3个简单仪式迎农历新年 和孩子一起开启幸福新春共同成长｜儿童心理

亲子
更新时间：16:57 2026-02-13 HKT
发布时间：16:57 2026-02-13 HKT

农历新年即将来临，是增进孩子幸福感与责任感的绝佳时机，爸妈们只需准备三个简单而有意义的新春仪式，就可以让你和孩子在这个节日里共同成长。

迎农历新年仪式1：教导孩子「做好准备」的重要性

农历新年前夕，家中总有许多准备工作要做：挑选贺年食品、整理拜年全盒、写挥春等。这些看似细碎的任务，其实是培养孩子责任感的好机会。家长可以邀请孩子参与其中，让他们在浓厚的节日氛围中学习分工合作，并理解自己对家庭的贡献。此外，介绍利是的由来，让孩子明白这不仅是一种传统习俗，更是传递祝福与心意的方式，边讲解边请孩子帮忙入利是，这样的体验能帮助他们体会文化价值，并增强他们的家庭归属感。

迎农历新年仪式1：教导孩子「做好准备」的重要性（图片来源：PhotoAC）

迎农历新年仪式2：大扫除 心灵的整理与更新

大扫除不仅是清理家中的尘埃，它还象征着内心的整理与更新。研究表明，居住环境的整洁程度直接影响我们的心理状态。凌乱的空间往往使人感到混乱与疲惫，而干净有序的环境则能带来清晰与轻松的心境。因此，大扫除是一个理想的亲子活动，通过选择哪些物品可以捐赠或丢弃，孩子们可以学习分辨需要与想要，练习放手与珍惜。从处理无情感联结的物品开始，逐渐过渡到更为珍贵的物件，这样既能建立信心，也能避免孩子的抗拒情绪。完成后，孩子们常常会发现对家的归属感和幸福感有所提升。

迎农历新年仪式2：大扫除 心灵的整理与更新（图片来源：PhotoAC）

迎农历新年仪式3：一同准备团年饭

团年饭是家人团聚的重要时刻，无论孩子年龄大小，都可以参与其中。即使是打蛋、洗菜或摆放碗筷，也是对家庭贡献的一部分。研究表明，当孩子亲自参与食物的准备过程，他们对食物的接受度会提高，并且对于平时不太喜欢的食物也会多一分好奇与尝试的意愿。一起下厨不仅增强了家庭成员之间的情感联系，也让孩子自然地感受到并继承华人文化的精髓。

迎农历新年仪式3：一同准备团年饭（图片来源：Freepik）

在这个新春佳节，与孩子一同实践这些充满意义的仪式，既能培养他们的生活技能，又能加深亲子间的情谊，为新的一年播下幸福的种子，同时丰富了节日的内容，为孩子们提供了宝贵的学习与成长机会，甚至更期待未来的节日。

 Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士
从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

 Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士
 Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/
YouTube频道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV
Facebook专页：https://www.facebook.com/drrosakwok/ 

