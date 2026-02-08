Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新春亲子好去处｜新春亲子萝卜工作坊2大推介 落田摘白萝卜做萝卜糕/做农场小厨师制作萝卜手工

新春亲子好去处｜马年来到，每到农历新年家家户户都会准备糕点，寓意新一年步步高升！时令白萝卜更是贺年糕点中的主角之一，糅合香口的腊味、清香的冬菇，美味非常。不少长辈会于过年前亲自制作萝卜糕，原来小朋友一样可以做个小厨师制作糕点，更有亲子工作坊带大家下田去亲摘萝卜！即睇两个新春亲子萝卜工作坊，来个贺年的好玩萝卜派对！

新春亲子萝卜工作坊推介1：田舍 好味萝卜派对

正值白萝卜当造季节，不用特别施肥也能收获饱满爽甜的萝卜。不论是白萝卜还是红萝卜，均营养丰富且煮法多多。

时令白萝卜不止可做萝卜糕，加入红萝卜丝一起煎香，也十分美味。（图片来源：田舍）
位于沙田城门河畔的「田舍」将于二月份特别推出两场萝卜派对，让小朋友做农场小厨师，由洗、切、捞到煎，提升小朋友在不同层次的触感乐趣！除了田园煮食，小朋友还可参与涂鸦花盆，盆栽种植、制作萝卜手工、参与农场导赏以及利用七彩酒精画挥春。活动期间的三小时内可随意进出，时间弹性，齐来投入这场好味又好玩的萝卜派对！

From farm to table做出的料理是一堂活泼好玩的自然课堂。（图片来源：田舍）
点击图片浏览亲子工作坊详情：

「田舍」 萝卜派对
日期：2月14、21日（星期六）
时间：09:30 - 12:00 （可自由进出）
地址：沙田大涌桥路21号
对象：2 - 6岁及其家长
收费：小童 $150 / 位、成人 $50 / 位
报名：www.oikosfarm.com

传统挥春多是红色，参加「田舍」 萝卜派对尝试用酒精画挥春，七彩缤纷更醒神。

新春亲子萝卜工作坊推介2：Playkids Playfun 新年野外小厨师

新年吃贺年「糕点」象征步步高升，小朋友又爱吃哪种口味？铺有满满虾米、咸香腊肉的萝卜糕，或是香甜软糯的甜蜜年糕？不如趁冬日假期前来农庄收割时令作物，然后亲手制作美味蔗汁糕或萝卜糕。

走入农田亲手斩蔗，把长长的蔗榨成美味甘甜的蔗汁。（图片来源：Playkids Playfun）
Playkids Playfun将于二月举行「新春节节高升蔗汁糕」及「新年野外小厨 - 即拔即整萝卜糕」，前让小朋友合力收割斩蔗、亲亲小羊，并即场享用新鲜出炉蔗汁糕作茶点；后者则由拔萝卜、刨萝卜丝、调味、切洗煮炒一手包办，并参与制作新年小食和手作工作坊，一家人享受田园乐趣迎新岁。

另一野外小厨活动则是拔萝卜， 可体验即拔即整萝卜糕。（图片来源：Playkids Playfun）
点击图片浏览亲子工作坊详情：

Playkids Playfun新年野外小厨
对象：2岁或以上（18个月或以下免费，不设食材。）

春节节高升蔗汁糕
日期：2月22日（星期日）
时间： 09:30 - 11:30、12:30 - 14:30、15:15 - 17:15
地点：粉岭
价钱：$380 （1大1小），$90 （另加1大）
报名方法：＞＞按此＜＜

新年野外小厨 - 即拔即整萝卜糕
日期：2月15日
时间： 09:30 - 11:30、12:30 - 14:30、15:30 - 17:30
地点 : 大水坑城市田源
费用 :   $290 （1大1小）、$40 （另加1大）、$280 （另加1小）
报名方法：＞＞按此＜＜
 

相关文章｜2大亲子烹饪活动推介 小厨师DIY薄饼/水塘游大自然亲子乐×原野烹饪｜亲子好去处2026

 

↓立即下载星岛头条App↓

