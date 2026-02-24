九龙海逸君绰酒店海云天点心放题低至35折任食片皮鸭/鲜虾饺 加送红烧鲍翅 儿童划一价$99︳亲子优惠

亲子优惠｜跟长辈们聚餐，中菜是个好选择，可以边叹一盅两件边跟孩子儿孙共聚，滋味又温暖。今日（24日）中午12点就有酒店中餐优惠，九龙海逸君绰酒店海云天点心放题优惠低至35折，只需$198即可在坐拥210度维港海景的中菜厅中叹高质点心，可尽情食蟹籽烧卖皇、晶莹鲜虾饺，更有京式片皮鸭、乳山生蚝，鲜虾菜苗饺等，再送红烧鲍翅、黄金千丝焗蟹盖、柚子黑毛叉烧皇，小朋友更划一价$99，就不用怕孩子胃口小「回唔到本」。即睇点心放题优惠详情与快抢连结。

亲子优惠︳九龙海逸君绰酒店海云天点心放题优惠低至35折

九龙海逸君绰酒店海云天的菜式备受好评，餐厅更有无敌海景加持，食得更舒服开心。今次推介的点心放题优惠，所包括的手工点心由资深点心师傅主理，可以无限时任食蟹籽烧卖皇、海云天虾饺、豉汁蒸凤爪、玫瑰豆沙包等点心，最重要可以尽情食京式片皮鸭、乳山生蚝，也有流沙煎堆仔、金丝脆麻花、滋润枣皇糕、白灼海生虾，麻辣鱼皮、各式串烧、手撕鸡、去骨海南鸡、老坛酸菜鱼、鲍鱼伴饭、怀旧虾多士等，小朋友也会吃得开心。最重要是中菜厅地理位置佳，可坐拥210度海景，就能与家人一边享受美景，一边品尝美食，绝对值得一家人期待。

亲子优惠︳九龙海逸君绰酒店海云天点心放题优惠低至35折（图片来源：KKday）

点击图片浏览点心放题详情：

【快闪｜午市低至32折｜HK$198/位】片皮鸭点心任食无限时放题｜最长食足240分钟｜任叫45款美食饮品｜每位赠送红烧鲍翅、黄金千丝焗蟹盖、柚子黑毛叉烧皇一客｜两位起

优惠：星期一至日 成人HK$198/位，儿童（身高介于90至120cm之间）HK$99/位

（原价HK$596/位，大小同价）

【快闪｜晚市低至35折｜HK$208/位】片皮鸭点心任食无限时放题｜最长食足240分钟｜任叫45款美食饮品｜每位赠送红烧鲍翅、黄金千丝焗蟹盖、柚子黑毛叉烧皇一客｜两位起

优惠：

．平日星期一至五（假期除外）成人HK$208/位；星期六日及公众假期成人HK238/位

．星期一至日儿童（身高介于90至120cm之间）HK$99/位（原价HK$596/位，大小同价）

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年2月24日12:00至3月2日23:59

用餐日期：2026年2月25日至4月30日

地址：九龙红磡德丰街20号海逸君绰酒店二楼

*儿童价不设供应3款尊贵头盆（原价HK$596/位，大小同价）

*堂食需收茶芥每位HK$23及原价加一服务费每位HK$59.6，于现场支付餐厅

*放题适用于星期一至日 11:00 - 15:00（最后下单时间：14:30）；18:00 - 22:00 （最后下单时间：21:30）

