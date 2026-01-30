大专 | 难入过医科？在学兽医系学生分享 入学Tips+求学秘辛︳海外升学

随着饲养宠物的人数不断上升，兽医逐渐成为学生心目中炙手可热的「Dream Job」。但在香港想成为一名兽医，分分钟比读医更难，全因兽医学院在全球的数量都远比医学院更少，香港现时更只有城市大学开设有兽医学学士课程。而兽医学系在收生要求更明令学生要有「实战经验」，若无事前部署，即使成绩彪炳亦可能「求学无门」。

现时在香港城市大学修读兽医学系四年级的 Joey，今日将会为我们分享报考兽医学系的「事前准备」，并分享他对英国、香港兽医学院的看法，让有志投身兽医行业的学生能够提前部署！

从香港到英国 更灵活的学习氛围

Joey原本在香港就读圣保禄学校（St. Paul's Convent School），当时因为希望跳出香港的应试模式和学习环境，毅然决定在中四转学至英国的Concord College。她表示：「因为自小已经立志要当兽医，所以在挑选学校时，自然希望找一些学术水平顶尖、能够提供升学支援的学校。当时与父母一同参加了英国升学展、并与升学顾问商讨，最后选择了Concord College。」

与香港较为高压的学习环境不同，英国的学习氛围灵活自主，Joey亦读得更得心应手：「很多人听到Concord College在星期六有Saturday Test会觉得很辛苦，但实际上在Concord读书，自由度比较高，除了每日一小时多的温习时段外，其他时间我们都可以自由安排。另外，英国学校非常着重为学生提供个别的学习支援，老师会经常问我们有甚么需要帮忙，这与香港以『班级』为单位的教学模式有所不同。」

谈及两地学习模式差异，Joey表示：「在香港，我们往往先追逐分数，再依据成绩决定能报读甚么科目；但在英国，学校会陪伴我们思考整个职涯方向，先制定规划，再以此设定目标，再追求一个实现目标的分数。后者令我更有学习动力，因为我们是为了实现目标而努力，而不只是为了试卷上的一个数字。」

以学术为重心的Concord College，校园生活同样多姿多采，这亦体现了英国全人教育的精神。（图片来源：受访者提供）

Joey分享她当时参与学校medical society的一个工作坊，可以亲自解剖猪的尸体，在亲身尝试尝试解剖、缝合伤口等手术步骤后，让她更加确认对医疗、兽医行业的兴趣。（图片来源：受访者提供）



英国学校最大优势：升学支援

在学业以外，Joey表示升学支援是Concord College另一个亮点：「英国的学校普遍都会提供很多生涯规划相关的支援。以我为例，兽医学系通常要求具备相关行业的实习时数或义工经验，因此升学部署其实要在 Year 10-11（中四）便开始准备。学校得知我有志攻读兽医，不仅鼓励我主动寻找不同的实习机会，还协助我联络校园附近的兽医诊所和农庄。」

另外，Concord College的升学团队，在Joey升学的过程中亦提供了很多不同的支援，Joey分享道：「学校会为每一个学生安排一名指导老师，他们会负责指导personal statement的撰写，并提出具体修改方向。除此之外，学校在得知我有考虑报读剑桥大学的兽医学院后，更专门邀请一位剑桥的招生主任，为我进行模拟面试。这些帮助都让我对自己的升学部署更有信心。」



Joey表示，在英国实习过程中，她亲自到养牛场中观赏挤牛奶的过程，甚至可以亲身尝试挤牛奶及相关畜牧业工作，这是香港鲜有的经验。（图片来源：受访者提供）

在众多实习经验中，Joey最难忘的是为一只绵羊助产，她表示英国人比较开放，即使当时她还未成为一名正式的兽医学生，仍然愿意给予她很多实际操作的机会。（图片来源：受访者提供）

香港vs英国 兽医学系大比拼

谈到修读地点的选择，许多人第一时间会想到英国或澳洲的知名兽医学院。但Joey指出，香港城市大学的课程同样具备优势：「虽然在英国可以得到更多畜牧业相关的兽医实习经验。但从现实层面考虑，英国读兽医相比其他学科，学费支出较为昂贵。而香港城市大学开办的学位课程是与美国的Cornell University合办，这是一所在兽医方面名列前茅的大学，所以最后选择了回港读书。」另一方面，Joey亦有提及，若同学希望在学士学位以上继续深造，必须再度出国留学，因此良好的升学与理财规划至关重要。



虽然香港在CityU开设兽医学系后有增设「城大教学农场」，但单论可接触的动物种类，仍然以英国更胜一筹。例如香港只有山羊，想接触软绵绵的绵羊，就要到国外牧场。（图片来源：受访者提供）

读兽医必备3大特质

和大部分兽医系学生一样，Joey最初立志成为兽医，也是源自于家中的小动物，目睹狗狗离世，让她希望能帮助更多正在受苦的动物。她认为兽医的责任不仅是治疗，更要教育饲主如何营造良好的生活环境，真正帮助更多生命。

她认为，成为兽医必须具备以下三大特质：

1. 毅力与时间管理能力

Joey表示读兽医也许比大家想像中来得辛苦，甚至每年都有学生退学。不但学业繁忙，每课堂由早到晚，常常忙到错过用膳时间。Year 1至3更需进行大量畜牧业相关的实习，包括处理动物排泄物及体力劳动。她坦言：「读兽医的确是很忙、很辛苦，但我们不能抱怨或放弃，因为努力的目标并不止于考好试，更是要拯救生命，所以毅力和时间管理能力都是必需的。」



对动物的使命感，是驱使Joey持续奋斗的动力。（图片来源：受访者提供）

2. 同理心

许多人因为猫狗的可爱模样而爱上动物，但Joey提醒，单纯的「喜爱」并不足以支撑你成为一名兽医。她指出：「在兽医的工作中，我们经常需要面对状态不佳的动物，甚至有因皮肤病、牙齿问题等健康状况而外观令人不适的个案。因此，同理心格外重要——能够与正在受苦的动物共情，并以救助牠们为使命，才是真正的核心。」

以动物分娩为例，新生命诞生同时伴随着鲜血与剖腹，在考虑修读兽医前，学生应考虑自己的接受程度。（图片来源：受访者提供）

3. 沟通能力

在兽医的日常工作中，需要与很多人沟通，除了要与顾客解释宠物病况，在手术过程中更需要与兽医护士及技术员进行团队合作，所以沟通技巧同样必不可少。

