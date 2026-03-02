升中面试│大角嘴天主教小学校长：面试增加胜算3大秘诀 自我介绍要做一件事加深印象

升中面试｜向来升中理想的大角嘴天主教小学，于2024/25年度约93%学生获派首五志愿，每年周德辉校长皆会向小六学生及家长，讲解升中派位的程序及选校策略，给予中肯而实在意见。今次就请来大角嘴天主教小学周德辉校长与学务主任汪英伟老师，为各位准中一生，送上中一自行分配学位2026的升中面试贴士。

升中面试│面试增加胜算3大秘诀

周：周德辉校长

汪：学务主任汪英伟老师

Q1：请问近年升中面试模式有否变化？

周：以前多以口头发问，集中于阅读、知识范畴，近年变化颇大，多加入了STEAM元素、生活化情境题，甚至有中学会递上iPad让学生做题目，另设小组模式，以及家长面试等。如问有关STEAM的话，面试官会要求学生分享在小学做过哪些STEAM、比赛或原理等，视乎履历。

大角嘴天主教小学周德辉校长（图：李沃涛）

Q2：学校如何训练学生，为升中面试做好准备？

周：学校既集中将有关内容融入课堂，亦会额外腾出时间作训练。就STEAM而言，学校强调建构学生对STEAM的认识，好让他们有内容性可以表达，因此小一开始已接触，高小会有专题研习，变相学生对于整个过程、与同学合作模式、需要考虑的元素等都能清晰地展示。

升中前会有特定老师协助学生预备可能会出现的题目，亦会就学生提交过的讯息，发问相关题目令其习惯，让学生掌握技巧及内容。虽然会为升中作充足准备，但绝对不会死记硬背，以免增加学生的心理压力，宁可投放心机于技巧教导，并按学生情况度身处理。

（图片来源：《亲子王》）

汪：升中训练会分两部分，第一是家长，让他们知道升中流程，另透过讲座，跟家长、学生了解报读不同中学有何注意事项；另学校设有升中配对训练，每位老师会带领两至三位学生进行为期10次的训练，配合「升中多内有学生写下的STEAM经验、自我介绍等，同时教他们填报名表，训练学生如何自己揾资料，从填写中加深自我简介的记忆。至于情境训练，老师会透过师兄师姐的经验，搜集现今中学面试常问的题目，了解趋势。

学务主任汪英伟老师（图：李沃涛）

Q3. 面试中最能让学生「脱颖而出」的关键特质是甚么？

周：首要必然是品格。诚实、友善、尊重别人，都是老师想看到的。比如学生会否主动说「谢谢」？会否耐心聆听别人说话？这些小动作都能展现孩子的教养。要「脱颖而出」，技巧很重要，面试官一天面见多位学生，如何吸引面试官，学生需要一些「点子」；即使学生本身没有特殊经验，都可以加入故事性、经验性的内容，加强特色，令面试官感到与别不同。另一个要点是不背书，以免表现生硬，尽力展现最真诚的自己已经足够。事前可多看面试学校的网页资料，了解其特色，从而做好相关准备。

（图片来源：《亲子王》）

汪：自我介绍可多说一点经历，以及「反省」，当人人都说自己的强项，如果懂得诉说自己的弱项，并带反省意味，提出改进建议，都可以让面试官留下印象。最后，当面试官问「你有问题想问吗？」，千万不要答「没有」，因为去得面试，一定对该校感兴趣，有兴趣自然想知更多，所以记得事前准备一至两条问题。

（图片来源：《亲子王》）

Q4：家长如何在家训练孩子？

周：首先于日常生活，不要事事协助孩子，家长宜多发问，激发孩子多思考。情境题的真义，其实是展现学生如何面对不同处境，所以最简单是让学生多「参与」日常，如开饭时，不妨让孩子帮忙预备饭桌，好让他们自行思考「今晚多少人吃饭、要拿多少双筷子」等；学校不时提供专题研习，就是想学生思考如何做好这件事，而不是手把手听指令去做，这样才可因着变数，学会掌握变化。

（图片来源：PhotoAC）

文：刘佩桦 图：李沃涛

相关文章︳中一入学2026｜中学学位分配办法一文睇清：中一自行分配学位/中一统一派位/中一入学资讯

相关文章︳升中面试｜专家破解7大热门题型+小组讨论应对策略 附题型参考答案｜中一自行分配学位2026

相关文章︳升中面试｜3招留下良好印象+4大冲刺策略应付中一自行分配学位2026

相关文章︳升中面试｜准中一生中一自行分配学位面试准备：认清优点、学面对失败作反思改进

相开文章｜升中面试100题（上）：准备答案大纲、必学答题「黄金3点法」｜中一自行分配学位2026

相开文章｜升中面试100题（下） 专家教拆解小组讨论/解难题/是非题 附答题贴士｜中一自行分配学位2026