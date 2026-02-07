云文子2026马年运程｜12生肖学业运健康运（上）羊专注力高/鸡易情绪失控 附2026文昌位催旺法

2026年丙午马年将至，爸妈们定于办年货、添新衣、大扫除，新一年为大人们留意生肖运程之余，也可以看看 12生肖学业运 与 12生肖健康运 ，今次就请来玄学天后云文子师傅MasterCloud以奇门遁甲，为各位爸妈解开小朋友马年运程，还有奇门遁甲蛇年文昌位及摆位以作参考，祝愿各位小朋友于马年学业进步，生活开心愉快，身体健康。先看看马、羊、猴、鸡、犬、猪的运程，同时附上2026马年文昌位摆位法。

属马2026年马年运程— 学业运+健康运：马小孩犯太岁情绪易起伏

生肖：马

年份：甲午年 2014年

运程：进入这个「前青春期」阶段的马仔马女，开始有更强的自我意识，以及自己一套想法，以致容易对别人的评价，影响心情。加上今年「值太岁」，情绪更易有起伏。家长面对子女这种转变，不宜过度管束，反而要给予更多选择权和决策权，协助孩子成长，让他们懂得为自己的行为负责。

属马的星二代有吕慧仪的儿子Anton，于2026年马年运程来看，妈妈于马年要给予更多选择权和决策权，协助儿子成长。（图片来源：ig@konniecrab）

属羊2026年马年运程— 学业运+健康运：羊小孩专注力高

生肖：羊

年份：乙未年 2015年



羊仔羊女今年能自动自发去学习，专注力亦高，父母毋须操心，只要适时给予他们实质奖励，例如为他们安排有趣的亲子活动、送上小礼物，让他们感受到，付出的努力备受肯定，将可进一步激发子女对学习之热情。但要注意，进入「前青春期」后，孩子开始在意人际关系，家长是时候从旁指点，何谓良好的沟通技巧。

属猴2026年马年运程— 学业运+健康运：猴小孩为一事驳斥父母

生肖：猴

年份：丙申年 2016年

孩子今年很在意「公平」，会不时将父母如何对待兄弟姊妹之态度，来跟自己的情况，作出比较。当要受罚时，会驳斥父母：「为甚么哥哥、姐姐可以做，我却不行？」所以今年的管教前提是：必须明白孩子渴望被理解和尊重之心理状态，不宜管得太紧，亦不能太松。重点是：耐心去听他们的需求和感受，不要一味批评。

属猴的星二代有钟嘉欣大女儿Kelly，妈妈今年要耐心去听他们的需求和感受，别常常批评。（图片来源：ig@chungkayanlinda）

属鸡2026年马年运程— 学业运+健康运：鸡小孩逻辑能力强

生肖：鸡

年份：丁酉年 2017年

虽然孩子今年的功课比以前多，但强烈的好奇心反而令他们乐在其中，并不抗拒上学，从学习之中，逐渐发展出逻辑能力，以及更强的语言能力。可是，亦因此而变得爱顶嘴，加上未懂得怎样全面处理情绪，以致一遇到挫折时，情绪就易失控。所以家长今年要预留更多亲子时间，了解孩子之转变。

属鸡的星二代有张继聪与谢安琪的小女儿Kakaball，今年虽然功课多，但反而可从学习逐渐发展出逻辑能力。（图片来源：ig@kakaball323）

属鸡2026年马年运程— 学业运+健康运：狗小孩创造力高

生肖：狗

年份：戊戌年 2018年

运程：在「文昌之年」，创造力发展迅速，模仿力也强，今年家长宜透过奖励，让孩子有更明确的努力目标，并感受到学习之乐趣。

平时除透过阅读习惯，加强其理解能力，也可利用益智游戏，训练孩子的逻辑思维。图书馆、博物馆、科学馆等，都可为小朋友提供丰富的学习素材，可多与他们一起去采索。

属猪2026年马年运程— 学业运+健康运：猪小孩学面对失败

生肖：猪

年份：己亥年 2019年

运程：今年宜透过游戏、户外活动，加强培育孩子的认知能力、观察能等。藉著游戏，并可帮助他们分析问题，引导他们若然面对失败，该如何管理自己的情绪。拣选兴趣班时，父母别以为孩子年纪那么小，于是一切为他们作主。小朋友其实开始自我意识增强，所以父母宜事先多倾听他们的想法，要懂得去尊重其意愿和选择。

做了小学生的小黄妃属猪，今年宜透过游戏、户外活动，加强培育孩子的认知能力、观察能等。（图片来源：ig@lilianchan222）

点击图片浏览马年奇门遁甲风水阵文昌位摆位：

马年2026年文昌位位于西方，「景门」主学业、文化、智；「天芮星」主考试、学习、思考、文职。想催旺文昌位，可于西方放置一个「白水晶文昌塔」或「猫头鹰摆设」可增强文昌位，有助读书、学习能力、考试运。同时书枱可放置在书房西方，或在屋内西位置温习，便可增强学习和思考能力。但切忌在此处放置文竹、文昌竹、富贵竹、泥种植物，会减弱文昌运，学习精神不集中，思路不连贯，出现断层，考试运波折重重。

玄学天后云文子师傅MasterCloud

自幼道法修炼，奇门遁甲风水大师，高功法师。

国际品牌及金融机构御用风水行政策划顾问 (包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone(黑石集团)、UBS瑞银集团、大丰银行等)。

曾出版「奇门遁甲」十多本著作。

荣获「2009国际十大易学风水名师」、「2008十大易学风水策划风云人物」、「2020香港最杰出企业服务大奖」等奖项，曾任北京联合大学风水客座教授。

IG：master_cloud_

Facebook：云文子

