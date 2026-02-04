Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乌溪沙青年新村初三开放日 免费任玩营地活动/弹跳马乐园/匹克球、70档新春摊位︳农历新年好去处2026

亲子
更新时间：15:19 2026-02-04 HKT
农历新年还有个多星期便到了，相信各位爸妈已安排了初一、初二去长辈家中拜年团聚，初三就可以与小朋友去放电喇！位于马鞍山的香港中华基督教青年会（YMCA）乌溪沙青年新村，每年都会于农历新年举行开放日，今年将于2月19日年初三开放予大家来玩！当日只需付$20入场费，就可从早到晚免费任玩多个营地活动，还有新春工作坊、新春摊位及打卡位等，也有自费的营地活动，可畅玩八米充气弹床滑梯、无人机足球对战等，即睇农历新年好去处活动详情，还有各特备节目时间表、活动地图！

农历新年好去处2026︳乌溪沙青年新村初三开放日 免费享用营地设施

香港中华基督教青年会（YMCA）的乌溪沙青年新村，将于2月19日（年初三）举行一年一度开放日，当日只需付入场费$20，即可入场免费享用营内设施，包括康乐室、篮球场、足球场、羽毛球场、儿童游乐场等，更可自备食物去享用烧烤场（免费使用，先到先得），亦有多个营地活动免费任玩，如充气弹床、布袋球、匹克球、芬兰木柱、十米充气障碍弹床、充气弹跳马乐园、充气弹床迷宫、彩虹伞等。

近日大热的匹克球亦有得免费玩！（图片来源：YMCA）
点击图片浏览农历新年好去处2026详情：

动静态活动 大小朋友、长老都啱玩

同场还设有近70档新春摊位，以及多个不同的免费体验活动，如体能测试大挑战、户外划艇工作坊等，；亦有多个自费营地活动让小朋友们去放电，包括蹦极弹床、高卡车、攀石、低结构绳网阵、八米充气弹床滑梯，也有静态活动让大家参与，如扩香石制作、饰物盒制作、盆裁制作、新年烫珠制作等；同场也有多项应节活动，如醒狮队舞狮表演、中式传统杂耍表演、泡泡魔术秀、本地Busker 家朗KA LONG、Yu Tung Rainbow的歌唱演出等，活动相当丰富，入场可获赠新春小礼品呢！

同场亦有多个自费营地活动让小朋友们去放电，包括蹦极弹床、高卡车、攀石、低结构绳网阵、八米充气弹床滑梯等。（图片来源：YMCA）
YMCA乌溪沙青年新村初三开放日
日期：2月19日（年初三）
时间：10:00 - 17:00
地点：沙田马鞍山鞍骏街2号乌溪沙青年新村
门票：$20（不设预售，即日以八达通 / 现金缴费）

注意事项
．烧烤炉免费使用，先到先得
．只接受现金及八达通，请准备现金港币20元或以八达通支付入场费（会于参加者手背盖上印章作入场证明）
．门口售票处只作售卖入场门券，自费活动券需于入场后购买（草地足球场、大礼堂门外、综合体育馆门外）
．当日泊车每次进出营地收费为100元。泊车场开放时间为10:00-17:30
．当日茶室如常开放及提供小食选购
．更多活动详情及最新资讯，请参看「香港中华基督教青年会 - 乌溪沙青年新村」Facebook专页或Instagram专页
． 公众如有查询，请于上午9时至晚上9时致电2642 9420

