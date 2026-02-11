油蔴地天主教小学（海泓道）迎春嘉年华 结合传统文学与创新科技 玩住学中华文化｜学校开放日

农历新年临近，是让孩子学习传统中华文化的好时机。每年新年前夕，油蔴地天主教小学（海泓道）（下称油天海泓）均举办迎春嘉年华活动，而今年则以「经典光影游」为主题，将光与影的概念融入教学。

油天海泓于上周五举办迎春嘉年华活动。（图片来源：受访者提供）

油天海泓年度盛事 推广6大学习目标

校长陈淑仪表示，该校自2018年已举办新春嘉年华，可说是油天海泓的年度盛事。而活动有以下六大学习目标：

丰富课外学习与多元教育：透过多元学习体验，让学生在摊位游戏及活动中实践跨学科知识，寓学于乐。 弘扬中国文化，培养身份认同：结合中国经典与文化元素，引导学生认识中华文化内涵，建立文化自信及国民身份认同。 培养能力，建立自信：学生参与策划及组织活动，提升合作、沟通及解难能力，并透过表演与分享建立自信。 营造正向校园氛围，关顾身心健康：在轻松愉快的环境中学习与交流，纾缓学习压力，促进身心健康。 凝聚社群，深化连结：加强师生、家校及社区之间的互动，增强校园归属感，让外界更深入了解学校办学理念。 拓展视野，培养终身学习态度：透过主题活动（如推广阅读文化），培养学生主动学习的精神与多元文化视野。

陈淑仪校长表示，学校自2018年已举办新春嘉年华，可说是油天海泓的年度盛事。（图片来源：受访者提供）

陈校长特别阐释主题深意：「『光』代表启示、方向与希望，经典英雄教会孩子正义与勇气；『影』是故事在心中留下的深刻印记，延续文化智慧；『游』则是孩子最爱的游戏探索，让学习变得超有趣。」

透过游戏探索，摊位互动、故事演绎，让学习变得超有趣。（图片来源：受访者提供）

活动前，学校已引导学生认识《西游记》、《水浒传》及莎士比亚剧作等中外经典。陈校长指出，这不仅提升了学生的阅读兴趣，更鼓励他们主动借阅相关书籍，开阔中西文化视野。

校方希望藉游戏，鼓励学生多阅读中外文化经典。（图片来源：受访者提供）

陆上划龙舟 经典角色活现校园

活动当日，校园处处洋溢新春喜庆。最为吸睛的「陆上划龙舟比赛」中，小朋友奋力弹跳控制吹气龙舟，冲刺瞬间欢呼四起。老师更化身《西游记》的孙悟空、猪八戒，将文学人物活现眼前，惹得全场捧腹。

另一热门摊位「黄蓉巧手宴」取材自《射雕英雄传》，孩子们化身机智的黄蓉「下厨」，边烹煮边演绎剧情，趣味盎然。此外，「剪纸艺术」、「转碟杂耍」、「抛足戏具」等摊位，均融入了中国古代民间智慧与乐趣，让孩子沉浸式体验传统文化的魅力。

「陆上划龙舟比赛」最为吸睛！（图片来源：受访者提供）

20所中学设摊位 中小学生互相交流

活动巧妙融合古今中外元素。场内设有十二生肖英文游戏，小朋友需用英语描述生肖特色，在轻松氛围中提升语言能力；各式STEM小游戏则将科学知识藏于玩乐之中，启发探索精神。

值得一提的是，今年活动邀请了20所中学，如高主教书院、香港管理专业协会李国宝中学等一同设置摊位，促进了中小学生之间的交流与学习。

活动亦特设义卖摊位，所得款项将全数拨入学校发展基金。陈校长表示，义卖物品多由家长、老师及校友捐赠，此举旨在凝聚「一家人」的团队精神，连结整个学校社群。款项将用于美化校园、优化设施，长远为学生创造更优质的学习环境。

活动连结家长、校友与师生，凝聚「一家人」的团队精神。（图片来源：受访者提供）

小一新生卞艺𣌀：「陆上龙舟」夺金好开心！

这是我第一次参加学校的「迎春嘉年华」，我觉得学校好热闹，好有节日气氛，我最喜欢「陆上龙舟」游戏，我还取得了一面金牌，我非常开心呢！

1B卞艺羲（图片来源：受访者提供）

小五学生彭昊：一年比一年热闹

已经连续几年穿华服参加「迎春嘉年华」，感觉嘉年华一年比一年盛大和热闹。我觉得最好玩的是制作传统「糖画」，看着糖浆变成精致的图案，又好玩又好吃。各式各样的摊位，加上现场精彩的舞狮表演，十分热闹，真是一个难忘的上午！

5B 彭昊（图片来源：受访者提供）

