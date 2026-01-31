2大亲子烹饪活动推介 小厨师DIY薄饼/水塘游大自然亲子乐×原野烹饪｜亲子好去处2026

别说孩子，爸妈也想于假日好好松一松，释放工作上的压力，也趁机跟小朋友好好相处玩乐。想吃餐好又想寓玩于学？好玩有趣的亲子烹饪活动就是最佳选择。爸妈可跟小朋友去做小厨师DIY薄饼，又或是跟导游出发往香港水塘，亲亲大自然之余，又可在原野烹饪。即睇亲子好去处参加方法与详情，假日就跟小朋友去玩。

亲子烹饪活动推介1：Mr. O "Oyster Pizza Pasta"小厨师DIY薄饼

意粉、薄饼无疑是小朋友喜爱的美食，若能让小朋友亲自动手做，相信会吃得更开怀。Mr. O "Oyster Pizza Pasta"位于荔枝角地铁站上盖的长沙湾广场内，交通便利，更设特色鸟笼座位。

餐厅特别设有3个鸟笼座位，打卡一流。（图片来源：《亲子王》）

店内一隅有个Kids' Corner，提供图书、填色纸、积木、煮饭仔玩具及其他儿童玩具，全部整齐干净，小朋友可借来于等餐或用餐后玩乐。于下午二时后任何消费只需加$148即可参与Pizza DIY创作体验，自选酱汁（番茄酱或千岛酱），再自己于12吋饼底上铺满一系列丰富配料，制作完成后会即场烤焗，约10来分钟后便上桌让小朋友品尝自制薄饼，新鲜出炉非常美味。餐厅另有蛋糕DIY活动（需预约），参加的小朋友可享儿童餐半价优惠。而惠顾儿童套餐更可加$100，到同层的Wonder Valley playhouse畅玩一小时！

由酱汁到配料统统可以自选，pizza饼底 有12吋，足够一家人齐齐分享。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子烹饪活动详情：

Mr. O "Oyster Pizza Pasta"

地址：荔枝角长沙湾道833号长沙湾广场3楼301号舖

营业时间：11:30 - 21:00

查询及预订：9861 8812

亲子烹饪活动推介2：香港水塘游 大自然亲子乐×原野烹饪

香港郊外景色优美，也有大大小小的水塘连接行山径，很多都亲子友善，适合新手远足。山城教育特别于冬季推出「大自然亲子乐×原野烹饪行山」，亲子可选择游览河背水塘、流水响水塘或香港仔水塘，一起行山、参与绘本共读、野外生柴火和纸箱焗鸡翼等，享受香港的冬日山水游。

天气清凉舒适，最适合游览香港各个水塘，有导师带领下，更会学到不少自然生态知识。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子烹饪活动详情：

大自然亲子乐x原野烹饪@元朗河背水塘

日期：2月1、22日

时间：10:00 - 13:00、14:00 - 17:00

对象：2 - 9岁儿童及其家长

活动内容：行山、游览河背水塘、生柴火、纸箱焗鸡翼

价钱：$300（包一大一小，如再加兄弟姊妹 每位+ $170；再加成人 每位+ $130）

报名表：＞＞按此＜＜

大自然亲子乐x原野烹饪@香港仔水塘

日期：2月8日、3月1日

时间：10:00 - 13:00、14:00 - 17:00

对象：2 - 9岁儿童及其家长

活动内容：行山、游览香港仔水塘、野外生柴火、纸箱焗鸡翼

价钱：$300（包一大一小，如再加兄弟姊妹 每位+ $170；再加成人 每位+ $130）

报名表：＞＞按此＜＜

