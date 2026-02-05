父母给予孩子最珍贵的翅膀？过度保护不如让孩子从跌倒中成长｜吴晓灵校长随笔

我们学校有个非常受欢迎的「Superkids」奖励计划，孩子们在校内和家里表现好，师长均可盖印给予肯定，然后孩子们就可以用辛苦「赚」到的印章换取礼物，当中包括换取与校长或老师共晋午餐的奖励。我们常一起到孩子最爱的「麦当当」，席间欢笑不断，但我却从一些细微处，看见令人忧心的教育课题。

近年快餐店为环保减少派发饮管，不少学生却因从未试过直接掀盖喝饮料，害怕会不小心把饮料倒泻在身上，细问之下，才发现平时所有饮品都是用饮管喝的。更有二年级男孩面对鸡腿不知如何下口，原来家人总将肉剪成小块。饭后我请他们清理桌面，他们却说平日外出用膳，都是吃完便走。这些日常片段，映照出许多家庭正陷入「过度保护」的盲点。

过度保护的反思

亲爱的家长们，我们是否把孩子照顾得「太好」了？切水果、挑鱼刺、剪肉块……无微不至的爱，为孩子筑起安全无菌的堡垒，却也无形中折翼他们学习飞翔的翅膀。研究指出，过度保护会向孩子传递「你没有能力面对困难」的讯息，导致自信低落、恐惧尝试，长大后如何独自迎接人生风雨？

圣诞前我看了电影《逆转下半场》，戏中青少年在挫败中成长，最终凭借自身的努力和团队合作而反败为胜。这部电影让我深刻地联想到我们与孩子的关系。人生，又何尝不是一场漫长的球赛？上半场父母是教练，悉心指导，传授技巧；当下半场哨声响起，孩子必须独自上场。我们无法永远为他们遮风挡雨，却能在训练阶段，给予他们盘球、射门、跌倒后爬起的机会。

知识易得 能力难求

「教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。」（箴言22:6）

在这AI迅猛发展的时代，知识易得，能力难求，与其只追求分数，不如先奠下人生基石：自理、自律与社交。能自理，孩子才会独立自信；会自律，才懂管理时间与情绪；懂社交，才能建立同理与合作。这些基石是他们未来能否幸福、成功的关键。

教育目的不是培养与AI竞赛的考试机器，当我们十年寒窗苦读，AI用一个小时全部学完，且懂得运用及提供不同层面的建议，我们要反思如何塑造及培养懂得生活、懂得爱、懂得解决困难的完整的人；我们要放手，让孩子尝试、犯错、从失败中学习；跌倒时给予鼓励，非急于扶起，要相信他们远比我们想像中坚强。

让我们一起努力，放下过度的焦虑，给予孩子应有的空间与信任，唯有如此，他们才能长出丰满而强壮的羽翼，在属于自己的天际中，自信、勇敢、自由自在地翱翔。这，才是我们能给予孩子最珍贵、无可取代的翅膀。

岭南大学香港同学会小学校长 吴晓灵

先后在国际学校、直资学校、香港考试及评核局、港专学院和香港浸会大学等任教和担任副校长、顾问和教师培训等职务，在国际教育和IB领域具有逾20年丰富经验。

岭南大学香港同学会小学校长 吴晓灵（图片来源：《亲子王》）



