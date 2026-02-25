亲子热话｜在许多孩子的想像中，科学是高深的公式与遥不可及的实验室。然而，在保良局萧汉森小学，科学是一场亲手将想法送上云霄的冒险。该校早前成功进行全港首创的教学实验 —— 小学生自制降落伞，回收人造卫星。对于有份参与的同学来说，这不仅是一堂科学课，更是一次关于好奇心、抗逆力与团队合作的深刻成长。让我们一同见证，当教育的边界被打破，孩子们能飞得多高。

全港首创教学实验 小学生自制降落伞回收人造卫星

「老师，是不是越靠近太阳就越热？所以天空比地面更热吗？」这类充满童真却切中科学核心的疑问，正是保良局萧汉森小学开创先河启动是次计划的起点。负责计划的阮咏恩主任笑着分享：「我们不希望只给课本答案，而是想让孩子自己找答案。」

小学生自制「降落伞」回收人造卫星 破解天空迷思 培养科学兴趣3大贴士｜亲子热话（图片来源：受访者提供）

于是，一场融合AI、无人机与工程设计的科学探究之旅就此展开。学生们不止学习卫星科技，更要亲自为人造卫星设计并制作「降落伞」，再利用无人机携至高空投放，亲手回收这枚承载着数据的小卫星。

亲手找答案远比背答案深刻

「传统教学是『告诉你事实』，我们想做的是让孩子经历『迷思→验证→发现→领悟』的完整过程。」阮主任强调。过程中，学生需计算伞面面积与下降速度、理解空气阻力的影响、用AI模拟，最后在真实试飞中验证。透过解决「让卫星安全回家」这个真实任务，整合跨学科知识。

（后排右二）保良局萧汉森小学资讯科技主任、数学科主席、STEAM统筹人员阮咏恩（图片来源：受访者提供）

当中老师的角色转变为引导和支持者。「最大的挑战是技术整合与资源调配。」阮主任坦言，从确保伞体能在高空顺利展开，到协调试飞场地与专业支援，每一步都是新尝试，但所有困难都在学生闪闪发光的眼神中显得值得。令她最难忘的，是学生在首次试飞时，面临降落伞未能打开的挫折。「他们很失望，但没人说要放弃。」孩子们回头利用AI工具分析数据、模拟调整设计，在第二次试飞时，看着降落伞成功在空中打开、卫星平稳落地，全组不禁激动欢呼。「他们学到的不止是科学，更是抗逆力与解决问题的真实成就感。」

从课后班到常规课程 让科学种子于孩子心中萌芽

目前计划以课后班形式试行，让有兴趣的学生先「玩」出成果。阮主任展望，未来将把这套课程优化，推广至全校常规科学科课程之中，甚至利用学校的「无墙教室」理念，让整级学生一起参与这场「冲上云霄」的科学盛事。「我们希望证明，科学教育可以很好玩、很真实，能在孩子心中种下好奇与探究的种子。」

从设计、制作到试验，学生们一步步将想法变为现实。（图片来源：《亲子王》）

与大学携手 引入专业科研设备

这次计划的顺利推进，离不开香港大学的专业支持。香港大学工程学院副院长霍伟栋博士表示，大学一直积极与外界合作推动STEM教育。「我们很乐意将大学的设备与知识带进小学，虽然他们年纪小，但只要从浅入深，他们掌握得很快。」

霍博士观察到，国家航天科技日益发展，甚至开始研制小型卫星。而在教育层面，他认为从小培育学生对STEM的兴趣至关重要。因此，大学除了提供无人机设备与技术指导，更与学校共同设计适合小学生的教材，让「人造卫星」、「空气动力」这些看似遥远的概念，转化为孩子手中可触摸、可试验的课题。

香港大学工程学院副院长霍伟栋博士（图片来源：星岛新闻图片库）

兴趣是最好的老师

「现在的学习不再是老师单向灌输，而是引发学生的兴趣，让他们自己去探究。」霍博士强调，这次活动特意让学生亲自设计降落伞、搜集资料、试飞验证，正是为了启动他们「自发学习的精神」。即使小学生对基础理论尚未熟习，但透过教材、实作与师长引导，他们依然能投入其中，甚至运用网络与人工智能工具寻找解决方案。

霍博士亦发现，近年社会对STEM教育的重视已反映在大学收生上。「我们工程学院收生成绩现在仅次于医学院，许多尖子愿意投身科学、创新与人工智能领域，这是一个很鼓舞的趋势。」

