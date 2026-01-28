Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘 免费幼稚园 4大推介 铺路入直资私小 德望/培正/大坑真光哪间较好？｜赵荣德升学信箱

不少家长为了让孩子能顺利升读直资小学或私立小学，都会安排孩子入读优质幼稚园，铺好升学路。但教育专家赵荣德指，不少办得好的优质「免费」幼稚园也有学生升上直资和私立小学。另有家长指小朋友已手执3个offer，德望幼稚园、培正幼稚园、大坑真光幼稚园哪间较好呢？即请教前喇沙小学副校长、教育专家赵荣德。

优质「免费」幼稚园也有学生升上直资和私立小学。（图片来源：PhotoAC）
铺路入直资私小 观塘免费幼稚园4大推介

家长问：
你好，我住观塘，希望将来小朋友能够升读直资或私立小学。我知道想入直资或私立小学最好读私立独立幼稚园，但私立幼稚园要交学费，能否介绍一些在观塘或附近地区、质素好、可以升上直资或私立小学的免费幼稚园？谢谢！

赵Sir答：
你说得对，一般家长以为将来能升上直资或私立小学，必须读一些要交学费的幼稚园。其实这想法未必正确．因为不少办得好的优质「免费」幼稚园也有学生升上直资和私立小学。虽然数目不算多，例如观塘有两所，但附近的黄大仙区和九龙城区也有免费幼稚园学生升上直资或私小。

香港基督教服务处观塘幼儿学校（图片来源：香港基督教服务处观塘幼儿学校）
先介绍观塘，上述提及的两所分别是香港基督教服务处观塘幼儿学校和救世军平田幼稚园暨幼儿园。前者课程按身心发展需要及学习兴趣，注重均衡发展和独特性，学生曾考入播道书院、优才（杨殷有娣）书院、九龙塘宣道小学等。后者课程透过主动探究，力求达到听说读写的语文能力、探究求证的科学精神、群体和谐的生活和富创意的艺术美感；学生曾考入九龙真光中学（小学部）、岭南大学香港同学会小学等。

钻石山灵粮幼稚园（图片来源：钻石山灵粮幼稚园）
黄大仙有一所：钻石山灵粮幼稚园，以灵育为「核心」，主题教育为「骨干」，高广度教学为「经」，方案教学为「纬」，游戏为「脉络」；有学生曾考入德望小学暨幼稚园、苏浙小学、香港培正小学、礼贤会学校等。九龙城区则有香港创价幼稚园，该校实践人本教育，透过均衡、适切的课程，促进儿童全面发展；有学生曾考入香港浸会大学附属学校王锦辉中小学、福建中学附属学校、保良局陈守仁小学及保良局蔡继有学校等。以上「免费幼稚园」全都是以儿童为中心，小朋友读得开心、学得愉快，而有不少毕业生考入直资或私立小学，值得考虑。

德望英文强 培正直升比例高

家长问：
你好赵Sir，女儿9月将升K1，家住将军澳，现在有以下offer：

  1. 德望 am
  2. 培正 am
  3. 大坑真光 am

应如何选择？
女儿语文能力中上，比较怕生，但熟习环境后会逐渐变得活泼。

德望小学暨幼稚园（图片来源：德望小学暨幼稚园）
赵Sir答：
德望小学暨幼稚园课程规划为「透过幼儿的个人潜能与天赋，让他们在七育及语文能力得到全面发展」；幼稚园内部面试及推荐升其小学，大约有80%。培正「培育幼儿五育均衡发展，并有良好生活习惯，让他们养成健康的体魄」，大约有85%可直升上其小学。香港真光中学附属小学暨幼稚园「以儿童为中心，按儿童身心发展编定课程，让儿童在愉快的环境中发展创意思维及解难能力，约有70至80%直升其小学。你住在将军澳，大坑真光距离你居所比较远，个人觉得选德望及培正好些。而两者相比，德望英文比较强，培正直升上其小学比例高些，视乎你着重哪一方面。

香港培正小学（幼稚园）（图片来源：香港培正小学（幼稚园））
 赵荣德
．香港辅导教师协会荣誉顾问
．前喇沙书院副校长

曾任香港辅导教师协会主席八年，著有《不一样的家长》及《赵Sir教Grammar》等22本书。
Facebook专页@赵Sir之友 

赵荣德（赵Sir），香港辅导教师协会荣誉顾问，前喇沙书院副校长。（资料图片）
