2026马年开工吉时｜云文子奇门遁甲开工吉日吉时排行榜提升事业运 5大开工开运小贴士
发布时间：10:26 2026-02-14 HKT
2026马年开工吉时｜想于 2026马年 工作顺利，官运亨通，从商者生意兴隆，就要识得拣 2026马年开工吉时 「办工」！如本身官禄不强，于 开工吉日吉时 开始马年首日工作可以有助升事业运，减少阻碍；如官禄强者，更能令事业更旺，请选择以下 开工吉日吉时 回公司上班。各位爸妈即睇玄学天后云文子奇门遁甲 2026马年开工吉日 吉时排行榜，还有5大 开工开运小贴士 ，助家长们于新一年工作顺顺利利。
2026马年开工吉时｜云文子奇门遁甲开工吉日吉时排行榜
今年马年第一个「开工日」为2月20日（年初四），但年初四是否开工吉日？在这天开始新一年的工作会否增加事业连？玄学天后云文子就根据奇门遁甲为大家选择了三个开工吉日吉时，在这些日子回公司上班有助提升事业运。如在家工作者，可开启电脑，打开其中一个文件档案，或发出一个电邮，便能应开工之象。再配合开工吉祥战衣上班，便能令事业运更顺遂，升官发财。
2026马年开工吉时｜第一位
- 开工吉日：2月26日（农历年初十）星期四
- 开工吉时：上午九时至上午十一时
- 开工吉祥战衣：白色衣物，小量金银色配搭
- 相冲生肖：牛
奇门遁甲奇门卦象：「太阴星」逢「驿马星」。在这天开班大吉，官运亨通，权势也能增长，有助升职加薪；人缘兴旺，对经常出差，要拓展国际市场的朋友特别有利。而对于做生意的朋友，亦有助生意蒸蒸日上，发展不同市场，更有助力。
开工温馨提示：当日对于生肖属牛的人来说，是相冲，如需当天「开工」，可穿戴白色衣物，并以少量金银色配搭，将有助化解；至于其他生肖，如穿白色衣物及配搭少量金银色配搭，则有助可以提升官运，开一个好年，在马年将如虎添翼。
2026马年开工吉时｜第二位
- 开工吉日：2月20日（农历年初四）星期五
- 开工吉时：上午九时至上午十一时
- 开工吉祥战衣：红色衣物
- 相冲生肖：羊
奇门卦象：临「六合」逢「开门」生旺。这天开始上班，有助事业运提升，工作顺利，人缘客缘佳。从事销售业跑数人士，靠把口揾食者，首选大吉之日。下属运稳定向上，有助开拓发展。也更加畅旺。
开工温馨提示：当日对于生肖属羊的人来说，是相冲，如需这天穿「开工」，可戴一些红色衣物，加少量金银色配搭，将有助化解；对于其他生肖，如同样穿红色衣服，则有助提升官运，开一个好年，于马年鸿运当头。
2026马年开工吉时｜第三位
- 开工吉日：2月23日（农历年初七）星期一
- 开工吉时：上午九时至上午十时
- 开工吉祥战衣：蓝色衣物
- 相冲生肖：狗
奇门卦象：「天任星」逢「休门」。在这天上班对整年工作也顺利，特别旺贵人。对打工仔、文职、创作行业，有升官的助力，容易得到上司老板器重，自然能步步高升。对做生意的老板、自顾业人士、自由工作者特别有利。
开工温馨提示：当日对于生肖属狗的人来说，是相冲，可穿戴一些蓝衣物，将有助化解；对于其他生肖，如同穿蓝色衣服，则可以提升官运，开一个好年，在马年青云直上。
2026马年开工吉时｜5个开工开运小贴士
除了懂得在吉日吉时「开工」，云文子师傅也分享5个开工开运小贴士，各位打工仔记住跟做贴士，避开禁忌，可于马年工作更顺利，事业运顺势提升！
开工开运小贴士1：带$100利是
公事包或手袋可带著一封装有$100的利是，喻意马年得丰收，凡事称心满意。
开工开运小贴士2：老板记住派利是
老板们心意心意派开工利是给员工也是吉利之兆，喻意有余有利，喜兴气场带动公司生意兴隆。
开工开运小贴士3：忌饮斋啡
农历新年开工当日，切忌饮斋啡，或食银杏，以免全年徒劳无功，食白果。
开工开运小贴士4：碌柚叶水抹台
上班前，宜于指定吉时时段，以碌柚叶清水，将办公桌及抽屉抹干净；那么，上一年的霉气即out，新一年工作就大吉大利。
开工开运小贴士5：留意第一餐
开工的第一餐，当然要食一些好意头的餸菜，拣鸡翼，代表「振翅高飞」；选牛扒，喻意牛市有斩获；吃碗米饭，意指「丰衣足食」。
玄学天后云文子师傅MasterCloud
- 自幼道法修炼，奇门遁甲风水大师，高功法师。
- 国际品牌及金融机构御用风水行政策划顾问 (包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone(黑石集团)、UBS瑞银集团、大丰银行等)。
- 曾出版「奇门遁甲」十多本著作。
- 荣获「2009国际十大易学风水名师」、「2008十大易学风水策划风云人物」、「2020香港最杰出企业服务大奖」等奖项，曾任北京联合大学风水客座教授。
IG：master_cloud_
Facebook：云文子
