本士多）
（图片来源：Facebook@百好绘本士多）

3月8日还会有「蓝地社区游戏日：38妇女节特辑 —— 阿嬷阿婆细个玩乜嘢？」，在38妇女节，邀请大家带同嬷嬷、婆婆来回味她们童年的游戏，一起玩怀旧玩意，如「抓子」、「真人天下太平」、「射汽水盖」等，活动费用全免，欢迎一家大小到场同乐。

（图片来源：Facebook@百好绘本士多） ​
（图片来源：Facebook@百好绘本士多） ​

点击图片浏览其他活动详情：

蓝地社区游戏日：38妇女节特辑 —— 阿嬷阿婆细个玩乜嘢？
日期：3月8日（星期日）
时间：14:00-16:00
地点：屯门蓝地社区（确实地点将于成功报名时通知）
对象：3-99岁（欢迎一家3代一起来同乐）
费用：免费
报名方法：＞＞按此＜＜
 

图片授权： Facebook@百好绘本士多、Threads@百好绘本士多

