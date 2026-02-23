儿童理财｜利是钱分配为实践人文科最佳黄金机会 天主教伍华小学校长：学懂「想要」与「需要」

金农历新年已到，长辈们会在农历新年向小朋友大派利是，送上祝福，这更是教导小朋友理财、储蓄的好时机。适逢小学常识科分拆为科学科和人文科，其中人文科课程框架包含「理财与经济」的学习范畴，学习重点在于提升学生的理财能力，建立正确金钱观，趁「逗利是」这个黄金机会，学校正好向学生展示如何建立正确理财观念。

学习分享是理财教学一部分，培养学生的同理心，学会捐款给有需要的人。（图片来源：受访学校提供）

儿童理财｜天主教伍华小学冯朗校长 学懂「想要」与「需要」

八达通「嘟一嘟」，手机屏幕轻轻一点，小朋友便可购入琳瑯满目的商品，无形中模糊了金钱的价值和获取的过程，小朋友容易对「金钱」产生一种虚拟感，需要学校及家长在旁指导协助。位于黄大仙区的天主教伍华小学（下称伍华）十分重视理财教育，冯朗校长指出，学校理财教育的核心在于带领学生建立正确的资源管理观，「审慎消费、有节制地享乐、有计划地储蓄、有能力地分享。」适逢农历新年，家长们可趁机培养小朋友对金钱的自律能力，令利是钱成为孩子终身受用的「大红包」。

天主教伍华小学冯朗校长（图片来源：受访学校提供）

从知识到心智训练

冯校长表示，理财教育不是流于学会「计算」或「储蓄」，而是灌输正确价值观及与品格教育息息相关。以人文学科「理财与经济」学习范畴为例，课程包含从知识到心智的训练，在课堂初期，老师会引导学生进行「欲望清单」的剖析，不同于传统教学主动告诉学生甚么该买，老师让学生先自由列出目标，再透过小组讨论，要求学生诚实地为这些目标排列优先顺序。学校亦特别引入广受欢迎的「精叻小掌柜」学生理财工作坊，在工作坊中，学生会获得一张「户口卡」，他们需要透过「工作」赚取酬劳。同时校园礼堂化身成一个小型社会，设有工作区、消费区、进修区，甚至是充满诱惑的博彩区。学生必须在有限的时间和金钱内，自行决定如何分配资源，从中建立理财观念。

学生透过活动体验基层劳动赚取微薄薪金。（图片来源：受访学校提供）

了解劳动与报酬

此外，学校也透过「大富翁」改良版，让学生在游戏中面临「投机」或「稳健」的选择。老师会观察学生在追求短期利益时，是否能诚实地守住最初定下的风险管理目标。这种教学法让学生明白理财上的「诚实」，其实就是自律与负责的表现。

学生运用智慧增值，赚取更多酬劳。（图片来源：受访学校提供）

事实上，理财的第一步是学会克制欲望。伍华致力在校园营造一种「延迟满足」的氛围，透过课堂讨论，老师引导学生分辨哪些是生存必须的「需要」？哪些是欲望驱动的「想要」？这种辨析能力，能帮助孩子在诱惑充斥的时代中，保持清醒的头脑，避免盲目追随潮流。冯校长认为，理财教育必须具备「真实体验」。「学校鼓励低年级学生尝试使用实体货币进行小额交易，感受金钱的物理重量与换算过程，建立『劳动与报酬』的直观连结，从而明白每一分钱背后，都是父母的辛劳成果，学会珍惜所有。」冯校长指出很多时理财失败并非因为缺乏知识，而是无法对抗当下的诱惑，背弃了最初的计划。学校鼓励学生在超支或未能达成目标时，不要寻找借口，而是诚实地承认自己被欲望所牵引。「只有先做到对自己诚实，才能拥有真正的理财自律。」冯校长说。

家长教导孩子理财篇：利是钱管理

理财教育的核心不在于培养「小富翁」，而是培养一个「有信用、有承诺、对自己诚实」的人。利是钱只是工具，守住目标的自律能力，让孩子终身受用。

使用利时钱方法1：收利是前：签署「利是理财契约」

理财教育不应在钱到手后才开始，而是钱到手前就定好规则。在农历新年前，家长可与子女进行一次「目标对话」，请孩子写下今年利是钱的分配比例。

（图片来源：pexal）

使用利时钱方法2：消费时：进行「诚实自省」的对话

逗利是后，小朋友有金钱在手，当他们在商场被新款玩具吸引、想要挪用原定储蓄的利是钱时，家长的角色不是「执法者」，而是「引导者」，引导小朋友分析利弊，再作出抉择。

（图片来源：PhotoAC）

使用利时钱方法3：过年后：举办「诚实审核」分享会

新年过后，全家人可以坐下来进行一次简单回顾，重点不在于孩子存了多少钱，而在于他有否「诚实执行」。

农历新年是小朋友学习理财的黄金机会。（图片来源：受访学校提供）

学生分享：利是加餸

3B 萧乐瑶：想用利是钱跟妈妈去旅行，增广见闻，学更多英文。

1B 萧梓宁：会把钱给妈妈买餸，请她煮出美味佳肴给我吃。



(左)乐瑶、(右)梓宁（图片来源：受访学校提供）

2A 温俊杰：收到利是钱后，想买点零食奖励自己，亦会把钱储起，给家人买份礼物，让全家人都开心！

温俊杰 （图片来源：受访学校提供）

5A 黄继帅：最想用利是钱购买心爱的LEGO玩具。

3B 黄继礼：会捐出一部分利是钱帮助有需要的人，分享快乐，更希望能储够钱，跟爸爸、妈妈去英国旅行。

(左)继帅 、(右)继礼（图片来源：受访学校提供）

儿童理财｜零用钱的运用

说到金钱，小学生开始有零用钱，对小朋友来说是一笔「可观」的使费，如何借此规划使用守则，冯校长有建议给家长。

Q1：家长适宜在小朋友多少岁起给予零用钱？

建议家长可以从子女升读小学一年级（约六至七岁）开始给予零用钱。此阶段的孩子在数学课开始学习货币换算，对数字有基本概念。升上小学后，孩子开始有机会在小食部独立购物，让他们在真实情境中体验「付钱、找续」，以及分辨「想要」与「需要」，我们可以引导孩子定立简单的目标（如：这星期的零用钱要剩余2元），让他们从小练习对自己的承诺负责。

（图片来源：PhotoAC）

Q2：每次零用钱的金额多少方为适合？

金额的多寡并没有标准答案，因为每个家庭的经济状况及地区物价不同，但我建议家长可以参考以下「基本开支 + 10 - 20%自主分配」的原则：先计算孩子在学校的必要开支（如：一罐饮品或一份小食的价钱），再额外多给约10%至20%的金额作为孩子可「自主支配」的部分。

学生专注地学习如何运用「支出收据表」。（图片来源：受访学校提供） ​

文：佘君仪 图：受访学校提供

