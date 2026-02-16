Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马年亲子好去处2026｜摘士多啤梨当造新鲜 亲子农庄喂小动物/制作冰糖葫芦/在地野炊

亲子
更新时间：13:02 2026-02-16 HKT
马年亲子好去处2026｜临近农历新年，天气回暖，未有计划到外地过新年的爸妈，可于跟亲友拜年后带孩子去郊外走走，享受难得的亲子时光。每年11月至翌年3月上旬是士多啤梨的当造季节，要品尝新鲜美味的士多啤梨，兼来一个亲子郊游乐，可来到离上水站约15分钟车程的「忠泰农庄」。即睇活动详情、活动价钱与前往方法。

马年亲子好去处2026｜亲子农庄摘士多啤梨喂小动物

忠泰农庄内拥有大片士多啤梨田，以韩国品种为主，大大粒又娇艳欲滴的士多啤梨处处可见。园内还饲养了陆龟、小猪和山羊，孩子可以菜叶喂饲，亲亲小动物。

士多啤梨主要是韩国品种（$80 / 磅）， 大大粒又饱满多汁。（图片来源：《亲子王》）
场内亦有小朋友玩乐设施，如千秋、弹床等，虽然款式简单，但也足够小朋友放电一会儿。摘完士多啤梨后，可即场冲洗即摘即食；亦可预先与农庄预订土窑烤鸡，更可采摘时令蔬菜在地野炊，以及制作冰糖葫芦，享受悠闲的农家乐。

农庄内饲养了两只大陆龟。（图片来源：《亲子王》）
点击图片浏览马年亲子好去处详情：

忠泰农庄
地址：上水打石湖村桥头（粉岭公路打石湖村桥头）
开放时间：07:00 - 19:00
收费：士多啤梨 $80 / 磅，有机蔬菜 $20 / 磅
查询：9681 0050 （园主陈生）
前往方法： 于港铁上水站乘搭77K巴士或18号红Van，到「桥头站」落车即见门口；或于港铁上水站乘的士，约10 - 15分钟即达。

延伸阅读：新春赏花2大推介

 2月正好是赏花旺季，一于到以以下推介的郊外行个大运，祝愿马年花开富贵！

新春赏花推介1：信芯园农庄花海打卡迎新岁

花开花落，四季有时，美丽的鲜花有开花期限，需要把握机会和时间去欣赏。位于元朗新田的信芯园农庄一年四季都会种植不同品种的时花，夏有向日葵，冬有波斯菊，片片花海吸引不少人专程前来打卡，顺道买花，于农历新年前更会有兰花盆景出售。

信芯园新增了贺年打卡装置。（图片来源：受访者提供）
随政府决定发展新田科技城，信芯园农庄的日子也在倒数，据农庄主人信哥表示，信芯园农庄将会经营至2027年中便会结业交地，大家如想欣赏这片美丽花海，便要好好把握这段最后时光了。

场内的波斯菊盛放中，稍后会有其他花卉陆续登场。（图片来源：受访者提供）
点击图片浏览新春赏花亲子好去处详情：

信芯园农庄
地址：元朗新田小磡村
开放时间：09:00 - 19:00
入场费：$50 / 位
前往方法： 于元朗大马路麦当劳后面的专线小巴总站，乘搭75或76号专线小巴，于石湖围「联安车场」落车；或于西铁元朗站（G2出口）下的巴士站乘76K，于石湖围巴士站落车。

新春赏花推介2：嘉道理农场暨植物园赏梅花樱花

香港虽不是赏樱热门地点，但新春不想外游，又想赏樱，不妨来到大埔嘉道理农场暨植物园，农场早于十年前已于花季推出赏花指数，预告园内的梅花、钟花樱桃的开花情况。

（图片来源：受访者提供）
近日，农场宣布园内50%樱花和梅花已开花，相信临近新春将会盛开。大家可乘坐园内穿梭巴士到达上山区游览赏花，兼欣赏各类本土植物及获拯救的野生动物。今年更是嘉道理农场暨植物园70周年，将会推出各类庆祝活动和工作坊，各位密切留意！

教孩子要遵守赏花礼 仪：眼看手勿动，切勿触摸枝条或移动「落花花毯」，一同守护自然美态。（图片来源：受访者提供）
 点击图片浏览新春赏花亲子好去处详情：

嘉道理农场暨植物园
地址：大埔林锦公路
时间： 09:30 - 17:00 （最后入场时间为16:00；年廿九将提早12:45闭园；初一、初二全日休息）
入场费： 4 - 11岁  $25，12 - 59岁 $50，60岁或以上
长者或合资格残疾人士 $20，4岁以下免费。
查询： www.kfbg.org / FB@KadoorieFarmAndBotanicGarden

相关文章｜马年亲子好去处2026｜果子梦结伴同游大自然艺术疗愈之旅 农历新年接「地气」释放压力

 

