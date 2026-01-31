父母当治疗师把握「训练黄金期」厨房可训练SEN孩语言能力 暗藏3类治疗元素︳SEN学堂

SEN学堂｜不知道你有没有发现这个小秘密：一些日常生活的小片段，其实都可以是SEN孩练习感知、沟通、社交与自理的好机会，而且，比起正襟危坐的训练，孩子往往在这些自然并熟悉的场景里，更加愿意放胆尝试。

许多SEN孩在感官处理、专注、语言表达上面对挑战，要他们安坐书桌前写字或进行训练，很可能三分钟就会放弃；但如果换成在厨房帮忙倒水、搅拌面糊、捏面团，却可以专注15分钟或以上。

SEN学堂｜厨房是天然「语言教室」

烹饪或做饭看似是家务，却暗藏了治疗元素：

孩子用双手搓揉、倒入、搅拌各种食材，是感觉统合与大小肌肉协调的练习；

分辨盐和糖、红萝卜和青萝卜，是视觉辨别与分类；

跟着次序洗菜、切菜、下锅，就是一步步训练「按程序做事」和「等待」。

对语言发展迟缓的孩子来说，厨房还是个天然的「语言教室」。家长不妨把每一个步骤慢慢地说出来：「现在我们洗白米」、「请你帮忙搅拌蛋浆」、「这个是白色的萝卜」，让孩子用眼睛看、用耳朵听、用鼻子闻，再试着模仿说一两个关键词。当家长把语言学习放在有实物、有情境、有感官参与的环境中，SEN孩就更容易理解和记得所学，因为那些再不是抽象的词语，而是和香味、颜色、动作连在一起的亲身体验。 出门买菜、逛街市、逛超市，也是非常丰富的「社交与生活自理」训练场。孩子跟着父母一起推手推车、拿购物篮，可以学习遵守简单规则：不乱跑、轮候、轻声说话。爸妈可以预先和孩子一起写或画一张「购物清单」，到店舖后请他帮忙找出指定物品，这既是视觉搜寻和专注练习，也是让他参与家庭决策的一部分。

让孩子不觉「被训练」

在超市或店舖结帐时，家长可以鼓励孩子练习简单的社交互动，例如跟店员说一句「你好」、「麻烦晒」、「唔该晒」，或者帮忙把货品放上输送带。对于有社交焦虑或自闭特质的SEN孩来说，这些微小的互动，远比把他硬拉去一个陌生的社交小组更为有效，因为在这个日常生活环境中，有爸妈的陪伴（增加安全感），有明确的情境，也有自然的对话流程，不会让他觉得自己「被训练」。

到了游戏时间，更是SEN孩的「训练黄金期」。许多职业治疗、言语治疗、社交训练，都以「游戏化」的方式进行，因为游戏能降低焦虑感，并提升参与度。家长可以和孩子玩简单的轮流游戏，例如抛接球、叠积木等，学习「等一下才轮到我」、「输了也可以再来一次」这些概念；而一些感官丰富的游戏，如玩水、玩黏土、躲猫猫等，则可以让感官敏感或寻求刺激的SEN孩，在安全环境中满足感官需求，并学习调节情绪。

把训练融入生活，前提不是要家长变得「很有心机」，重点是尊重孩子和自己当下的状态，再于可行的范围内「加多一点点」。今天，只是让孩子多说一个词；明天，只是多让孩子在超市帮忙找出两件货品；后天，只是在睡前多花三分钟，和孩子回顾当天最开心的一件事。愿各位爸妈在看似琐碎的日常里，看见自己原来早已是孩子最贴身的「治疗师」，为孩子建构最安全的训练场 —— 充满爱的家。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

