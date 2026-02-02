心理学家推「恒毅力」原子习惯培养孩子「目标感」与「坚持」｜郑家明校长随笔

郑家明校长随笔｜每逢新一年，我们总爱与孩子在日记或画册上写下一个又一个新目标 —— 有人想读更多书、有人想在运动中进步，也有人希望在新学期更专注。但是，到了2或3月，这些目标往往就被忙碌与懒散慢慢冲淡。原因不是孩子不想进步，而是没有学懂「如何坚持」。

（图片来源：PhotoAC）

近年教育界关注心理学家Angela Duckworth提出的「恒毅力」（GRIT）概念：成功更取决于「毅力与热情」的持续，而非一时的天分。Duckworth指出，有恒毅力的孩子，能在遇上挫折时继续前进，因为他们懂得「长期投入」与「有目的的坚持」。

恒毅力的真相：不止是「挨」

很多家长误以为「恒毅力」只是「不放弃」，但它更包含两种能量：一是方向明确的目标感（passion），二是日复日的坚持（perseverance）。换句话说，孩子只有在找到意义并且相信「这是我值得努力的事」，才有动力长期坚持。因此，在新一年订立目标时，我们不妨从引导孩子「想清楚自己为甚么要努力」开始。

（图片来源：PhotoAC）

例如：

「你希望阅读多点的原因，是想更多丰富自己的内涵吗？」

「你想跑得快，是想参加校运会还是挑战自己？」

让孩子认清「动机」，比催促完成更重要。因为每一份坚持，背后都需要情感的支撑。

原子习惯：微小改变的力量

但有了方向，如何把「恒毅力」落实在日常之中？这正是《原子习惯》（Atomic Habits）一 书指出的关键：改变不是靠意志，而是靠「系统」。作者詹姆斯．克利尔（James Clear）建议我们专注在「微小但持续」的行为上，让习惯自动化。他认为我们不会提升到理想的目标，而是跌落到我们建立的系统水准。对孩子而言，要实践新年目标，最好从最小的行动入手。例如：

（图片来源：PhotoAC）

想多阅读系统及具体化：每天饭后读10分钟；

想运动系统及具体化：每天放学跑五分钟或做十下伸展；

想专注学习系统及具体化：每天写功课前，先关掉电子用品五分钟。

当一个习惯足够「小」、足够「简单」，孩子就不容易抗拒。当这种「小成功」不断累积，孩子会开始相信自己办得到。那份信念正是恒毅力成长的土壤。

（图片来源：PhotoAC）

家长是孩子的最佳陪伴者

家长的陪伴方式也很重要。与其当「检查员」，不如做「同行者」。例如，每晚与孩子一起分享：「今天哪一件事让你进步了一点？」这样的对话能帮孩子察觉自己努力的痕迹，而非单看结果。当孩子一时懒散或失败时，你可以说：「我见到你有努力过，失败并不代表不行，只是方法还可以调整。」这种以过程为重的支持，能让孩子在挫折中保留前行的勇气。

（图片来源：PhotoAC）

每一个新年目标的背后，都是一个孩子对未来的盼望。家长若能帮孩子把远大的梦想分拆成一个个可行的动作，一步步建立习惯，孩子就能学会：成功不是靠一时的爆发，而是无数日常堆叠出来的力量。祝福大家在2026年幸福成长！

北角循道学校校长 郑家明

多年推展亲子绘本阅读、STEAM创意教学、创意校本主题活动。相信教育的核心是孩子的幸福成长，每个孩子都是一颗等待被看见的闪亮星星，他们的成长有无限可能，就等待我们何时遇见。

北角循道学校校长 郑家明

