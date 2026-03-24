保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学组海外观星团「追星」设校本天文课程 望打造专业级天文公园

对大多数孩子而言，星空是遥远而抽象的 —— 是故事书里的插图、萤幕上的动画，或是偶尔抬头望见城市夜空中的几点模糊光晕。然而，在保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学的学生眼中，星空却是可探索、可触摸，甚至可「借」回家中。学生亲手操控望远镜，捕捉土星的光环；而家长则在群组内热烈讨论接下来的假期去哪里观测星空……

保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学不但设有校本天文课程，更添置天文望远镜等设备，让学生能够亲身探索星空的奥秘。（图片来源：《亲子王》）

随着小学课程改革，常识科正逐步分拆成科学科和人文科，而太空、宇宙等正是科学科的一大范畴。这所早已将天文融入学生生活的学校，将冷冰冰的课程大纲转化为发自内心的惊叹与好奇。

保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学 为观星而建的学校

「建校之初，天文已是发展蓝图的一部分。」胡国柱校长在学校天台的天文公园向笔者指出该校的独特优势。校舍经过精心规划，坐北向南，地平线以上12度无遮挡，加上屯门区相对理想的暗空条件，可观测到视星等约3.8至4的星体（视星等数值越大，星体亮度越低，香港闹市通常仅能看到较亮的1等星），令可见的星体数量大幅增加，为推动天文课程奠定良好基础。

胡校长在学校的天文公园介绍校方为天文课程而准备的设备。（图片来源：《亲子王》）

而除了地理因素，这也与学校的历史有关。学校由保良局梁周顺琴小学下午校及保良局庄启程第二小学下午校合并而成，当时旧校已有的天文设备被保留并迁移到新校。在新校舍设计阶段，校方特意与建筑署、教育局沟通，从地基到座向均为天文发展铺路，希望打造一个「专业级的天文公园」。胡校长认为，小学正值孩子好奇心爆发的黄金期，天文作为「科学之母」，可以结合物理、数学与科技，培养他们的逻辑思维与解难能力。因此，学校凭借既有的硬件基础、师资，加上向优质教育基金及保良局申请资助，锐意将天文发展为学校的特色课程。

12单元循序「摘星」

为了让深奥的天文知识简化成小学生也能理解的内容，校方开发了贯穿小学六年的校本课程，与原有的常识科及新开设的科学科课程纲要紧密扣连，强调「看得见、摸得到、试得到」。课程分为12个单元，遵循由近及远、由具体到抽象的原则设计。低年级从观察月相、触摸器材开始，透过与感官连结灌输基本概念；继而学习太阳系、二十四节气等知识，理解地球围绕太阳运转的规律；高年级则探讨黑洞、星云等深奥概念，并加入中国航天成就，如长征火箭、天宫太空站等内容，将课程从个人学习拓展到国家发展层面。学校还专门引入了日晷、浑仪等中国古代天文仪器模型，部分更是由校方画好图纸，再交给工厂订制。尽管这对负责老师来说颇具挑战性，却能让孩子明白科学智慧贯通古今。「古人没有科学仪器，却能凭智慧观测天文现象、制定历法。虽源自于生活需要，但这份探究精神，至今仍然适用。」校方希望，培养科学素养之余，同时增强学生的身份认同与民族自豪感。

学生有机会操作日晷、浑仪等中国古代天文仪器模型，体验古今科学智慧的传承。（图片来源：《亲子王》）

建构宏观视野 塑造正确价值观

若硬件与课程是骨骼，老师的教学便是赋予其生命的血肉。负责该校天文课程的钟志民老师（钟Sir）是香港天文学会资深委员，主张建基于真实体验的教学模式。「 没有真正看过星空，说再多也没有用。」正因如此，他坚持每年带学生走出学校，远离市区光害，前往更暗的郊外地方观星。当孩子首次被360度的繁星包围，或透过望远镜亲眼看见土星环时，那种发自内心的「哇！」声，便是激发他们学习兴趣的最佳时机。而事后的分享、讨论，则进一步巩固所学知识。

钟Sir指导学生进行户外观测，实践其主张亲身体验的教学理念。（图片来源：《亲子王》）

多年的教学经验中，有不少学生的分享均令钟Sir留下深刻印象。而最深刻的一位，莫过于在他教到人类肉眼见到的星大部分都距离地球数十以至数千万光年，当下见到某颗恒星所发出的光可能已有数十年历史时，有学生将其理解成「看到的是星星的过去」，继而提问「那是否代表也有机会再『看见』已故亲人」。钟Sir当然不忍打破学生的幻想，尝试用较为科学的方法回答。「假如你现在像多啦A梦那样，可以去到另一颗星，只要有一支足够大的望远镜，理论上是可以见到你小时候和亲人一起逛街，一起去公园玩的样子。」不但将抽象的知识转化为情感连结，更点燃了孩子的好奇心，想知道怎样可以做到这件事。「其实教天文是一件既有趣又浪漫的事：原来你看到的每一颗星都象征着不同的时间。与此同时，天文亦让我们明白人类在宇宙中是多么渺小，当下的烦恼可能只是一颗微尘，唯有寻求进步、不断探索，才是未来的出路。」在学习天文知识的过程中，其实也不知不觉间替孩子建立广阔的世界观及正向的人生价值观。

