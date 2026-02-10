教育不止于知识而在传承文化 皇玥集团创办人兼CEO严运波博士：「引导比教导更有助孩子成长。」｜CEO爸爸

CEO爸爸｜跟严运波博士（Martin）相约于办公室进行访问，办公室与皇玥的厂房相连，既坚守着100%「香港制造」的品牌，也可以随时跟后勤人员交流互动。沟通，是严博士成功的关键。跟参与留学讲座的青年人、酒店饼房的师傅们，以及家中的小儿子，都维持良好的互动。透过真诚倾听与交流，深入了解对方的真实需求，从而引导他们走向各自的成功之路。无论是鼓励学生发掘留学潜能、激励师傅创新传统工艺，还是培养儿子自主成长，这份「以沟通为本」的引导哲学，贯穿他的人生与事业。

留学瑞士开创商机

有言「熟个行，做个行」，出身于酒店业的严博士早年于瑞士留学主修酒店学，毕业后进入半岛酒店。自入职场已有一团创业的火，首次创业便选择与酒店业有关的瑞士留学教育机构。「对香港学生而言，海外留学主流必选美国、英国、澳洲、加拿大，但当时已有太多相关的留学教育机构，竞争激烈，而且资本需求大。我最熟悉瑞士，就决定专注于这领域。」曾于瑞士留学的他笑言，当年到该国留学的香港学生全年仅43人，市场极小，但正因如此，才有机会将原本计划赴英、美留学的学生「转向」瑞士，开拓新商机。

严运波博士 - 皇玥集团创办人兼CEO、香港校董会副主席、Swiss Education Group创办人（图片来源：《亲子王》）

创业路上的「引导」哲学

这种「转向」思维，不仅是商业策略，也反映其灵活变通、引导市场的营商智慧。他强调，留学顾问本质是consulting」，重点不是硬销，而是为学生分析不同国家学制、出路，引导他们根据自身兴趣作出合适选择。「当时我举办多场留学讲座，不止吸引想前往瑞士留学的学生，也不乏本身决定往英、美留学的年青人。我会用我的经验、经历向他们如实分析，包括留在香港升学的优势。帮人，要帮得其所。」不止一味唱好，严博士会根据年青人的理想、家庭财力去分析指导，更试过反劝对方留港就读本地大学相关酒店课程。

（图片来源：《亲子王》）

为莘莘学子铺出光明的瑞士留学路之时，严博士仍任职半岛酒店，双轨并行。「当时我也有跟酒店申报『副业』，两者没有商业冲突，而且留学机构亦同步为酒店栽培出未来人材。」其后酒店调派他负责商品开发及业务拓展，一手推动「半岛精品店」成为知名品牌，成就半岛出品的朱古力、月饼为奢侈精品。这经验让他深入认识食品工艺与品牌经营，也埋下他自立门户的种子。「当时我想，若能创立一个品牌，以顶级的设计与品质，但定价比顶级品牌相宜，面向中产市场，应该有潜力。」更重要的是，他看到传统饼艺师傅逐渐老去，技艺面临失传，萌生起传承的使命感。他亲自拜访退休老师傅，说服他们「出山」，并承诺提供弹性、舒适的工作环境，让老师傅既能传承手艺，亦享有尊严与归属感。「很多师傅退休后状态下滑，重回职场很困难。我们这里像个乐园，有同事、有朋友，工作有冷气，不用OT，他们做得很开心。想退休便退休，想工作便工作。」目前皇玥最年长的师傅已70多岁，仍精神奕奕地工作，将传统手艺传承予下一代师傅。

现时皇玥的灵魂人物是曾任职香港半岛酒店嘉麟楼点心部主管超过30年的叶师傅，他亦是半岛迷你奶黄月饼创始 人，这位香港月饼界泰斗现为皇玥饼艺大师。（图片来源：受访者提供）

传承重要，但更重要的是能活化传统、与时俱进，吸引新一代，真正让文化「活」下去。皇玥将传统配方创新改良，例如以牛油代替猪油制作酥饼，以减低油腻感，迎合追求健康的后生仔；又研发出「翡翠萝卜糕」，加入青萝卜提升清甜口感。「我们尊重传统，但也要思考如何做得更好，让新一代接受。这不是『改』，是『改善』。」从瑞士留学到皇玥饼艺，严博士的创业历程，始终围绕着发掘需求、引导市场、传承价值，这套哲学，同样应用在他的育儿之道上。

翡翠萝卜糕 礼券优惠价 $210（原价 $328）（图片来源：受访者提供）

「我只有一个理由要准时回家……」

既创业又打工，但即使公务繁忙，从儿子出生开始，严博士便将家庭放在首位。「我每晚七时一定会与家人一同吃晚饭。你会有一千个理由迟回家，但我只有一个理由必须准时回家 — 儿子。」这段亲子时间，是他多年风雨不改的行程。即使有商务应酬，也尽量安排在午间。「回家吃饭、聊天、一起看书，等他睡觉后，我才再处理个人工作。」他相信，这种日复日的陪伴与交流，是建立信任、传递价值观的基础。儿子现已赴英留学，他们仍维持每周日定时视频通话的习惯。

