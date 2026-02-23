帝都酒店自助餐优惠买一送一 低至$134任食焗蚝/烧西冷 自助晚餐叹长脚蟹/日本和牛/龙虾｜亲子优惠

亲子优惠｜农历新年吃过不停，与亲友相聚多吃贺年糕点与传统贺年菜，想转转口味，可找间餐厅舒舒服服叹晚餐，于酒店自助餐界超人气的帝都酒店柏丽厅自助餐，近日有快闪优惠买一送一，低至$134即可任食蒜蓉焗蚝、澳洲烧西冷、北海道白桦豚寿喜烧！另有自助晚餐优惠，只需$344起即可享用各款海鲜、刺身、养生炖汤、即叫即烧美国极黑牛铁板烧，周末也适用，更有汽水果汁无限畅饮，即趁优惠快快预订！

亲子优惠︳帝都酒店自助餐快闪优惠买一送一

近日于酒店自助界餐超人气的帝都酒店柏丽厅自助餐，今日（23日）推出自助餐优惠，近日推出「澳洲烧西冷、北海道白华豚寿喜烧、蒜蓉焗蚝」自助午餐，除了有多款海鲜、刺身，也有养生炖汤、北海道白桦豚寿喜烧，蒜蓉焗蚝，烧牛肉等，最后必试即焗传情达意心太软、Mövenpick雪糕、牛乳布甸，甜品选择多多，大、小朋友都欢喜。

（图片来源：KKday）

「美国极黑牛铁板烧」自助晚餐则有更丰富的各式环球海鲜及鲜美刺身，必叫即叫即烧美国极黑牛铁板烧，再来一碗滋补暖胃的养生炖汤，暖入心；而甜品方面选择亦甚为丰富，如即焗传情达意心太软、Mövenpick雪糕等，菜式定期转换，美食种类多不胜数。

（图片来源：KKday）

另有「长脚蟹、龙虾、日本和牛盛宴」自助晚餐，除了有日本和牛，还有冰镇海鲜如龙虾、蟹脚等，而日本和牛更会有多款烹调方式，如铁板和牛、日本和牛烧牛肉、火炙和牛寿司、铁板和牛汉堡等，喜欢吃牛的朋友不容错过。

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$134/位】「澳洲烧西冷、北海道白华豚寿喜烧、蒜蓉焗蚝」

用餐时间：12:00-14:30

优惠：星期一至五HK$268/2位享用，平均HK$134/位（原价 HK$268/位）

（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$259/位】「美国极黑牛铁板烧」周末自助午餐

用餐时间：11:30-14:00

优惠：星期六至日HK$518/2位享用，平均HK$259/位（原价 HK$518/位）

（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪优惠｜低至46折】「美国极黑牛铁板烧」周末自助晚餐

用餐时间：17:00-19:00

优惠：星期六至日HK$578/2位，平均HK$289/位（原价HK$838/位）

（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪优惠｜买一送一】「长脚蟹、龙虾、日本和牛盛宴」自助晚餐

用餐时间：18:00-22:00

优惠：

．星期一至四HK$728/2位，平均HK$364/位（原价HK$728/位）

．星期五至日、公众假期及公众假期前夕HK$778/2位，平均HK$389/位（原价HK$778/位）

（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年2月23日12:00至3月1日23:59

用餐日期：2026年3月1日至2026年3月31日

地址：沙田白鹤汀街8号帝都酒店3楼

