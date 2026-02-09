香港太古可口可乐博物馆导赏团7大亮点 3月免费参观世一沙田厂/珍贵历代可乐瓶 附报名方法/日期/场次｜亲子好去处

亲子好去处｜可口可乐是不少大、小朋友的comfory drink，天气热辣辣时来一瓶冰冻的可口可乐，透心凉的感觉实在舒爽。今年为香港太古可口可乐成立60周年，将会推出公众限定「香港可口可乐博物馆」导赏团，以崭新的时光穿越形式结合创新互动体验，以「香港制造」为核心，带大家回到过去一起回归可口可乐的历程！即睇香港太古可口可乐博物馆导赏团7大亮点，并附有报名方法、活动日期、及活动场次等活动详情资料，到时记住去报名。

亲子好去处｜香港太古可口可乐博物馆导赏团7大亮点 参观全球最高可乐厂

今年为香港太古可口可乐60岁生日，品牌特别推出压轴活动「乐在香港60载 — 寻乐趣」，更宣布将于2026年3月7日举办3场限定公众香港太古可口可乐博物馆导赏团。到时将带大家参观位于沙田小沥源源顺围的沙田厂房，透过沉浸式「时光穿越」体验，结合互动展区与生产线观赏，让大、小朋友近距离探索饮品制造过程、香港制造故事及环保理念。活动全程约1小时，每场限额30人，名额有限，门票全免，爸妈们要把握机会跟小朋友去参观！

香港太古可口可乐博物馆导赏团7大亮点，于地下入口开启寻乐趣之旅。（图片来源：《亲子王》）

可口可乐博物馆导赏团亮点1：开启寻乐趣之旅

位于可口可乐厂地下入口的「开启寻乐趣之旅」，展出历代「可口可乐」的瓶身设计，以及不同年代推出的特色纪念品，小编就找到可口可乐摇摇、与麦当劳联乘玻璃杯，还有北极熊纪念品，爸妈们可跟孩子分享儿时的乐趣，一起寻找属于自己年代的共同回忆。

「开启寻乐趣之旅」，展出历代「可口可乐」的瓶身设计，以及不同年代推出的特色纪念品，如可口可乐摇摇。（图片来源：《亲子王》）

可口可乐博物馆导赏团亮点2：雅各药房

到了可乐厂5楼，打开「可口可乐」夹万，第一站来到「可口可乐」的发源地 — 1886年的「雅各药房」。原来「可口可乐」的创始人药剂师约翰‧彭伯顿博士当时于「雅各药房」售卖可口可乐，大家还可在实验室里细心嗅一嗅三种香气，然后推测出相对应的「可口可乐」口味，更可穿上1880年代的服饰做约翰‧彭伯顿博士的助手打卡呢！

第一站来到「可口可乐」的发源地 — 1886年的「雅各药房」。（图片来源：《亲子王》）

可口可乐博物馆导赏团亮点3：香港制造大事纪

在这里可以回顾从1965年太古集团收购「香港汽水厂」并取得专营权开始，至今日2026年的60年历史。沙田装瓶厂于1991年落成，其建筑高度成为至今「可口可乐」全球最高的装瓶厂。

可口可乐博物馆导赏团亮点3：香港制造大事纪（图片来源：《亲子王》）

可口可乐博物馆导赏团亮点4：世一沙田厂

彩虹地板纪录了楼高147米、全球最高的「可口可乐」装瓶厂的传奇故事，大家更可窥见厂房精密的建筑结构。先进的垂直运输系统横跨11个楼层，更整合货柜吊运、垂直升降及自动化运输带，完美贯穿仓库与各生产线，并有效地使每一瓶饮品最新鲜，从工厂送达香港每个角落。

彩虹地板纪录了楼高147米、全球最高的「可口可乐」装瓶厂的传奇故事。（图片来源：《亲子王》）

可口可乐博物馆导赏团亮点5：「可口可乐」环游世界

世界各地都有「可口可乐」，多年来有不少特别的限定瓶身及罐身，如香港区印上潮语的「可口可乐」罐、充满中国特色的「锦绣中华『瓶』我秀」系列、弧形骨架「可口可乐」瓶等，展现各地独特文化特色。

世界各地都有「可口可乐」，多年来有不少特别的限定瓶身及罐身。（图片来源：《亲子王》）

可口可乐博物馆导赏团亮点6：根在香港 绿在未来

在「香港制造」打卡位，可以加深对太古可口可乐2030可持续发展策略「可有为，乐有梦！」的了解，可口可乐更联同其他持份者成立「塑新生」，成为本港首家运用自家设施，实现本地回收胶樽并转化为新胶樽使用的企业，为业界迈出重要一步。

可口可乐博物馆导赏团亮点6：根在香港 绿在未来（图片来源：《亲子王》）

可口可乐博物馆导赏团亮点7：「可持续发展解密」互动游戏

除了可于观赏廊窗外见证可口可乐的飞速运作生产线外，更可在互动萤幕探索饮品包装回收重用的过程，了解环保再生。于「bonaqua」飞雪矿物质水生产线亦展示了崭新的环保设计，还有全球首创的「无招纸」包装水，采用100%再生塑胶 （rPET）无色瓶身，大幅提升了回收效率与价值，实现「一樽一生，樽樽不息」的永续愿景。

可口可乐博物馆导赏团亮点7：「可持续发展解密」互动游戏（图片来源：《亲子王》）

香港太古可口可乐「乐在香港60载 — 寻乐趣」导赏团

日期：2026年3月7日 （星期六）

地点：沙田小沥源源顺围17-19号香港太古可口可乐厂

活动时间：

．第一场 — 13:30 - 14:30

．第二场 — 15:00 - 16:00

．第三场 — 16:30 - 17:30

参加方法：2026年2月12日 14:00起接受网上报名

报名连结：＞＞按此＜＜

*每场30人，额满即止