严运波博士的20岁儿子现正于 英国伦敦经济学院（LSE）修读经济学，快将毕业的他已部署好剑桥大学硕士之路。（图片来源：受访者提供）

与儿子保持沟通的坚持，源于早年从事瑞士留学教育顾问时的观察。「我见过很多成功人士、大学教授，他们的孩子不愿意与父母沟通，甚至要找我帮忙劝子女读书。反而一些经济条件普通的家庭，亲子间有商有量，关系更好。」他深谙，亲子关系的质量，取决于相处的时间与方式，而非物质或社会地位。「很多家长不是没有知识，而是没有时间。」的确，金钱无限，时间却有限，错过了孩子成长的黄金阶段，就算有再多的金钱也难以回购。

从小「引导」自主选择

在办公室是个有商有量的老板，在家中一样听取孩子的意思，事事让孩子参与，主张引导孩子自己做决定，为自己的选择负责。「从小到大，我与他之间的沟通一直非常开放。我会与他一起讨论未来的选择，让他有更多的参与感。」儿子两、三岁时，严博士已开始让他参与决定。「选幼稚园时，我找来不同学校的网站和照片，让他看图选择，再一起去参观、面试。」他强调，即使孩子年幼，认知有限，家长仍可在适当范围内给予选择权，借此培养孩子的自主意识与责任感。

到了小学，严博士夫妇已放手不理功课，让儿子学习面对错误。「功课由老师改错，他对于『错误』的印象才深刻。如果父母代劳，孩子永远学不会。」第二学期儿子成绩由第一跌至第八，严博士与孩子轻谈此事，原来他坦言「钟意玩多」。作为父亲不打不骂，而是跟他重温一起参观剑桥大学的照片，提醒他曾想到当地读书的理想，也灌输「读书要享受过程」，第三学期儿子重返第一，全小学阶段保持全级第一。

跟儿子参观剑桥大学的照片，至今仍是严博士的电脑wallpaper。（图片来源：受访者提供）

这种「自主决策能力训练」更延伸至日常生活。严博士认为「读万卷书」与「行万里路」同样重要，一家三口每年都会去旅行，并由儿子安排行程。「我会告诉他我们每天会去哪个城市、住多少天；至于去哪些景点、怎样安排，就交由儿子决定。」回想起八、九岁时有次儿子规划的荷兰阿姆斯特丹之旅，既有趣又有意义。「那天我们去到目的地，发现四野无人，冷清静谧，原来是个墓园。事后和他讨论，选择景点不能只看名字或网上的『星级推荐』，要了解背后的历史与价值，但那次是个很好的学习机会。」这些「挫折」反而成为深刻的成长课。

儿子五岁时，他已特意带他到英国参观剑桥、牛津等顶尖学府。「我向他解释这些大学的历史，告诉他：『如果你能进入这里读书，会很了不起，但爸爸帮不了你，要靠你自己努力。』」他将当时的照片珍藏至今，成为激励孩子的视觉提醒。他认为，这种早期exposure（接触）能让孩子从小树立远景，并将之与「努力学习」连结起来。

（图片来源：《亲子王》）

他也会细致观察儿子的强弱作出「引导」。儿子小时候评估显示数理逻辑能力较突出，他便鼓励其相关发展。儿子想学德文，他先设定「必须坚持三个月」的条件，并叮嘱老师首要任务是培养兴趣，而非追赶进度。「我告诉老师，不要给他压力，只要让他觉得德文有趣。」结果儿子不仅坚持下来，更学至高阶水平。学习钢琴亦如是，不强求考级，只求享受音乐，儿子最终也轻松考获演奏级。

对于儿子大学选修经济学，严博士的引导充满宏观视野。「我跟他分析，读经济需具备全球视野与政治触觉，这对未来从商或理解世界运作都至关重要。我不希望他的眼光狭隘。」他认为，在当今世代，中文能力与世界观同样重要，因此坚持让儿子在香港完成中小学，打好中文根基并形成稳固价值观后，才到海外读大学。「现在全球发展东移，中文水平绝对影响未来竞争力。性格与价值观定型后再『出去』，我也更放心他不会学坏。」

人品比知识更重要

选择经济学，将来会把生意交予儿子打理吗？「我想不会了。创业的经历很宝贵，就由他自己去感受吧！不同时代有不同机遇，他应该创造属于自己、对社会有贡献的事业。」他更看重的是儿子能否成为一个对社会有正面影响的人。「我对他只有一个期望：成为一个受人尊重的人。有很多钱的人不一定受人尊重，你要让人觉得你是一个正直、有价值的人。」爸爸在这方面作出长期「部署」，培养出儿子独立思考、判断力强、价值观正确的品格，这令严爸爸最为自豪。「我们常讨论不同的社会议题，分析各国制度优劣，慢慢培养出清晰的观点，不会轻易被他人煽动。」

（图片来源：《亲子王》）

儿子正准备硕士课程，而严博士亦不停步，正为南昌大学经济学博士课程撰写论文。「Stop learning是很危险的。不少人下班仅沉迷游戏与上网，对社会大事、新事不闻不问，长远会错失机遇。其实每天只需拨出一小时追踪时事、科技动态或财经资讯，便可慢慢培养敏锐触觉。」知识更新是长远挑战，严博士建议大家要持续进修，钻研新技能，巩固竞争力。

文：陈恺盈

图：陈仲梁、部分由受访者提供