在最终放飞前，老师和香港大学的支援人员指导学生将人造卫星安装至无人机上，准备进行高空实测。（图片来源：《亲子王》）

跨界合作 从小培养科研人才

对于这类创新教学活动如何持续发展，霍博士认为关键在于「校本推动」与「生态共建」。「现在课程发展空间很大，若学校校长积极支持，老师愿意尝试，再结合大学等外界资源，整个STEM教育生态便能更畅旺。」他也透露，大学透过教育局的支援计划，长期与中小学合作开发教材、共同备课，未来会继续推动类似协作，为香港培育更多科研人才。

卫星平安落地，四位学生兴奋地冲上前查看成果，脸上尽是难以掩饰的喜悦与成就感。（图片来源：《亲子王》）

由零开始的学习体验

在这次计划中，四位高小学生组成了小组，并分享了从零开始的探索历程。

高梓轩：

本来对人造卫星一无所知，只是因为对STEM有兴趣就被老师选中参加。最好玩一定是试飞！虽然失败了不下十几次，难免有少少灰心，不过我们都没有放弃。我负责压住绳头方便裁剪，其他同学负责量度、剪裁、贴合，大家不断调整伞的大小和绳的长度。我们甚至问AI该用甚么材质的绳，最后选了棉绳。最惊讶的是看到数据那刻 —— 原来真的越高越冷！我本来也以为靠近太阳会更热。当降落伞从无人机上成功张开、卫星平安落地时，我们全部跳起来欢呼。

朱礼谦：

一直对STEM和卫星这类主题很有兴趣，觉得可以动手做东西特别好玩。这次最好奇的环节是「放飞」 —— 看着卫星挂着我们做的降落伞从天上慢慢飘下来，真的很有成就感！一开始我也担心会不会很难，怕卫星掉下来会摔坏，但动手做之后发现其实没有想像中那么复杂，过程中反而觉得挺有趣。我们还想到用喝完的纸包奶茶盒包住卫星来防撞，是大家在讨论时忽然想到的点子。我们四个人合作时一直很融洽，即使失败也从不互相责怪，只会一起讨论怎样改良。

罗维轩：

之前就已经参加过学校的卫星班，不过那时只是在电脑上操作。我一直很喜欢动手做实验，所以这次一听说可以亲手做降落伞，我特别激动 —— 感觉甚么都有可能试一试！最吸引我的是过程中的挑战，比如剪错绳子、长度不对，我们就一起用AI找方法解决。因为我们四人去年同班，已有一定程度的默契。这次能来到港大试飞，更是难得的体验。看见卫星挂着我们的降落伞安全落地，那种开心很难形容。虽然老师之前解释过「越高越冷」，但我还是半信半疑，回家还特地上网查资料。直到这次亲自做实验、拿到数据，才真正相信。

（左至右）黄品睿、朱礼谦、罗维轩、高梓轩（图片来源：受访者提供）

黄品睿：

一开始听到制作降落伞这个任务时，我既惊讶又充满期待，虽然反复测试确实挺累人，但我从没灰心过，因为我相信只要多试几次，一定可以成功。有趣的是，关于「越高越冷」这个现象，我其实早就在书里读过，所以没有像其他同学那样惊讶。但这次亲手验证，让我对书里的知识印象更深。对我来说，最大的收获其实是团队合作：一个人要拉直长绳很难，但有人帮忙按着，我来剪，就简单多了；贴胶纸、调长度也是，分工合作让一切都变得有可能。

培养孩子科学兴趣的3大贴士

随着小学课程改革，科学的占比越来越重。虽然日常生活中家长未必能够提供资源配套让孩子完成回收卫星的任务，但阮主任表示家长仍可透过以下三个简单方法来提升孩子对科学的兴趣。

1. 善用坊间科学教材套件

市面上有许多价格相宜、设计安全的科学实验套件，家长可按孩子年龄挑选。让孩子动手制作火山模型、简易电路等，从中学习原理。亲手完成实验带来的成功感，能有效激发他们持续探索的兴趣。

2. 参观博物馆 善用社区配套

多带孩子参观科学馆、博物馆及社区工作坊。互动展览和活动能让孩子在玩乐中学习，将科学与生活连结起来。例如透过天文展认识星空，或在环保工作坊中理解科学应用，这些体验比书本更能启发想像。

3. 在日常生活中陪伴发现科学

科学就在身边。煮饭时讨论水变蒸气、种植物时观察生长条件，甚至看交通灯时谈谈电力设计 —— 这些日常对话能让孩子感到科学既有趣又贴近生活。

任务成功后，学生们围在电脑屏幕前，查看卫星传回的温度与高度数据图表。（图片来源：《亲子王》）

文：林诗敏

图：林诗敏、星岛新闻图片库、部分由受访者提供

