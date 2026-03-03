升中面试│答题要有新观点 圣公会圣纪文小学校长突围之道：一方式回答表达组织能力

升中面试｜在深水埗区属热门学校的圣公会圣纪文小学 ，根据校网，其2024/25年度升中派位有超过60%学生获派英文中学，实在亮眼，圣公会圣纪文小学 马俊江校长说近年升中面试形式的改变，更显得收生准则已有所不同。「近年大部分中学都看重学生在小组讨论的表现，从而认清学生的特质。」即睇校长对中一自行分配学位2026的面试贴士。

升中面试｜答题突出个人能力 致胜技巧

马：马俊江校长

Q1：近年升中面试有更多学校加入小组讨论环节，这变化反映甚么教育趋势？

马：以往，成绩是取录学生的一大考虑，但近年升中面试着重小组讨论，反映了教育界对学生的要求早已不止是成绩，会更看重学生的个人见解，是否懂得和别人协作？在倾谈过程中，面试官能看出学生纯粹是作为附和者，还是有领导能力表达个人意见之外，更懂得带领动整个小组内三至四位同学，一起就着主题去表达意见？这种协作能力，是不少中学校长都想录取的学生。此外，透过小组讨论，还可以看到同学的沟通能力，同学在表达自己之余，如何跟别人相处就是重点。

圣公会圣纪文小学马俊江校长（图：霍楚晖）

Q2：学生要在面试中突围而出，应该具备甚么条件？

马：能力技巧与态度。常问同学：十个同学九个答案都相似，你如何成为第十个？举例面试题目常问「怎样看某件事？」，面试官期待同学除了回答问题外，更希望听到一些新观点，以及善用点列式表达，如「关于这个问题我有五个观点」，面试官会更容易掌握重点，也留神这位说话有组织能力的同学；同时，同学要学懂延伸问题，即使只是问「为甚么」，也要尝试加入具体解决方法，能够在细节位补充，面试官当然另眼相看。第二会鼓励同学有世界观，学生要放眼世界，例如同学知道美国总统最近的行动吗？（访问时刚发生了美国特朗普政府抓捕委内瑞拉总统马杜罗事件）有准备的同学不单关心本地时事，同时关注世界大事，面试时便能展现见识与个人见解。

（图片来源：PhotoAC） ​

至于态度，特别希望「纪文人」能展现出谦卑，纵然你具有领导才能，但绝不是高高在上，在面试过程中自然地带动团队中的同学，更有大将之风，但凡出众的学生，都拥有这种特质。此外，就算遇到不懂回答的问题，不打紧，只要你表现出一份自学精神「我不懂这个问题，但可以透过网路找寻相关知识去学习」，令面试官感受到你是一位具备好奇心、肯探索的学生。

（图片来源：PhotoAC）

Q3.学校有何措施协助他们准备面试？

马：语文老师担当了重要角色，早于平日课堂已经传授面试或小组讨论技巧，而在圣诞节假期，学生开始撰写自我介绍，然后由语文老师略为修改，及至二月初学校便开始模拟面试，例如所选中学属Band 1组别，就会加强英语口语，因着师兄师姐过往的面试，我们有自建的题目库，可以针对性地训练同学面试技巧，Band 3学校也需要不同的面试技巧，务求全面照顾每位同学。今年我会亲自教导某一类别学生的面试技巧，（亲自出马？）觉得可以再深入一点，分享自己的经验。（为何今年有这个想法呢？）今年我们的学生特别多（共有五班），所以特别想尝试亲自主理。

（图片来源：PhotoAC）

Q4：家长如何在培训孩子之余，避免为他们增添压力？

马：多给孩子正面的肯定，让他们建立自信，不要开口就质疑「叫你平时读多啲书，你又唔识」，今日的孩子比同年龄的我们懂得多了，他们的潜质是估计不到。家长也毋须刻意做一些甚么训练，日常尝试跟他们讨论时事，耐心聆听他们的看法，他们的表达未必很成熟，却可以从中帮他们理解及从多角度看事情，这样比坐下来说教好多了，鼓励孩子多讲，也听他们讲多些，孩子自然会拥有个人见解、世界观，以及良好的沟通表达能力了。

（图：霍楚晖）

文：刘佩桦 图：霍楚晖

