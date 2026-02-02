香港新闻博览馆限定亲子团体验新闻台前幕后做天气小姐 本地展览设计专属报纸头版 | 亲子好去处

亲子好去处︳农历新年快到，家家户户忙于办年货、大扫除之余，也要为小朋友好好安排节目，善用假期。未有计划外游的家庭，不妨玩尽香港，除了可以到各大商场打卡、到室内游乐场放电外，也可以留意一些本地展览，富有特色又适合亲子互动玩乐，还可增进知识，就如备受欢迎的香港新闻博览馆限定亲子团，特别于新年期间加开，四人即可成团，全程有趣、好玩且知识点丰富。即睇预约方法与活动详情，跟小朋友过个有意义的假期。

亲子好去处｜香港新闻博览馆 体验台前幕后新闻业

以前互联网还未发达时，大众要获取最新资讯，便得依赖报章、电台及电视台等媒体。要让小朋友知道香港新闻传播历史及发展，可到访位于中环的香港新闻博览馆，参加即日起至暑假期间的专属亲子团，就可由专人带领走遍全馆，导赏昔日传统媒体的有趣故事，还有只此一家的有趣传媒业体验。

面积约一万平方尺的香港新闻博览馆， 在2018年底开幕，是亚洲首间以新闻为主题的展览及教育设施。（图片来源：《亲子王》）

小朋友既可走进电视台后台的控制室处理字幕及播放新闻，还可以当上天气先生或小姐报告即时天气，一家人还可以拍张全家福，再加上自家设计，便可印成独一无二的「报纸头版」，体验好玩又有趣，更可有难能可贵的纪念品呢！

体验当天气女郎报导天气报告。（图片来源：《亲子王》）

加推香港新闻博览馆限定亲子团

各位家长注意！香港新闻博览馆现徇众要求，强势推出新年专属限定亲子团！四人即可成团，全程有趣、好玩且知识点丰富。亲子团由即日起至2026年2月28日开放网上报名，随团除了有专人导赏带你走遍全馆讲故事，一家人还可以一起拍全家福，加上自家设计印成独一无二的报纸头版。参加的每个家庭更可获得一套四张、于馆内专属印台自家叠印印制的特色明信片，有趣又好玩！而报名参加新年亲子团的每个家庭，还有机会加送「发光小夜灯」一盏，先到先得，快快报名！

（图片来源：香港新闻博览馆YouTube截图）

香港新闻博览馆专属亲子团

地址：中环必列者士街2号

报名日期：即日起至2026年2月28日

人数：二人起自由组队，4人成团，每个参加家庭必须包括一位未满12岁的参加者

可预约日子及时间：星期二至日1100-1700

收费：$288（2人）、$388（3人）、$488（4人）、$588（5人）

报名方法：＞＞按此＜＜

每团专享：

专人导赏（约30分钟）

「我上头版」全家福（每个家庭一张）

一套四张特色明信片（每个家庭一套）

一套四张盖印用纪念明信片（每个家庭一套）

每人一张游戏体验券

12岁或以下小朋友可获精美纪念品及趣味工作纸

*新年限定！每个家庭再送发光小夜灯一盏