从挑战到惊叹的海外观星团

课程的成效，充分体现在学生的感受与成长中。正就读四年级的吴芷曈和五年级的郑浚希，各自分享了他们的收获。

对吴芷曈而言，最开心是和朋友一起看星星，分享拍到的照片。从小跟随爱好天文的姐姐接触星空，她在学校的课程中透过智能望远镜首次捕捉到猎户座大星云的色彩。她惊叹：「感觉自己好像置身于宇宙中，原来世界可以这么美。」而学校批准学生借用天文设备回家，让她的探索从学校延伸到家庭、公园，家人的赞赏亦成为她持续学习的动力。

浚希（左）与芷曈分享他们透过望远镜亲眼见到土星环和猎户座大星云的震撼体验。（图片来源：《亲子王》）

而对郑浚希来说，天文课程不仅充满挑战，更带给他成就感。「 最好玩的是影星！虽然之前觉得很难，但上课后才发现，原来用几个按钮就可以拍摄。」他坦言最大的挑战在于用望远镜寻找星体。「要调位置、高度、方向⋯⋯ 指南针有时还不太准，需要很多耐性。」当他成功克服困难，首次透过望远镜亲眼看到土星环时，心情难以言喻。「实物比书本上看到的更神秘、更震撼。」他亦会将所学与家人分享，甚至充当小老师，向亲戚讲解星体、光年等概念。

两人都曾跟随钟Sir与家长组成的观星团前往海外。在澳洲无光害的夜空下，浚希深刻感受到与香港的差异。「整个天空都是星星。虽然知道星星的光从几百万年前就出发了，但我现在才看到，真的很神奇，也令我觉得自己很渺小。」而芷曈在台湾见到流星雨，当刻与团友们齐声欢呼、互相分享，这份快乐成为大家的集体回忆。

家校合作 促进亲子共学

胡校长允许学生借用观星设备，原意是善用资源，让望远镜等器材不止局限在校园内进行教学。然而，效果却远超预期。钟Sir观察到，这不仅促进了亲子共学，更意外诞生了一个「家长观星群」。学生将设备借回家，与家人分享相关知识，成功引起他们的兴趣，并带动整体气氛。许多家长从陪伴操作，发展为自购设备、钻研拍摄技巧，并主动提出于假期时跟随钟Sir出外「追星」。如是者，一个由钟Sir带领的「亲子观星团」就此诞生。这个由家长和老师对天文热爱而促成的活动，已成为该校一大特色。「虽然并非由学校举办的正式游学团，但庆幸得到家长们的支持，自愿跟随我前往世界各地的热门观星点，追踪不同的天文现象，如流星雨、日食等。」钟Sir表示，看到全家总动员，甚至几十个家庭一起讨论去哪里观星、分享作品，那种由心而发对天文的喜爱是最难得的。

由家长主动提出、钟Sir带领的「亲子观星团」曾远赴内蒙古、台湾、澳洲等地观测天文现象。（图片来源：受访者提供）

触手可及的探索 在星海中觅志向

在教育改革与科技发展日新月异的趋势下，学校的天文课程也不断进化。钟Sir指，因应AI望远镜成本降低，学校购置了更多设备，让更多学生能自主地探索星空。而他与团队亦正着手向远程观测的方向发展 —— 未来学生或可在家透过网络，遥控校内多台望远镜进行观测，打破时间与地域的限制，让星空触手可及。

更重要的是，天文课程已在孩子心中播下了勇于探索的种子。当问及两位同学未来的志向，浚希眼神坚定地说：「如果长大了，我想成为科学家，尝试在天空里找更多未知的星星。」这份由亲身体验、观察所激发的热情，远比任何说教更有力量。芷曈则带着家人的支持，持续向「想知道每颗星星故事」的目标进发。

从校舍规划、课程设计，到家长与老师共同合作促成的观星团，天文教育在这所学校早已超越小学科学科的学习范畴，不单止教授知识，更启发孩子的思维，助他们在浩瀚的宇宙里找到自己的人生方向。

学生把观测到的天文影像拍摄下来，将抽象概念化为真实的成果。（图片来源：受访者提供）

文：林诗敏

图：陈仲梁、部分由受访者提供

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