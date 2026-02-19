英研究：假期育儿压力增 强颜欢笑反损亲子关系 3方法培养亲子感情｜亲子热话

农历新年临近，这本是一家团聚的欢乐时刻。然而，随着学校假期来临，孩子全天候在家，安排活动、处理额外家务与兼顾工作的压力，令不少父母喘不过气。英国卢森堡大学一项针对节日家庭压力的最新研究发现，在学校假期期间，父母的倦怠感会显著加剧，并可能采取一种「强颜欢笑」的互动模式，长远恐对亲子关系造成隐患。

亲子热话｜英研究：假期育儿压力增

英国卢森堡大学一项针对节日家庭压力的最新研究，在35天内密集追踪了293名父母的情绪，结果显示，发现随着倦怠程度升高，家长倾向在孩子面前隐藏真实的疲惫与焦虑，刻意假装快乐。研究指这种「强颜欢笑」做法虽出于「保护孩子」的好意，却让父母自身压力无法释放，容易累积更多心理负担；同时剥夺了孩子学习辨识与健康处理负面情绪的机会，不利于孩子的情绪社会化，可能影响他们未来对情绪的理解与调节能力。

（图片来源：PhotoAC）

研究进一步指出，这种从倦怠到压抑真实情绪的单向负向关联，在节日期间特别明显，因为假期带来额外的社会期望、物流安排与「完美家庭」的压力。专家建议，与其勉强维持完美形象，家长可尝试坦诚与孩子沟通感受，。例如，可以告诉孩子「妈妈现在有点累」，这既是情绪示范，也能减轻自身压力。此外，降低不切实际的自我要求、与伴侣分担事务，并在忙碌中安排短暂休息，都有助家庭关系在假期中获得喘息空间。这样的做法能让孩子明白，成年人也会有难过和疲惫的时候，有助于培养他们的情绪智力。

（图片来源：PhotoAC）

3个方法 在假期培养亲密亲子关系

假期虽然带来挑战，但也是增进亲子关系的宝贵机会。试试以下3个实用方法，能帮助父母在忙碌中培养更紧密的连结：

1. 共度具质素的亲子时间

每天固定一小段「专属时间」，如一起阅读一本节日故事书、玩桌游，或散步聊天。亲子时间的品质比数量更重要，这些活动不仅能促进家庭成员之间的互动，让孩子们更容易表达自己的情感，孩子也会感受到父母的关注与爱护，强化情感安全感。

（图片来源：PhotoAC）

2. 互相分享感受

在假期中，父母可以每晚与孩子进行感受分享，比如彼此聊聊今天最开心和最困扰的事情，包括对彼此的小感谢。这样的交流不仅能建立更加透明的家庭氛围，也有助于孩子学会如何表达情绪和理解他人的感受。

（图片来源：PhotoAC）

3. 一起创造新回忆

不用昂贵活动，简单如在家烘焙饼干、制作手工艺，或在家「露营」看电影，都能促进合作与欢笑。重点在于过程而非结果，让孩子参与规划，增强归属感。

（图片来源：PhotoAC）

相关文章｜自闭症Barbie︳全球首个自闭症Barbie 6大特点让患者「在公仔上看到自己」