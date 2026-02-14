Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马年亲子好去处2026｜果子梦结伴同游大自然艺术疗愈之旅 农历新年接「地气」释放压力

亲子
更新时间：09:40 2026-02-14 HKT
马年亲子好去处2026｜在市区生活的小朋友难得放假，当然要来个不一样的体验，大自然就是最好的教室，可以学习农业、生命循环等，亦是一个学习自然艺术、放松身心的好地方。今个农历新年假期，不妨带孩子走到大自然，一起边玩边学，远离都市的繁嚣，在秘密花园过一个不一样的新年期。

马年亲子好去处2026｜大自然艺术疗愈之旅 五感享受

「果子梦结伴同游」今年特别推出全新活动 —— 大自然艺术疗愈之旅，邀请小朋友一起分享大树的故事，聆听大树的心跳，传递爱与感谢。参加者将脱下鞋袜，赤脚在草地上奔跑嬉戏，感受草地的温柔，放松心情。

一齐去秘密花园，赤脚踏上草地，亲亲大自然。（图片来源：受访者提供）
导师会在这片大自然绿意中，与孩子和家长一起发挥创意，用大自然的色彩，绘画出心中美丽的图画，小朋友可于活动中利用五感用心聆听和感受。最后，在冬日暖阳的微风，安静躺在草地进行grounding healing接地气，释放内心压力，忘记所有烦恼，享受当下。

在大自然创作，蓝天白云便是画作的背景。（图片来源：受访者提供）
点击图片浏览马年亲子好去处2026详情：

大自然艺术疗愈之旅
日期： 2月21日（年初五）、28日，3月8、21日，4月12日
时间：10:00 - 13:00 （上午场）、14:00 - 17:00 （下午场）
活动地点：元朗私人营地
集散地点：西湾河 /  九龙塘
费用： $480 （1位小朋友及1位成人，另加成人 $180 / 位；包主题活动、旅游车接送）
查询及报名：5188 042 （WhatsApp）

延伸阅读：农历新年亲子农庄骑马仔应节 

农历新年除了四出去拜年、逗利是，今年为马年，马仔做主角，当然要去亲亲小马应节喇！想于农历新年期间开心应节，不妨到位于大埔凤园的童话世界农庄，新春期间农庄将推出「骏马迎春亲子套餐」，$498即包两大一小或一大两小入场，兼享迎春纪念品，也可免费任玩独角兽儿童设施、彩绳桥、弹弹床、沙池、充气城堡及多款滑梯，同时亲亲熊猫羊、白马、山羊、小兔、小龟、锦鲤等，还送上迎春汉堡包套餐（包纸盒装饮料），节目相当丰富。

马年亲子好去处2026｜小朋友骑马仔会提供安全装备，马儿属小型马，亦有职员牵引，无经验也可试骑，农历新年可以应应节。（图片来源：《亲子王》）
小朋友更可体验于沙池圈内骑小马，场内会提供安全装备，马儿属小型马，亦有职员牵引，无经验也可试骑。马房另外还有大型的佩尔鞔马，力大无穷，可拉动马车，可以于马年一亲马儿。

新春套餐的牧草可喂马、山羊、兔子和园内独有的熊猫羊。（图片来源：《亲子王》）
点击图片浏览马年亲子好去处2026详情：

骏马迎春亲子套餐
地址：大埔凤园路8号童话世界农庄
时间： 10:00 - 18:00
推广期：即日起至3月8日
费用： $498 （2大1小或1大2小；请提前预约及预付所有款项，小朋友赠送价值$70骑马仔1次*）；如需增
加成员，成人 $158 / 位，小童 $108 / 位（骑马仔额外购买 $70 / 位）
查询：5178 3222 （致电或WhatsApp）
*骑马仔只限星期六、日及公众假期，天气良好下提供。

