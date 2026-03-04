升中面试2026│9大热门英中面试资讯 玛利曼面试占50%/华仁设小组讨论/妇女会全英对答

升中面试｜升中面试进入白热化阶段，相信不少小六同学陆续累积实战经验，正式踏上「战场」。贴士与提醒从来不嫌多，经验丰富的小学校长会深入讲解面试心得，同时跟家长分享宝贵经验，相信是一帖来得及时的良方！机会的确永远留给有准备的人，除了努力提升装备，家长更应陪伴孩子跨越这个人生关口，无论最终能否入读心仪中学，勿忘加许孩子为这目标所付出的努力，父母的欣赏是所有辛劳的最珍贵加冕。

8大热门英文中学面试资讯 一文准确掌握

相信家长与同学对个人心仪中学已相当「熟书」，却往往忘记细阅中学的入学资讯，因为至关重要的收生准则早于其中，以下节录了大热中学的入学资讯，方便一文睇清。

中一自行分配学位（节录）

玛利曼中学

地区：港岛

性别：女

自行分配学额：43个

收生准则：学生成绩及活动表现（学业成绩、操行、课外活动及奖项）50%、面试表现50%。

面试日期：3月7日（星期六）

面试安排 / 内容：中英沟通能力、逻辑思维、理解能力、态度

香港华仁书院

地区：港岛

性别：男

自行分配学额：54个

收生准则：面试表现50%、全人发展及学习30%、教育局「成绩次第」 20%。

面试日期：3月14日（星期六）

面试安排 / 内容：个人及小组面试

香港中国妇女会中学

地区：港岛

性别：男女

自行分配学额：50个

收生准则：学业成绩（校内成绩及教育局「成绩次第」）45%、面试表现 / 英语能力40%、操行 / 课外活动 / 职位/ 奖项15%。

面试日期：3月14日（星期六）

面试安排 / 内容：只接见不多于九成的申请人；面试以个别面见及全英语对答形式进行。

玛利诺修院学校（中学部）

地区：九龙

性别：女

自行分配学额：54个

收生准则：学业表现35%、面试表现（实体 / 网上）30%、课外活动及服务25%、操行10%。

面试日期：3月7日（星期六）

面试安排 / 内容：所有申请者均获邀面试

伊利沙伯中学

地区：九龙

性别：男女

自行分配学额：43个

收生准则：学业成绩，包括教育局「成绩次第」 40%、奖项及服务20%、面试表现40%；同时，申请学生的操行须达乙级（B）或以上。

面试日期：3月7日（星期六）

面试安排 / 内容：根据学业成绩、奖项及服务，拣选约50%面试。

宝血会上智英文书院

地区：九龙

性别：女

自行分配学额：51个

收生准则：小学成绩（包括中、英、数）30%、操行表现及课外活动30%、 面试遴选：英语能力表现评估40%。

面试日期：3月7日（星期六）

面试安排 / 内容：所有申请者均获邀面试

圣公会曾肇添中学

地区：新界

性别：男女

自行分配学额：50个

收生准则：教育局「成绩次第」 50%、面试表现30%、

品行和课外活动的表现20%。

面试日期：3月7日（星期六）

面试安排 / 内容：所有申请者均获邀面试

可风中学（啬色园主办）

地区：新界

性别：男女

自行分配学额：41个

收生准则：学业表现（教育局「成绩次第」及小五、小六校内考试成绩）40%、面试表现30%、 操行10%、课外活动 / 服务 / 奖项 / 专长 10%、宗教信仰及与办学团体 / 该校的联系（如：办学团体属校小学小六学生、校友子女等） 10%。

面试日期：3月8日（星期日）

面试安排 / 内容：所有申请者均获邀面试

保良局董玉娣中学

地区：新界

性别：男女

自行分配学额：40个

收生准则：校内成绩及教育局「成绩次第」 50%、面试表现25%、课外活动表现25%（有特殊专长或于公开比赛中曾获重要奖项，考获任何香港或国际性认可证书的申请人，将根据情况酌量在有关范畴额外加分）。

面试日期：3月14日（星期六）

面试安排 / 内容：将会面见所有符合资格的申请者；面试以英语及粤语进行。

文：林诗敏 图：资料图片

