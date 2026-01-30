Band 3中学开设航天、中医药课程 增强升学实力 成功培养学术精英｜梁永乐专栏

近年适龄学童人口下跌，不少家长选校时「心思思」，想帮子女搏高一个Banding的中学。我通常都会提醒：「皇上！请三思！」原因有二：首先，如果小朋友还未「开窍」、学术基础又薄弱，勉强入读高一个Banding的学校，反而更容易在竞争环境中迷失，进一步削弱自信，甚至衍生情绪问题。其次，不少Band 3学校其实在管教和引导学生方面更具经验，亦有不少成功案例值得分享。

可考取不同证书

今次介绍这所中学，近年积极发展的多元课程和活动，包括有人工智能、航天学、中医药等，目的不止为了扩阔学生视野，更重要是增强他们的升学实力：学生完成课程或活动后，可以考取不同证书，所累积的学习经历与资历，中六升学时就大派用场 —— 既可以在 「学生学习概览」（SLP）中展示自己成绩以外的能力，亦可以在大学面试时表现自己，帮助他们脱颖而出。

（图片来源：黄大仙乐善堂王仲铭中学）

这所学校是黄大仙乐善堂王仲铭中学，校长徐思明话，有教无类是学校的宗旨：「学生入学成绩未必好，家长又唔识教，如果连老师都放弃他们，将来点算呢？」有教无类除了靠热诚，还要有方法。学校由中二起，全级透过科学、设计与科技、资讯及通讯科技等科目，接触基础航空知识；有潜质和兴趣的学生，可以在高中继续进修，甚至安排返内地考小型机师牌照。当然，将来未必每一位同学都会加入航空业，但若果他们日后想修读工程、物理等相关学科，这些独特经验都会为他们加分。

（图片来源：黄大仙乐善堂王仲铭中学）

让学习与未来出路挂钩

中医药课程是另一例子。该校在高中开设「健康管理与社会关怀」选修科，再结合中医药体验，学生将来如果想报读体育、生物、医疗或长者服务课程，在履历或面试中分享相关经验，亦更有说服力。

（图片来源：《星岛日报》）

英文基础薄弱是多数基层学生的痛点，但当学习与未来出路挂钩，动机自然增强。徐校长说，老师发现学生参加航空活动后，体会到英语在专业世界「好有用」，连带上英文堂都留心了，甚至会自己主动上网，练习聆听机师的英文对话：「现今学生好识计数，知道这个科目自己能够发挥、将来有用，才愿意学。」

学生可于小班课堂时接触中药，从而认识更多中药知识。 （图片来源：《星岛日报》）

动机提升最终带来成绩跃进，去年DSE，该校两班精英班录得15科百分百合格的成绩；整体亦有七科合格率达100%。此外，两名学生透过「学校推荐直接录取计划」，成功入读本地八大，反映只要学生有动机、教育配套到位，Band 3中学一样有师资、有方法，训练出学术尖子。

（图片来源：黄大仙乐善堂王仲铭中学）

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

担任教育公关超过十年，同时为香港电台家长节目 《我们不是怪兽》及商业电台教育节目 《334校网》 主持人，致力将学校特色、优点，透过媒体及各种途径宣扬，让公众特别是家长了解学校的理念更多。

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

