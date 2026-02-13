马年亲子好去处2026｜农历新年亲子农庄骑马仔应节 亲子套餐免费任玩充气城堡/亲亲熊猫羊、白马

马年亲子好去处2026｜在香港，想体验骑马的地方，大家可能只想到去公众骑术学校，但毕竟要提早预约，而且名额有限，预约不易，也未必适合六岁以下的幼童，最重要是除了骑马，场地无其他亲子设施供孩子放电。即睇亲子农庄农历新年特别活动详情，与前往方法、门票等资讯。

马年亲子好去处2026｜农历新年亲子农庄骑马仔应节

农历新年除了四出去拜年、逗利是，今年为马年，马仔做主角，当然要去亲亲小马应节喇！想于农历新年期间开心应节，不妨到位于大埔凤园的童话世界农庄，新春期间农庄将推出「骏马迎春亲子套餐」，$498即包两大一小或一大两小入场，兼享迎春纪念品，也可免费任玩独角兽儿童设施、彩绳桥、弹弹床、沙池、充气城堡及多款滑梯，同时亲亲熊猫羊、白马、山羊、小兔、小龟、锦鲤等，还送上迎春汉堡包套餐（包纸盒装饮料），节目相当丰富。

马年亲子好去处2026｜小朋友骑马仔会提供安全装备，马儿属小型马，亦有职员牵引，无经验也可试骑，农历新年可以应应节。（图片来源：《亲子王》）

小朋友更可体验于沙池圈内骑小马，场内会提供安全装备，马儿属小型马，亦有职员牵引，无经验也可试骑。马房另外还有大型的佩尔鞔马，力大无穷，可拉动马车，可以于马年一亲马儿。

新春套餐的牧草可喂马、山羊、兔子和园内独有的熊猫羊。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览马年亲子好去处2026详情：

骏马迎春亲子套餐

地址：大埔凤园路8号童话世界农庄

时间： 10:00 - 18:00

推广期：即日起至3月8日

费用： $498 （2大1小或1大2小；请提前预约及预付所有款项，小朋友赠送价值$70骑马仔1次*）；如需增

加成员，成人 $158 / 位，小童 $108 / 位（骑马仔额外购买 $70 / 位）

查询：5178 3222 （致电或WhatsApp）

*骑马仔只限星期六、日及公众假期，天气良好下提供。

延伸阅读：新春亲子萝卜工作坊2大推介

马年来到，每到农历新年家家户户都会准备糕点，寓意新一年步步高升！时令白萝卜更是贺年糕点中的主角之一，糅合香口的腊味、清香的冬菇，美味非常。不少长辈会于过年前亲自制作萝卜糕，原来小朋友一样可以做个小厨师制作糕点，更有亲子工作坊带大家下田去亲摘萝卜！即睇两个新春亲子萝卜工作坊，来个贺年的好玩萝卜派对！

新春亲子萝卜工作坊推介1：田舍 好味萝卜派对

正值白萝卜当造季节，不用特别施肥也能收获饱满爽甜的萝卜。不论是白萝卜还是红萝卜，均营养丰富且煮法多多。

时令白萝卜不止可做萝卜糕，加入红萝卜丝一起煎香，也十分美味。（图片来源：田舍）

位于沙田城门河畔的「田舍」将于二月份特别推出两场萝卜派对，让小朋友做农场小厨师，由洗、切、捞到煎，提升小朋友在不同层次的触感乐趣！除了田园煮食，小朋友还可参与涂鸦花盆，盆栽种植、制作萝卜手工、参与农场导赏以及利用七彩酒精画挥春。活动期间的三小时内可随意进出，时间弹性，齐来投入这场好味又好玩的萝卜派对！

From farm to table做出的料理是一堂活泼好玩的自然课堂。（图片来源：田舍）

点击图片浏览亲子工作坊详情：

「田舍」 萝卜派对

日期：2月14、21日（星期六）

时间：09:30 - 12:00 （可自由进出）

地址：沙田大涌桥路21号

对象：2 - 6岁及其家长

收费：小童 $150 / 位、成人 $50 / 位

报名：www.oikosfarm.com

时令白萝卜不止可做萝卜糕，加入红萝卜丝一起煎香，也十分美味。

传统挥春多是红色，参加「田舍」 萝卜派对尝试用酒精画挥春，七彩缤纷更醒神。

新春亲子萝卜工作坊推介2：Playkids Playfun 新年野外小厨师

新年吃贺年「糕点」象征步步高升，小朋友又爱吃哪种口味？铺有满满虾米、咸香腊肉的萝卜糕，或是香甜软糯的甜蜜年糕？不如趁冬日假期前来农庄收割时令作物，然后亲手制作美味蔗汁糕或萝卜糕。

走入农田亲手斩蔗，把长长的蔗榨成美味甘甜的蔗汁。（图片来源：Playkids Playfun）

Playkids Playfun将于二月举行「新春节节高升蔗汁糕」及「新年野外小厨 - 即拔即整萝卜糕」，前让小朋友合力收割斩蔗、亲亲小羊，并即场享用新鲜出炉蔗汁糕作茶点；后者则由拔萝卜、刨萝卜丝、调味、切洗煮炒一手包办，并参与制作新年小食和手作工作坊，一家人享受田园乐趣迎新岁。

另一野外小厨活动则是拔萝卜， 可体验即拔即整萝卜糕。（图片来源：Playkids Playfun）

点击图片浏览亲子工作坊详情：

Playkids Playfun新年野外小厨

对象：2岁或以上（18个月或以下免费，不设食材。）

春节节高升蔗汁糕

日期：2月22日（星期日）

时间： 09:30 - 11:30、12:30 - 14:30、15:15 - 17:15

地点：粉岭

价钱：$380 （1大1小），$90 （另加1大）

报名方法：＞＞按此＜＜

新年野外小厨 - 即拔即整萝卜糕

日期：2月15日

时间： 09:30 - 11:30、12:30 - 14:30、15:30 - 17:30

地点 : 大水坑城市田源

费用 : $290 （1大1小）、$40 （另加1大）、$280 （另加1小）

报名方法：＞＞按此＜＜

相关文章｜2大亲子烹饪活动推介 小厨师DIY薄饼/水塘游大自然亲子乐×原野烹饪｜亲子好去处2026