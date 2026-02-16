逸东酒店自助餐买一送一 自助晚餐任食蟹脚/面包蟹、 农历新年假一样有优惠｜亲子优惠

亲子优惠｜农历新年到了，「新正头」拜年是指定动作，跟亲朋好友于新年除了可以到酒楼叹一盅两件，齐齐开怀叹自助餐亦是个好选择，可以慢慢叹数小时，又可以一次过满足不同人的口味！今日（16日）香港逸东酒店普庆餐厅自助餐优惠快闪买一送一，低至$285即可尽情吃过百款滋味菜式及甜点！即睇自助餐优惠详情及快抢连结。

亲子优惠︳逸东酒店自助餐买一送一

于自助餐界备受欢迎的香港逸东酒店普庆餐厅自助餐，性价比极高，是家庭客的首选。于即日起至3月29日，逸东酒店普庆餐厅（The Astor）推出全新主题自助餐「韩风美食派对夜」自助餐，普庆餐厅将化身成充满首尔街头风情的韩式派对场地，带大家体验别具风格的韩国美食之旅！

精选韩式佳肴包括晚市限定奉上的蜂蜜牛油龙虾，更可自选浓郁芝士或辛香辣味两款口味。过重点摊位包括韩式炸鸡舖，可即场炮制经典韩式炸鸡、韩式甜酸炸鸡及IGable的粉黑炸鸡，搭配三款特色酱汁更惹味。另有韩牛即切专区，提供新鲜烤制的腌肉，还有韩式卤猪手及韩式烤牛肉，充满韩国地道风味。

同场更有多款趣味街头小食，如旋风薯片及韩式热狗棒，以及经典的部队锅和韩式冷面专区的冷拌面及水冷面。自助餐还提供大量冰镇海鲜冷盘及日式美食专区，亦有孩子喜欢的韩式紫菜饭卷全日供应。至于甜品，就有韩国经典糯米红豆麻糬、韩国松饼、韩式鸡蛋面包、现场即制的迷你鲷鱼烧及提供配料丰富的韩式刨冰，周末晚餐更特别推出韩国蜜瓜佐香草芭菲及威士忌呢！

【快闪买一送一】香港逸东酒店｜普庆餐厅｜自助晚餐 任食蟹脚、面包蟹

优惠价：HK$918起（人均：HK$459，原价：HK$1,602）

开售日期：即日起至2026年2月19日发售

适用日期：即日起至2026年3月31日

地址：佐敦弥敦道380号香港逸东酒店B1楼普庆餐厅

